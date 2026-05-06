Mosdóbaki: Heidi Klum kínos helyzetbe került Met-gála ruhája miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 18:35
A szupermodell kínos helyzetbe került a Met-gálán viselt ruhája miatt. De ahelyett, hogy aggodalmaskodott volna, Heidi Klum inkább viccet csinált belőle.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A szupermodell extrém ruhában érkezett a Met-gála 2026-ra, de a látványos megjelenésnek komoly ára volt. Heidi Klum még a mosdót sem tudta használni az este folyamán.

Heidi Klum Met-gálán viselt ruhája miatt mosdóba sem tudott elmenni
  • Heidi Klum szobornak öltözött a Met-gála 2026-on
  • Extrém külsejét Raffaello Monti Fátyolos vesztaszűz szobra ihlette
  • A szupermodell látványos megjelenésének komoly ára volt: mosdóra sem tudott elmenni benne.

Heidi Klum Met-gála ruhája miatt kínos helyzetbe került

A 2026-os Met-gála témája a divat művészet volt, és ezt Heidi Klum szó szerint értelmezte. A modell egy olyan különleges ruhában jelent meg, amely teljesen átalakította a külsejét: tetőtől talpig egy márványszoborrá változott. És bár a ruha bizonyos mértékig mozgatható volt – például le tudott ülni és enni –, a teljes testet borító kialakítás komoly kompromisszumokkal járt. De ahelyett, hogy aggodalmaskodott volna, inkább humorosan fogta fel a dolgot. Heidi Klum Tiktok oldalán egy vicces videót tett közzé, amelyhez azt írta „egy szobor nem tart mosdószünetet”.

Heidi Klum Met-gála ruhája

Heidi Klum Met-gála ruhájának inspirációját a 19. századi Raffaello Monti Fátyolos veszta-szűz alkotása adta. Az öltözéket Mike Marino tervezte speciális anyagokból – latexből és spandexből –, hogy kemény márvány illúzióját keltse, és közben viselhető maradjon. A látvány annyira élethű volt, hogy sokan első pillantásra nem is hitték el, hogy valódi ember áll előttük.

Heidi Klum megjelenése megosztotta a rajongókat

Heidi Klum bizarr külseje természetesen nem maradt visszhang nélkül. Sokan dicsérték a kreativitását és az elkötelezettségét a téma iránt, mások viszont túlzásnak vagy egyenesen ijesztőnek nevezték a látványt. Egyesek szerint Heidi Klum pontosan azt tette, amit a Met-gála megkövetel: túllépett a hagyományos öltözködés keretein, és művészeti szintre emelte a megjelenést. Mások szerint viszont inkább egy halloween-jelmezre emlékeztetett az öltözéke. Egy dolog azonban biztos: Heidi Klum ismét elérte, hogy róla beszéljen mindenki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
