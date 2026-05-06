Tragédia sújtotta árvaház helyére épült az üzlet, most szellemek kísértenek benne

A történet egészen 1900. szeptember 8-ig nyúlik vissza, amikor az amerikai történelem egyik legpusztítóbb hurrikánja csapott le a texasi Galveston városára. A vihar 120 mérföld/órás, vagyis közel 193 kilométer/órás széllökésekkel tombolt, az utcákat pedig helyenként több mint négy és fél méter víz borította el. A természeti katasztrófában becslések szerint 8–12 ezer ember vesztette életét – néhányuk lelke szellemként még mindig a földön maradt.

Szellem kísért az üzletben a katasztrófa óta

A halálos áldozatok között volt a St. Mary’s Orphan Asylum nevű árvaház szinte teljes közössége is. Az intézményben mintegy 90 gyermek és 10 apáca tartózkodott, amikor a hurrikán letarolta az épületet.

A korabeli beszámolók szerint az apácák kétségbeesett próbálkozásként ruhaszárító kötéllel kötözték magukhoz a gyerekeket, hogy a hömpölygő ár ne sodorja el őket, ám az épületet végül teljesen elsodorta a víz. A bent lévők közül mindössze három kisfiú élte túl a borzalmakat.

Ma már szellemek kísértenek a régi árvaház helyén

A tragédia helyszínén ma már egy Walmart áruház működik, és bár több mint száz év telt el azóta, a legenda szerint a múlt máig nem engedte el a területet. A paranormális jelenségekkel foglalkozó tartalomkészítők szerint sokan úgy tartják, ez „valószínűleg Amerika egyik legkísértetjártabb helye”. A történetek különösen a játékosztály környékéről szólnak.

Az egyik legtöbbet emlegetett beszámoló szerint egy éjszakás műszakban dolgozó alkalmazott éppen a gyerekjátékokat pakolta vissza a polcokra, amikor gyereknevetést hallott, majd több játék magától működésbe lépett.

A férfi állítólag hat-hét, 1900-as évekbeli ruhába öltözött gyermeket látott játszani a sorok között. Amikor ijedtében elszaladt az üzletvezetőért, majd néhány perccel később visszatértek, a gyerekeknek már nyoma sem volt, a padlón azonban szétszórva hevertek a játékok, mintha valaki valóban játszott volna velük.

Az interneten további hasonló történetek is keringenek. Többen azt állítják, hogy furcsa gyerekhangokat hallottak az áruházban, mások szerint a játékok minden ok nélkül kapcsolnak be.