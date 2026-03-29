Ezért alszik rosszul annyi nő 40 év felett

A 40 év felett tapasztalható alvásromlás hátterében gyakran hormonális változások állnak, nem pusztán a stressz vagy az életmód.

A perimenopauza idején a hőhullámok, a csökkenő melatoninszint és a felboruló biológiai ritmus töredezett, felszínes alvást okozhat.

A problémák felismerhetők és kezelhetők: életmódbeli változtatásokkal és szükség esetén orvosi segítséggel az alvás minősége javítható.

Sokan nem tudják, hogy a változókor rossz alvással is együtt jár. Negyvenen túl az éjszakák könnyen megváltozhatnak: nehezebb elaludni, könnyebb felébredni, reggel pedig leküzdhetetlen a fáradtság, amely napközben sem igazán múlik el. Ha ismerős a helyzet, nem a képzeleted játszik veled, és nem is vagy egyedül. A rossz alvás okai 40 év felett leggyakrabban a testben zajló változásokban keresendők, amelyekről ritkán beszélünk eleget, pedig előbb-utóbb minden nőt érint.

Íme, ezek lehetnek a rossz alvás okai 40 év felett

A női nemi hormonok nem csak a menstruációs ciklusért felelősek; szabályozzák a testhőmérsékletet is, így amikor a szintjük ingadozni kezd, a szervezet elveszíti azt az egyensúlyt, amely szükésges lenne a pihentető alváshoz. Az éjszakai izzadás, a hőhullámok és a vacogás váltakozása mind felébreszthet, sokszor még azelőtt, hogy tudatosítanád, mi történt.

Megzavarodik a belső biológiai óra

A szervezet belső biológiai órája is megváltozik 40 év után, aminek egyik oka a melatonin csökkenése. Ez a hormon jelzi este a testnek, hogy ideje aludni; ha kevesebb termelődik belőle, az alvás felszínesebb és töredezettebb lesz. Ehhez adódik hozzá minden más: a munka, a kamasz gyerek, az idősödő szülők, a havi számlák. A nők életközépi terhei – amelyek sosem érnek véget igazán – könnyen ébren tartják az agyat lefekvés után is.

Amit sokszor nem ismerünk fel

Van két állapot, amelyről kevesen tudják, hogy összefügg a változókorral. Dr. Carleara Weiss szomnológus, az amerikai Aeroflow Sleep alvásegészségügyi vállalat tanácsadója szerint ebben az időszakban megugrik az alvási apnoés esetek száma, a csökkenő hormonszint ugyanis megváltoztatja a légúti izmok működését, ami növeli az alvás közbeni légzés akadozásának kockázatát. Ezenkívül a nyugtalan láb szindróma (kellemetlen érzés a lábakban, amely mozgásra kényszerít – a szerk.) is gyakoribbá válik a menopauzával járó izomváltozások miatt.

Ha az alvászavar mögött álló okokra nem derül fény, a probléma könnyen tartóssá válhat, és idővel az általános egészségi állapotra is hatással lehet

– figyelmeztetett Weiss doktor.