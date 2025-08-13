Így ismerd fel, hogy a kollégád ADHD-s: 5+1 viselkedésforma, ami figyelemzavarra utal

Egyre több szó esik az ADHD-ról, leginkább gyerekekkel kapcsolatban. Kevesen gondolnak azonban arra, hogy ez a diagnózis felnőtteket is érinthet. Sőt sokan úgy élnek vele, hogy nem is tudnak róla. A munkahelyen gyakran csak annyit látunk: valaki szétszórt, nem figyel, nem tartja a határidőket, túl sokat beszél vagy épp túl gyorsan vált témát, amely viselkedésformák ADHD-ra utalhatnak. Ha felismerjük a jeleket, sokkal könnyebb megérteni és támogatni ezeket a kollégákat. Ebben a cikkben hat tipikus viselkedést mutatunk, amely mögött ADHD állhat.

A hosszú értekezletek különösen kimerítik az ADHD-val élőket.

Fotó: NanoStockk / GettyImages

A felnőttkori ADHD

Sokan azt gondolják, hogy az ADHD – vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar – csak gyerekkorban fordul elő. Pedig sokaknál felnőttként is megmarad, sőt gyakran csak ekkor derül ki. A munkahelyi elvárások, a strukturált napirend és a folyamatos koncentrációs igény könnyen felszínre hozza a tüneteket. A felnőttkori ADHD másképp mutatkozik meg: gyakrabban jelenik meg figyelemzavarként, impulzivitás vagy szervezési nehézségként, és ez félreértésekhez, konfliktusokhoz vezethet a munkahelyen. Ha gyanakszol, az alábbi jelekre figyelj!

1. Gyakori halogatás

Az ADHD-s kollégák egyik jellemzője, hogy nehezen kezdenek bele egy-egy feladatba – különösen, ha az hosszú, monoton vagy kevéssé érdekes. Ilyenkor nem a motiváció hiányzik, hanem az agy nehezebben indítja el a végrehajtó működéseket. A halogatás mögött tehát nem feltétlenül lustaság vagy trehányság áll. Sok ADHD-s ember egyszerűen más időbeosztásban működik, amihez más típusú támogatásra lehet szükség.

2. Kimerítik a hosszú értekezletek

Ha valaki feltűnően fáradt, szorong, vagy ingerlékeny egy-egy megbeszélés után, annak oka lehet a túlzott ingerterhelés. Az ADHD-val élők számára a hosszú meetingek gyakran túl zajosak, túl strukturálatlanok, vagy egyszerűen túl sok energiát emésztenek fel. Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelnek, sőt sokszor annyi mindenre figyelnek egyszerre, hogy az agyuk túlpörög, majd teljesen kimerül. Ha rövidebb meetingeket tartunk, egy dologra fókuszálva, az mindenkinek jobb.