Görnyedtség és görbe hát: ezekkel a testtartásjavító gyakorlatokkal elűzheted a fájdalmat

Tudjuk, hogy a modern világ sajnos ülőmunkát kíván. Rengeteget görnyedünk a képernyők előtt, aminek az a következménye, hogy a tartásunk egyre csak romlik. A hátunk görbül, a vállaink előre esnek. De ha odafigyelsz és elvégzel néhány testtartásjavító gyakorlatot, máris rengeteget tettél az egészségedért, hiszen ezek erősítik a gerincedet, a hátizmaidat és a törzsedet, miközben csökkentik a hát- és nyakfájdalmakat is.

Ezekkel a testtartásjavító gyakorlatokkal a hát- és nyakfájdalmaktól is megszabadulhatsz!

Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

A javulás érdekében türelmesen és következetesen kell végezned a testtartásjavító gyakorlatokat.

Az izometriás gyakorlatot akár ülve is elvégezheted.

Az előrehajló gyakorlat ellazítja izmaidat és beindítja a vérkeringésedet.

A gyermekpóz nyújtja a gerincedet és lazítja a csípődet.

Hogyan lehet javítani a testtartást?

Ezekkel a gyakorlatokkal és egy jó adag türelemmel!

Ha évekig rossz volt a testtartásod, időbe telik, míg helyre hozhatod. Ezért legyél türelmes, következetes és végezd el ezeket a testtartásjavító gyakorlatokat!

Ha nem látsz javulást, érdemes szakemberhez, gyógytornászhoz fordulni, aki segít feltérképezni a problémát és személyre szabott megoldásokat javasol.

3 szuper testtartásjavító gyakorlat

1. Izometriás kargyakorlat

Egyszerű testtartásjavító gyakorlat, amit az irodában is bármikor elvégezhetsz, hiszen nem kell hozzá semmilyen eszköz és nagyobb tér sem. Sőt, akár ülve is elvégezheted. Ezek erősítik a váll- és hátizmaidat.

Így csináld:

Ülj egyenes háttal Nyújtsd előre a karjaidat, majd könyökhajlítással húzd őket hátra (mintha egy láthatatlan kötelet húznál magad felé) Feszítsd meg a lapockád közötti izmokat Tartsd meg a pózt 10 másodpercig Nyújtsd ki újra a karjaidat Ismételd a gyakorlatot 1 percen keresztül

1. Előrehajlás

Ez a testtartásjavító gyakorlat abban segít, hogy ellazítsd az izmaidat, ráadásul még a vérkeringésedet is javítja. A sok ülés hatására a hát alsó része és a combhajlító izmaid könnyen befeszülnek. Próbáld ki ezt a gyakorlatot, hogy enyhíts a fájdalmakon!

Így csináld:

Állj egyenesen, a lábfejeidet közel tartva egymáshoz Kilégzéskor hajolj előre csípőből, és a felsőtestedet lazítsd el, engedd lógni (nem baj, ha nem érsz a talajhoz, a lényeg, hogy a gerinced nyúljon) Tartsd meg a pózt 1 percig Lassan emelkedj fel és húzd ki magad

1. Gyermekpóz (Balasana)

Ez a jógapóz igazi csodamódszer a hátfájásra és a stresszre is. Megnyújtja a gerincedet és lazítja a csípődet, a derekadat és a hátadat.