Így ismerd fel, hogy a kollégád ADHD-s: 5+1 viselkedésforma, ami figyelemzavarra utal

Egyre több szó esik az ADHD-ról, leginkább gyerekekkel kapcsolatban. Kevesen gondolnak azonban arra, hogy ez a diagnózis felnőtteket is érinthet. Sőt sokan úgy élnek vele, hogy nem is tudnak róla. A munkahelyen gyakran csak annyit látunk: valaki szétszórt, nem figyel, nem tartja a határidőket, túl sokat beszél vagy épp túl gyorsan vált témát, amely viselkedésformák ADHD-ra utalhatnak. Ha felismerjük a jeleket, sokkal könnyebb megérteni és támogatni ezeket a kollégákat. Ebben a cikkben hat tipikus viselkedést mutatunk, amely mögött ADHD állhat.
Sokan azt gondolják, hogy az ADHD – vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar – csak gyerekkorban fordul elő. Pedig sokaknál felnőttként is megmarad, sőt gyakran csak ekkor derül ki. A munkahelyi elvárások, a strukturált napirend és a folyamatos koncentrációs igény könnyen felszínre hozza a tüneteket. A felnőttkori ADHD másképp mutatkozik meg: gyakrabban jelenik meg figyelemzavarként, impulzivitás vagy szervezési nehézségként, és ez félreértésekhez, konfliktusokhoz vezethet a munkahelyen. Ha gyanakszol, az alábbi jelekre figyelj!
Az ADHD-s kollégák egyik jellemzője, hogy nehezen kezdenek bele egy-egy feladatba – különösen, ha az hosszú, monoton vagy kevéssé érdekes. Ilyenkor nem a motiváció hiányzik, hanem az agy nehezebben indítja el a végrehajtó működéseket. A halogatás mögött tehát nem feltétlenül lustaság vagy trehányság áll. Sok ADHD-s ember egyszerűen más időbeosztásban működik, amihez más típusú támogatásra lehet szükség.
Ha valaki feltűnően fáradt, szorong, vagy ingerlékeny egy-egy megbeszélés után, annak oka lehet a túlzott ingerterhelés. Az ADHD-val élők számára a hosszú meetingek gyakran túl zajosak, túl strukturálatlanok, vagy egyszerűen túl sok energiát emésztenek fel. Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelnek, sőt sokszor annyi mindenre figyelnek egyszerre, hogy az agyuk túlpörög, majd teljesen kimerül. Ha rövidebb meetingeket tartunk, egy dologra fókuszálva, az mindenkinek jobb.
Az ADHD-s emberek gyakran küzdenek az időérzékeléssel. Nem érzik pontosan, mennyi időbe telik számukra egy feladat elvégzése, így könnyen túlvállalják magukat és utólag jönnek rá, hogy az elvállalt feladatok nem férnek bele az idejükbe. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarják tartani a határidőt – egyszerűen az agyuk másképp érzékeli az időt. Egyértelmű keretekkel, vizuális időbeosztással vagy rendszeres pihenőidők beiktatásával sokat javíthatunk a helyzeten.
Van, aki mindent leír, és ragaszkodik a színes post-itekhez, de van olyan is, aki semmit sem jegyzetel, mégis meglepően sok mindenre emlékszik. Az ADHD-val élő munkatársak sokszor saját módszereket dolgoznak ki arra, hogyan birkózzanak meg az információáradattal. Ha úgy tűnik, valaki máshogy szervezi az idejét vagy a feladatait, lehet, hogy épp ezzel kompenzál valamit, amivel más nem küzd.
A nyitott irodák sok ember számára kihívást jelentenek, de az ADHD-s kollégák különösen érzékenyek lehetnek a zajra. Egy beszélgetés, csörgő telefon, vagy a háttérzaj könnyen kizökkenti őket, és ilyenkor hosszú percekig nehéz visszazökkenniük a munkába. Ha a kollégád zajos környezetben egyre stresszesebb, ingerlékenyebb vagy zárkózottabb lesz, lehet, hogy a túlzott ingerterhelést viseli nehezen.
Az ADHD-s munkatársak sokszor rendkívül kreatívak. Új szempontokat hoznak be, másképp gondolkodnak, és gyorsan kapcsolnak össze látszólag egymástól távol lévő dolgokat. Ez elsőre furcsának tűnhet, de valójában nagyon értékes lehet. Az ilyen típusú gondolkodás nem mindig fér bele a klasszikus munkahelyi struktúrákba, de ha lehetőséget adunk az önálló munkavégzésre vagy a szabadabb keretekre, az ADHD-s kollégák gyakran kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
Ne címkézzük egymást és ne állítsunk fel diagnózist. Ha felismerjük, hogy különbözőek vagyunk, és egyes viselkedésformák mögött nem egy nehezebb személyiség, hanem más probléma áll, máris empatikusabb, támogatóbb munkahelyi légkört teremthetünk. A rugalmasság és a nyitottság sokat jelenthet azoknak, akik ADHD-val élnek, sőt mindannyiunk munkáját könnyebbé teheti.
