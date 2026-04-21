Szétszed a stressz? A szakértők szerint ez az igazi szuperfegyver szorongás ellen

A szorongó ember legnagyobb ellensége a saját feje. Ott zakatolnak a gyomorszorongató gondolatok: „Jól nézek ki? Mit mondjak most? Biztos kinevetnek!” A kíváncsiság-tréning lényege, hogy ezt a belső hangot egyszerűen lehalkítsuk, és kezdjünk el kifelé figyelni. A szakértő szerint ez az egyik legjobb dolog a szociális szorongás ellen.

A kíváncsiság-tréning a kognitív viselkedésterápia kiegészítése, amely remek ellenszer a szociális szorongásra.

A kíváncsiság-tréning hatékony eszközöket kínál, hogy áthelyezhessük a figyelmet a belső gondolatokról a környezetre.

A belső érzések háttérzajként való kezelésére tanít.

Segít lecsendesíteni a szorongást okozó belső hangokat.

Sokan vannak, akik a társasági helyzeteket teljesítménykényszerként élik meg, ami rendkívüli szorongást okoz az érintettek számára. A Healthline szakértői azt mondák, ahelyett, hogy tökéletesre csiszoljnánk a dumánkat, inkább kezdjünk el a környezetünkre figyelni. Ebben segít a kíváncsiság-tréning.

Mi az a szociális szorongás?

A Healthline szakértői szerint a szociális szorongás egy alattomos mentális állapot, amelynek elszenvedői félelemmel reagálnak a közösségi helyzetekre és manapság rengeteg embert érint. Olyan tünetekkel jár, mint például elpirulás, hányinger, izzadás, szédülés és gyors szívverés, ami akár pánikrohammal is végződhet.

Akik ezzel a mentális állapottal élnek, leginkább attól félnek, hogy mások majd kritizálni fogják őket. Ez aztán súlyos szorongás-spirálhoz vezethet, mert saját magukat kezdik el hibáztatni mások feltételezett gondolataiért. Ezek a szorongásos tünetek a társas interakciók javításának vágyából fakadnak ugyan, de a törekvés visszájára fordul és inkább állandósítják a szorongást. A kíváncsiság tréning sebből segít kiszabadulni.

Mi az a kíváncsiság-tréning és hogyan segít a szociális szorongáson?

A kíváncsiság-tréning a kognitív viselkedés terápia egyik mindfullness teknikája, amely hatalmas segítség lehet azoknál, akiknél állandósult a szorongás. Az amerikai Szociális Szorongás Központ társalapítója, Larry Cohen pszichoterapeuta szerint a cél az, hogy a társas helyzetekben inkább a külvilágra összpontosítsunk az ítélkezés helyett, és hogy tisztában legyünk a gondolatainkkal és érzéseinkkel anélkül, hogy beleragadnánk a szorongás érzésébe.