Gulyás Gergely: A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket

A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Gulyás Gergely.
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:
Felszólítjuk a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
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