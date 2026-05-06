Csődbe ment a légitársaság - egy járat sem hagyta el a felszállópályát

Egy ambiciózus skót légitársaság, amely a légiközlekedés forradalmasítását tűzte ki célul, csődbe ment és az összes tervezett járatát törölte. Az EcoJet Airlines, amely azzal a merész elképzeléssel indult, hogy a világ első elektromos légitársaságává váljon, összeomlott, miután a hírek szerint nem sikerült 20 millió font (8,3 - 8,4 milliárd forint) létfontosságú finanszírozást biztosítania.

Egy járatuk sem indult el - csődbe ment a légitársaság

Fotó: Svitlana Hulko / shutterstock

Egy járatuk sem indult el - csődbe ment a légitársaság

Bár az ideiglenes felszámolókat már februárban kinevezték, a Gazette feljegyzései most megerősítik, hogy Paul Dounist és Mark Harpert, az Opus Restructuring munkatársait hivatalosan is kinevezték a nehéz helyzetben lévő cég felszámolására.

Az edinburghi székhelyű startup eredetileg high-tech zöld járatokat tervezett üzemeltetni Edinburgh és Southampton között, azzal a céllal, hogy Európa-szerte terjeszkedjen. A zöld forradalom azonban sosem érte el a kifutópályákat, és a légitársaság menetrendje végleg törlődött.

Az ötletgazda a zöldenergia-mágnás, Dale Vince, az Ecotricity alapítója volt, aki most megerősítette, hogy szüneteltette a befektetést a projektben. Az összeomlás ellenére az Opus Restructuring megerősítette, hogy a légitársaság tulajdonosai a saját zsebükbe nyúlnak, hogy a dolgozók ne maradjanak fizetés nélkül.

Az EcoJet Airlines közleményében kiemelte, hogy egy elektromos légitársaság üzemeltetése nem lehetetlen, csak idő kérdése az egész - írta a Daily Mail.