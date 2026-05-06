Angolóráról rohant ki: egy 15 éves fiú mentette meg az eszméletlen férfi életét Pesten

Hősies helytállásról tett tanúbizonyságot egy mindössze 15 éves budapesti fiú, aki egy angolóráról rohant ki, hogy segítsen egy bajba jutott emberen. A gyors és életmentő beavatkozásnak köszönhetően egy férfi életét sikerült megmenteni a főváros IX. kerületében.

Az életmentő fiú beavatkozása után végül a mentők is megérkeztek, s a férfit kórházba vitték.

A fiatal, Bognár-Béres Gyula éppen az iskolapadban ült, amikor megszólalt a telefonja: a SzívCity alkalmazás riasztotta, hogy a közelben valakinek leállt a szíve. Nem habozott, azonnal kirohant a teremből, átszaladt az iskola melletti parkon, és a helyszínre sietett, ahol egy eszméletlen férfit talált az úton fekve.

Valaki próbált már neki segítséget nyújtani, inkább kevesebb mint több sikerrel. És akkor megérkeztem, jó hangosan köszöntem és közöltem, hogy most átvenném a beteget

– mesélte a fiatal a TV2 Tények című műsorában.

Gyula nem esett pánikba: képzett életmentőként azonnal megkezdte az újraélesztést. A helyzet azonban nem volt egyszerű, hiszen a férfi keringése időközben ismét leállt.

Az életmentő elhivatottsága számított

Ez egy hosszabb folyamat volt. Egyszer már megörültünk, amikor hallottuk, hogy vesz levegőt, de ez nem tartott sokáig. Ilyenkor újra és újra kell csinálni

– mondta. Ez végül meghozta az eredményt: a fiú másodjára is sikeresen újraélesztette a férfit, mire a mentők megérkeztek, és kórházba szállították.

Mi az a SzívCity? A SzívCity egy ingyenesen letölthető alkalmazás, amelynek önkéntesei vállalják, hogy riasztás esetén – ha ők vannak a legközelebb – a helyszínre sietnek és megkezdik az újraélesztést. A rendszer célja, hogy minél hamarabb érkezzen segítség a bajbajutottakhoz. Gyula nemcsak az applikáció tagja, hanem külön képzéseken is részt vett, hogy szakszerűen tudjon segíteni.

A mentők érkezése után a fiú visszatért az iskolába, ahol illedelmesen bocsánatot kért, amiért szó nélkül hagyta el az órát. Tanárai azonban egyáltalán nem nehezteltek rá, sőt, rendkívül büszkék voltak rá, és az iskola közösségi oldalán is megosztották a történetet.

A TV2 riportja szerint a hős fiatal az eset után azon is elgondolkodott, hogy a jövőben mentősként dolgozna, hogy még több ember életét menthesse meg.