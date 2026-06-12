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Gulyás Gergely: A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket

Gulyás Gergely: A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 11:35
Tisza-kormánykamatstopvideó
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a közösségi oldalán osztott meg egy fontos videót.
Bors
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A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Gulyás Gergely

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Felszólítjuk a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.

Gulyás Gergely bejegyzéséhez egy videót is csatolt:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu