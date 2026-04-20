Párnával a lábunk között aludni

Ezért érdemes párnával a lábunk között aludni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 17:15
alvópóztesttartásegészségpárnagerinc
Az alvás az egyik legfontosabb fiziológiai szükségletünk, ilyenkor regenerálódik a test, az agy pedig feldolgozza a napi információkat. Nem véletlenül hangsúlyozzák a szakemberek, mennyire fontos a minőségi pihenés, aminek kapcsán nemcsak a nyugodt körülményekre, de a testünk számára optimális alváshelyzetre is érdemes figyelni. Ennek részeként most körbejárjuk, miért tanácsos párnával a lábunk között aludni.
  • Kifejezetten egészséges szokás párnával a lábak között aludni.
  • Több tényezőn is múlik a módszer valódi hatásossága.
  • A gyakorlat rendszeres alkalmazásának több pozitívuma van.

Talán meglepő dolog lehet párnával a lábunk között aludni, de ha belegondolunk, nagyon sokan töltjük úgy az éjszakát, hogy tudatosan vagy tudattalanul begyűrjük a takarót a térdeink közé. Az oldalunkon, magzatpózban szundítás így igazán kényelmes lehet, főleg ha tényleg sikerül az ideális pozíciót megtalálni a gerincünk számára.

Alvás közben a gerincét megfelelő helyzetben tartó nő, aki tudja, milyen előnyökkel jár párnával a lábunk között aludni
Speciális párnával a lábunk között aludni egyet jelent azzal, hogy éjszaka is megőrizzük a gerincünk egészséges görbületét. Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Ezért egészséges párnával a lábunk között aludni 

Nem jó hőmérsékleten és eleget aludni, a megfelelő testhelyzetre is fontos figyelmet fordítani. Elsősorban azért, hogy pihenés közben tehermentesítsük a gerincet, és megelőzzük a különféle deformálódások, illetve fájdalmak kialakulását. Amikor például az oldalunkon pihenünk, nyomás éri a matraccal érintkező vállat és csípőt, miközben a gerinc természetes görbülete is megváltozik. A helyes testtartás megőrzése és fenntartása érdekében tanácsos párnával ellensúlyozni az egészségtelen pozíciót és a kellemetlen hatásokat. Ehhez nem kell mást tennünk, mint egy egyszerű kispárnát a térdeink közé tenni, amit akkor is tartsunk ott, amikor átfordulunk az éjszaka folyamán.

A kismamáknál régóta bevett szokás párnával a lábak között pihenni, aminek célja, hogy minél inkább enyhítsék a gerincre, csípőre, derékra és térdre nehezedő terhelést.

Miért hatékony a párnával alvás módszere?

A gyakorlat célja, hogy a csípő egy vonalba kerüljön a vállakkal, a gerinc egyenes legyen, a lábak pedig ne „essenek össze”, vagyis a térdek ne dőljenek egymásnak, és a felső lábszár is párhuzamosan álljon az alsóval. Hogy mindezt elérjük, arra is érdemes figyelni, hogy a fejünk alá helyezett párna ne legyen se túl alacsony, se túl magas. Ha segít a helyes testhelyzet megtalálásában, egy kisebb párnát a derékrész alá is behelyezhetünk egyfajta kiékelésként, ilyen módon nem emelkedik el a matracról ez a testtájék.

Ma már speciális formájú, kifejezetten a térdek közé tehető, és ennek megfelelő kialakítású párnákat is kaphatunk. Ezeket gyakran gumis pánttal tudjuk rögzíteni, így biztosan nem esik ki az eszköz a lábaink közül, amikor forgolódunk.

Élvezzük ki a párnával alvás pozitív hozadékait

Ha éjszakánként sikerül megőrizni és fenntartani a gerinc természetes görbületét, azzal a derékfájástól és hátfájástól, valamint ezek krónikus következményeitől is elbúcsúzhatunk. A testtartás mellett a vérkeringésnek is jót tesz, ha párnával a térdeink között alszunk, így az olyan panaszokat is enyhíthetjük, mint a zsibbadás vagy görcsök. Lényeges és azonnal érezhető pozitívum a térdek közötti feszültség és kellemetlen érzet csökkenése, amit az összeérő és összenyomódó csontok okoznak. Végül, de nem utolsósorban, a nappalok is kellemesebben telhetnek, hiszen a helyes és szimmetrikus éjszakai pozíció az egész testtartásra pozitívan hathat.

Gondoltad volna?

A napközbeni rossz testtartás akár álmatlanságot is okozhat? Szerencsére már egyszerű gyakorlatokkal is gyors változást érhetsz el, és elűzheted a fájdalmakat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
