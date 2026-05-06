Mosdóbaki: Heidi Klum kínos helyzetbe került Met-gála ruhája miatt

A szupermodell extrém ruhában érkezett a Met-gála 2026-ra, de a látványos megjelenésnek komoly ára volt. Heidi Klum még a mosdót sem tudta használni az este folyamán.

A 2026-os Met-gála témája a divat művészet volt, és ezt Heidi Klum szó szerint értelmezte. A modell egy olyan különleges ruhában jelent meg, amely teljesen átalakította a külsejét: tetőtől talpig egy márványszoborrá változott. És bár a ruha bizonyos mértékig mozgatható volt – például le tudott ülni és enni –, a teljes testet borító kialakítás komoly kompromisszumokkal járt. De ahelyett, hogy aggodalmaskodott volna, inkább humorosan fogta fel a dolgot. Heidi Klum Tiktok oldalán egy vicces videót tett közzé, amelyhez azt írta „egy szobor nem tart mosdószünetet”.

Heidi Klum Met-gála ruhájának inspirációját a 19. századi Raffaello Monti Fátyolos veszta-szűz alkotása adta. Az öltözéket Mike Marino tervezte speciális anyagokból – latexből és spandexből –, hogy kemény márvány illúzióját keltse, és közben viselhető maradjon. A látvány annyira élethű volt, hogy sokan első pillantásra nem is hitték el, hogy valódi ember áll előttük.

Heidi Klum bizarr külseje természetesen nem maradt visszhang nélkül. Sokan dicsérték a kreativitását és az elkötelezettségét a téma iránt, mások viszont túlzásnak vagy egyenesen ijesztőnek nevezték a látványt. Egyesek szerint Heidi Klum pontosan azt tette, amit a Met-gála megkövetel: túllépett a hagyományos öltözködés keretein, és művészeti szintre emelte a megjelenést. Mások szerint viszont inkább egy halloween-jelmezre emlékeztetett az öltözéke. Egy dolog azonban biztos: Heidi Klum ismét elérte, hogy róla beszéljen mindenki.