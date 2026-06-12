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Sárga izzadságfolt egy fehér póló hónalj részén

Sárga izzadságfoltok virítanak a fehér ruháidon? Ezekkel az egyszerű, filléres trükkökkel garantáltan eltüntetheted azokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 11:45
toptippekizzadságfolttisztítás
Torkig vagy a nyár egyik legkellemetlenebb velejárójával? A fokozott verejtékezés okozta sárga foltok miatt sokszor meg kell válnunk av kedvenc ruhadarabjainktól, az izzadságfoltok eltávolítása ugyanis pokoli nehéz. Nem muszáj azonban minden szezon végén kukába dobnunk a nehezen beszerzett felsőket, néhány egyszerű házi praktikával ugyanis villámgyorsan eltüntethetők a legmakacsabb szennyeződések is. Mutatjuk, hogyan!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A fokozott verejtékezés következtében a fehér ruháink könnyen elsárgulhatnak.
  • A makacs elszíneződések ellen egyszerű házi praktikkal is tehetünk.
  • A trükkökhöz olyan hozzávalók kellenek, amelyek szinte minden háztartásban megtalálhatók.

Teljesen természetes, hogy a forró nyári időszakban fokozottan izzadunk, az azonban kifejezetten idegesítő, hogy a sárgás szennyeződések a fehér és világos anyagokon rendkívül látványos nyomot hagynak, ráadásul gyakran kellemetlen szag is társul hozzájuk. Igazán hatásosan nehéz tenni a makacs izzadságfoltok ellen, ám egy otthoni trükkel pillanatok alatt eltávolíthatók.

Sárga izzadságfoltos rövidujjú póló asztalon
Mutatjuk a legjobb trükköket a sárga izzadságfolt ellen. Fotó: Matryoha

Hogyan távolítható el könnyen az izzadságfolt?

Az izzadságfoltok ellen léteznek egyszerű, mégis hatékony módszerek, amelyekkel garantáltan megmenthetők a ruháid. Ezek a házi trükkök ráadásul olcsók és meglepően erős hatásuk van, nem mellesleg csak néhány, a konyhádban garantáltan megtalálható alapanyag kell hozzá. Ezek a: 

  • szódabikarbóna, 
  • hidrogén-peroxid,
  • víz,
  • ecet,
  • citromlé.

A szódabikarbóna és a hidrogén-peroxid ereje

Köztudott, hogy a szódabikarbóna sok kilátástalan helyzetben bevethető. Nincs ez másképp az izzadságfoltokkal sem: hidrogén-peroxiddal és egy kis vízzel elegyítve olyan pasztát kapsz, amely hatásos fegyvert nyújt a sárga izzadságfoltok ellen. Kend rá a szennyeződésre, majd finoman kezd el dörzsölni. Ez az egyik leghatékonyabb trükk!

Ecet és citrom, mint természetes fehérítők

Az ecetes tisztítás vagy akár a citromlé is hatásos lehet abban az esetben, ha igazán makacs szennyeződésről van szó. Ezek természetes fehérítők, amelyek segítenek a sárga izzadságfoltok eltávolításában.

Fontos! 

Amíg a folt nem tűnik el teljesen, sose tedd szárítógépbe a ruhát, mert a hő miatt az elszíneződés eltávolíthatatlanná válik. 

A szódabikarbónát többféleképpen, más helyzetekben is felhasználhatjuk. Játszd le az alábbi videót a részletekért: 

(The Spruce)

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