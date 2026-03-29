Ezért alszik rosszul annyi nő 40 év felett

Sokan nem tudják, hogy a változókor rossz alvással is együtt jár. Negyvenen túl az éjszakák könnyen megváltozhatnak: nehezebb elaludni, könnyebb felébredni, reggel pedig leküzdhetetlen a fáradtság, amely napközben sem igazán múlik el. Ha ismerős a helyzet, nem a képzeleted játszik veled, és nem is vagy egyedül. A rossz alvás okai 40 év felett leggyakrabban a testben zajló változásokban keresendők, amelyekről ritkán beszélünk eleget, pedig előbb-utóbb minden nőt érint.
A női nemi hormonok nem csak a menstruációs ciklusért felelősek; szabályozzák a testhőmérsékletet is, így amikor a szintjük ingadozni kezd, a szervezet elveszíti azt az egyensúlyt, amely szükésges lenne a pihentető alváshoz. Az éjszakai izzadás, a hőhullámok és a vacogás váltakozása mind felébreszthet, sokszor még azelőtt, hogy tudatosítanád, mi történt.
A szervezet belső biológiai órája is megváltozik 40 év után, aminek egyik oka a melatonin csökkenése. Ez a hormon jelzi este a testnek, hogy ideje aludni; ha kevesebb termelődik belőle, az alvás felszínesebb és töredezettebb lesz. Ehhez adódik hozzá minden más: a munka, a kamasz gyerek, az idősödő szülők, a havi számlák. A nők életközépi terhei – amelyek sosem érnek véget igazán – könnyen ébren tartják az agyat lefekvés után is.
Van két állapot, amelyről kevesen tudják, hogy összefügg a változókorral. Dr. Carleara Weiss szomnológus, az amerikai Aeroflow Sleep alvásegészségügyi vállalat tanácsadója szerint ebben az időszakban megugrik az alvási apnoés esetek száma, a csökkenő hormonszint ugyanis megváltoztatja a légúti izmok működését, ami növeli az alvás közbeni légzés akadozásának kockázatát. Ezenkívül a nyugtalan láb szindróma (kellemetlen érzés a lábakban, amely mozgásra kényszerít – a szerk.) is gyakoribbá válik a menopauzával járó izomváltozások miatt.
Ha az alvászavar mögött álló okokra nem derül fény, a probléma könnyen tartóssá válhat, és idővel az általános egészségi állapotra is hatással lehet
– figyelmeztetett Weiss doktor.
Az Aeroflow Sleep egy alvási szokásokról végzett általános felmérése szerint a válaszadók 81 százaléka számolt be alvási nehézségekről, közel felük az ajánlott napi 7 órás alvást sem érte el. Az eredmények egy érdekes különbségre is rámutattak, miszerint a férfiak nagyobb arányban fordulnak orvoshoz alvásproblémák esetén, míg a nők gyakrabban maradnak segítség nélkül.
Az első lépés, hogy ne nyúlj gyógyszerekhez. Rendszeres alvásidő, hűvösebb hálószoba, több mozgás – ezek bizonyítottan javítanak az állapoton. Ha ezek nem elegek, érdemes orvoshoz fordulni, aki egyénre szabott megoldást tud javasolni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.