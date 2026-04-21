Szétszed a stressz? A szakértők szerint ez az igazi szuperfegyver szorongás ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 16:15
A kognitív viselkedésterápia sok mindenre jó. Ennek kiegészítő eleme a kíváncsiság-tréning, amit a pszichológusok előszeretettel használnak a szociális szorongás enyhítésére. De hogyan működik a gyakorlatban? Mutatjuk!
Pópity Balázs
A szorongó ember legnagyobb ellensége a saját feje. Ott zakatolnak a gyomorszorongató gondolatok: „Jól nézek ki? Mit mondjak most? Biztos kinevetnek!” A kíváncsiság-tréning lényege, hogy ezt a belső hangot egyszerűen lehalkítsuk, és kezdjünk el kifelé figyelni. A szakértő szerint ez az egyik legjobb dolog a szociális szorongás ellen.

Egy lány szociális szorongást érez társaságban.
A kíváncsiság-tréning a kognitív viselkedésterápia kiegészítése, amely remek ellenszer a szociális szorongásra.
  • A kíváncsiság-tréning hatékony eszközöket kínál, hogy áthelyezhessük a figyelmet a belső gondolatokról a környezetre.
  • A belső érzések háttérzajként való kezelésére tanít.
  • Segít lecsendesíteni a szorongást okozó belső hangokat.

Sokan vannak, akik a társasági helyzeteket teljesítménykényszerként élik meg, ami rendkívüli szorongást okoz az érintettek számára. A Healthline szakértői azt mondák, ahelyett, hogy tökéletesre csiszoljnánk a dumánkat, inkább kezdjünk el a környezetünkre figyelni. Ebben segít a kíváncsiság-tréning.

Mi az a szociális szorongás?

A Healthline szakértői szerint a szociális szorongás egy alattomos mentális állapot, amelynek elszenvedői félelemmel reagálnak a közösségi helyzetekre és manapság rengeteg embert érint. Olyan tünetekkel jár, mint például elpirulás, hányinger, izzadás, szédülés és gyors szívverés, ami akár pánikrohammal is végződhet.

Akik ezzel a mentális állapottal élnek, leginkább attól félnek, hogy mások majd kritizálni fogják őket. Ez aztán súlyos szorongás-spirálhoz vezethet, mert saját magukat kezdik el hibáztatni mások feltételezett gondolataiért. Ezek a szorongásos tünetek a társas interakciók javításának vágyából fakadnak ugyan, de a törekvés visszájára fordul és inkább állandósítják a szorongást. A kíváncsiság tréning sebből segít kiszabadulni.

Mi az a kíváncsiság-tréning és hogyan segít a szociális szorongáson?

A kíváncsiság-tréning a kognitív viselkedés terápia egyik mindfullness teknikája, amely hatalmas segítség lehet azoknál, akiknél állandósult a szorongás. Az amerikai Szociális Szorongás Központ társalapítója, Larry Cohen pszichoterapeuta szerint a cél az, hogy a társas helyzetekben inkább a külvilágra összpontosítsunk az ítélkezés helyett, és hogy tisztában legyünk a gondolatainkkal és érzéseinkkel anélkül, hogy beleragadnánk a szorongás érzésébe.

A mindfullness alapú módszer segít az elmének, hogy ki tudjon szabadulni a belső monológjából és a figyelme a környezet felé forduljon. Ha megcímkézzük a gondolatainkat, és elkülönítjük őket aszerint, hogy melyek „tudatosak”, „kíváncsiak” vagy melyek azok, amelyek csak „háttérzajok”, akkor könnyebben meg tudunk küzdeni a szorongással. A kognitív viselkedési tréning részeként alkalmazzák, mert a kifelé figyelés remekül kiegészíti a befelé figyelő tudatossággyakorlást.

A kíváncsiság-tréning a következő eszközökkel dolgozik:

  • Fókuszváltás: ahelyett, hogy a saját pulzusunkra és örvénylő gondolatainkra figyelnénk, érdemesebb inkább a beszélgetőpartner ruhájára vagy a háttérben szóló zenére koncentrálni.
  • Háttérzaj-technika: megtanít a gondolatokat felcímkézni és a fölölslegeseket háttérzajként kezelni.
  • Kísérletezés élőben: érdemes elmenni egy kávézóba és közben figyelni az embereket és a saját érzéseinket.
  • Kérdezz bátran: a kérdések elviszik a fókuszt a kavargó gondolatokról.
  • Sikernapló: minden kis győzelmet írjunk fel, mert ez táplálni fogja az önbizalmunkat.

A kíváncsiság-tréning célja a figyelem gyakorlása

Ehhez szükségünk lesz más emberekre és némi bátorságra. Az alábbiakat kell tennünk:

  • Merjünk kérdéseket feltenni és érdeklődjünk mások iránt. Merüljünk el teljesen a beszélgetésben.
  • Figyeljük meg, milyen a viszonyunk azokkal azokkal az emberekkel, akiket lenyűgözőnek találunk.
  • Legyünk türelmesek magunkkal, és kezdjük kicsiben. Idővel hosszabb beszélgetéseket is fel tudunk majd építeni.
  • El kel engednünk a fülünk mellett a kritikákat, hiszen senki sem tökéletes, ha társasági életről van szó.
    Már csak a megfelelő terapeutát kell megtanálnunk hozzá.

Ebben a videóban mégtöbb információ van a kíváncsiság-tréningről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
