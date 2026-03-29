Negyvenes nő az ágyon fekve, a rossz alvás okain gondolkodva

Ezért alszik rosszul annyi nő 40 év felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 07:45
Éjjel háromkor kinyitod a szemed, és hiába forgolódsz, nem tudsz visszaaludni? A rossz alvás okai 40 év felett sokszor nem csak a stresszben keresendők, hanem a tested mélyén zajló változásokban – és nem, nem kell beletörődnöd. Mutatjuk, mit tehetsz!
Bódogh Gabriella
  • A 40 év felett tapasztalható alvásromlás hátterében gyakran hormonális változások állnak, nem pusztán a stressz vagy az életmód.
  • A perimenopauza idején a hőhullámok, a csökkenő melatoninszint és a felboruló biológiai ritmus töredezett, felszínes alvást okozhat.
  • A problémák felismerhetők és kezelhetők: életmódbeli változtatásokkal és szükség esetén orvosi segítséggel az alvás minősége javítható.

Sokan nem tudják, hogy a változókor rossz alvással is együtt jár. Negyvenen túl az éjszakák könnyen megváltozhatnak: nehezebb elaludni, könnyebb felébredni, reggel pedig leküzdhetetlen a fáradtság, amely napközben sem igazán múlik el. Ha ismerős a helyzet, nem a képzeleted játszik veled, és nem is vagy egyedül. A rossz alvás okai 40 év felett leggyakrabban a testben zajló változásokban keresendők, amelyekről ritkán beszélünk eleget, pedig előbb-utóbb minden nőt érint.

A rossz alvás okai 40 éves kor felett leggyakrabban a hormonális változásokban keresendők
Íme, ezek lehetnek a rossz alvás okai 40 év felett

A női nemi hormonok nem csak a menstruációs ciklusért felelősek; szabályozzák a testhőmérsékletet is, így amikor a szintjük ingadozni kezd, a szervezet elveszíti azt az egyensúlyt, amely szükésges lenne a pihentető alváshoz. Az éjszakai izzadás, a hőhullámok és a vacogás váltakozása mind felébreszthet, sokszor még azelőtt, hogy tudatosítanád, mi történt.

Megzavarodik a belső biológiai óra

A szervezet belső biológiai órája is megváltozik 40 év után, aminek egyik oka a melatonin csökkenése. Ez a hormon jelzi este a testnek, hogy ideje aludni; ha kevesebb termelődik belőle, az alvás felszínesebb és töredezettebb lesz. Ehhez adódik hozzá minden más: a munka, a kamasz gyerek, az idősödő szülők, a havi számlák. A nők életközépi terhei – amelyek sosem érnek véget igazán – könnyen ébren tartják az agyat lefekvés után is.

Amit sokszor nem ismerünk fel

Van két állapot, amelyről kevesen tudják, hogy összefügg a változókorral. Dr. Carleara Weiss szomnológus, az amerikai Aeroflow Sleep alvásegészségügyi vállalat tanácsadója szerint ebben az időszakban megugrik az alvási apnoés esetek száma, a csökkenő hormonszint ugyanis megváltoztatja a légúti izmok működését, ami növeli az alvás közbeni légzés akadozásának kockázatát. Ezenkívül a nyugtalan láb szindróma (kellemetlen érzés a lábakban, amely mozgásra kényszerít – a szerk.) is gyakoribbá válik a menopauzával járó izomváltozások miatt.

Ha az alvászavar mögött álló okokra nem derül fény, a probléma könnyen tartóssá válhat, és idővel az általános egészségi állapotra is hatással lehet

– figyelmeztetett Weiss doktor. 

Az Aeroflow Sleep egy alvási szokásokról végzett általános felmérése szerint a válaszadók 81 százaléka számolt be alvási nehézségekről, közel felük az ajánlott napi 7 órás alvást sem érte el. Az eredmények egy érdekes különbségre is rámutattak, miszerint a férfiak nagyobb arányban fordulnak orvoshoz alvásproblémák esetén, míg a nők gyakrabban maradnak segítség nélkül. 

Mit tehetsz a rossz alvás ellen?

Az első lépés, hogy ne nyúlj gyógyszerekhez. Rendszeres alvásidő, hűvösebb hálószoba, több mozgás – ezek bizonyítottan javítanak az állapoton. Ha ezek nem elegek, érdemes orvoshoz fordulni, aki egyénre szabott megoldást tud javasolni.

Nézd meg, miért romlik az alvás menopauza idején, és mit tehetsz ellene:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu