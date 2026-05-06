Mosdóbaki: Heidi Klum kínos helyzetbe került Met-gála ruhája miatt

A szupermodell extrém ruhában érkezett a Met-gála 2026-ra, de a látványos megjelenésnek komoly ára volt. Heidi Klum még a mosdót sem tudta használni az este folyamán.
A 2026-os Met-gála témája a divat művészet volt, és ezt Heidi Klum szó szerint értelmezte. A modell egy olyan különleges ruhában jelent meg, amely teljesen átalakította a külsejét: tetőtől talpig egy márványszoborrá változott. És bár a ruha bizonyos mértékig mozgatható volt – például le tudott ülni és enni –, a teljes testet borító kialakítás komoly kompromisszumokkal járt. De ahelyett, hogy aggodalmaskodott volna, inkább humorosan fogta fel a dolgot. Heidi Klum Tiktok oldalán egy vicces videót tett közzé, amelyhez azt írta „egy szobor nem tart mosdószünetet”.
Heidi Klum Met-gála ruhájának inspirációját a 19. századi Raffaello Monti Fátyolos veszta-szűz alkotása adta. Az öltözéket Mike Marino tervezte speciális anyagokból – latexből és spandexből –, hogy kemény márvány illúzióját keltse, és közben viselhető maradjon. A látvány annyira élethű volt, hogy sokan első pillantásra nem is hitték el, hogy valódi ember áll előttük.
Heidi Klum bizarr külseje természetesen nem maradt visszhang nélkül. Sokan dicsérték a kreativitását és az elkötelezettségét a téma iránt, mások viszont túlzásnak vagy egyenesen ijesztőnek nevezték a látványt. Egyesek szerint Heidi Klum pontosan azt tette, amit a Met-gála megkövetel: túllépett a hagyományos öltözködés keretein, és művészeti szintre emelte a megjelenést. Mások szerint viszont inkább egy halloween-jelmezre emlékeztetett az öltözéke. Egy dolog azonban biztos: Heidi Klum ismét elérte, hogy róla beszéljen mindenki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.