Álmatlanság gyötör? Ez a testtartási hiba tönkreteheti az éjszakáidat

Napjainkban rengetegen küzdünk álmatlansággal, ami kíméletlenül megkeseríti az életünket. Gondolj csak bele, milyen érzés felkelni egy átvirrasztott éjszaka után, majd egész nap trappolni. Még a legrosszabb ellenségednek sem kívánnád, ugye? Egy szakértő ezért felfedte, hogy milyen teljesen hétköznapi ok állhat az inszomnia hátterében, a válasz pedig nagyon meglepő. Mielőtt azonban kitérnénk erre, röviden bemutatjuk, hogy milyen súlyos következményei lehetnek ennek a problémának, ami nem csupán ingerlékenységhez vezethet.

Vajon a rossz testtartás miatt szenvedsz álmatlanságban?

Fotó: Tetra Images / GettyImages

Ilyen következményekkel járhat az álmatlanság

Az álmatlanság egy olyan állapot, amikor nem alszunk eleget, nem alszunk jól, illetve nehezen megy az elalvás vagy az alvás. Bár vannak, akik könnyebben kezelik az alváshiányt, a probléma hosszú távon komoly következményekkel járhat. Kezdetekben csupán csökkenti a koncentrációt és megnehezíti a gondolkodást, később azonban növelheti a szorongás, a depresszió, a magas vérnyomás, a stroke, a szívroham és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Az álmatlansággal tehát nem árt vigyázni, ezért most felfedjük azt a milliókat érintő testtartási problémát, ami előidézheti a kellemetlenséget.

Az alvásszakértő szerint ez a testtartás álmatlanságot okoz

Ha legközelebb nem tudsz aludni és az ágyadat, vagy rosszabb esetben a párodat kezded el hibáztatni, jusson eszedbe, hogy az egész napos ülésre és állásra is nyugodtan gyanakodhatsz. Lisa Artis alvásszakértő ugyanis a Daily Mailnek árulta el, hogy a képernyőhasználat miatti testtartás, azaz a görnyedés könnyedén megkeserítheti az éjszakáidat. A specialista ezt azzal magyarázta, hogy az említett testhelyzet károsan hat a mozgásszervrendszerre és megzavarja a nyugodt pihenést.

Amennyiben egész nap görnyedt testtartást veszel fel vagy lefelé nézel, ami egyet jelent azzal, hogy a nyakad nincs egyenes helyzetben, az nagyobb valószínűséggel fog átvirrasztott éjszakához és nehéz másnaphoz vezetni

– magyarázta a lapnak Lisa Artis, aki szerint a testtartás miatti fájdalom megakadályozhatja, hogy elérd a mély alvást, ami azonban kulcsfontosságú a regenerálódáshoz.