Ennek a 3 csillagjegynek a legnehezebb megtalálnia az igazi boldogságot

A horoszkóp szerint három olyan csillagjegy létezik, akiknek a karmikus csomagjuk és a belső démonaik miatt a legnehezebb megtalálniuk a boldogságot.

A Szűz jegy szülöttei a folytonos analizálás és a tökéletesség hajszolása miatt hajlamosak elszalasztani a jelen legszebb, megismételhetetlen pillanatait.

A Bak a rideg várfalai és a karrierhajszolás mögé rejti a magányát, míg a Skorpió a túlgondolással és a drámagenerálással szabotálja a saját lelki békéjét.

A csillagok állása sajnos nem mindenkinek ad ingyenjegyet a felhőtlen örömre, létezik három olyan jegy, akiknek a horoszkóp szerint vért kell izzadniuk azért, amit mások természetesnek vesznek. Nézzük, kik azok a kozmikus pechesek, akik saját maguknak – vagy a sors fintorának köszönhetően – a legnehezebben találják meg a boldogságot!

A horoszkóp szerint egyes jegyeknek sokkal nehezebb rátalálniuk a belső békére és az igazi örömre.

Fotó: New Africa

Horoszkóp-rejtély: miért pont ők a legboldogtalanabbak?

Minden jegynek megvannak a maga belső démonai, de ennek a három csillagjegynek a horoszkóp olyan karmikus csomagot pakolt a hátára, amit csak nagyon kevesen tudnak könnyedén cipelni.

Szűz: a tökéletesség átka

Ha egy Szüzet megkérdezel, hogy van, valószínűleg azonnal felsorol öt dolgot, ami épp elromlott, és másik tízet, amit még sürgősen meg kell javítani. Ennek a jegynek a szótárában egyszerűen nem szerepel az a szó, hogy elég jó. Azért nehéz neki, mert a boldogságot is analizálja, és ha végre minden rendben van, azon kezd el szorongani, hogy ez a csoda mikor fog elromlani. A bökkenő csak az, hogy az igazi boldogság spontán és tökéletlen. Amíg a Szűz a hibákat vadássza a partnerében, a munkájában vagy éppen saját magában, addig az élet legszebb, megismételhetetlen pillanatai elrobognak mellette.

Bak: falak mögé zárt szív

A Bak az állatöv két lábon járó jéghegye. Keményen dolgozik, sikeres, és első ránézésre úgy tűnik, mintha kötélből lenne az idegrendszere. De az álarc mögött azonban egy olyan magányos lélek lakik, aki retteg a csalódástól, ezért inkább be sem enged senkit a rideg várfalai mögé. A Bak fejében a boldogságot is ki kell érdemelni, semmit nem adnak ingyen az életben. Hajszolja a karriert, a pénzt és a státuszt, mert szentül hiszi, hogy ettől lesz teljes az élete. Amikor azonban végre eléri a csúcsot, gyakran veszi észre, hogy ott fent bizony hideg van, és nincs kivel megosztani a sikert. Az igazi boldogság ugyanis nem a vaskos bankszámlán múlik, hanem az őszinte emberi kapcsolatokban.