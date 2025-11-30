Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Görnyedtség és görbe hát: ezekkel a testtartásjavító gyakorlatokkal elűzheted a fájdalmat

jóga
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 09:45
hátfájásnyakfájásnyújtáshelyes testtartásgyakorlat
A rossz tartás nemcsak a megjelenésedet öregíti, de az egészségedre is káros hatással van. Most segítünk, hogy kiegyenesedj és visszanyerd az önbizalmadat. Mutatjuk milyen testtartásjavító gyakorlatokat végezz, amikkel csökkentheted a fájdalmat.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Tudjuk, hogy a modern világ sajnos ülőmunkát kíván. Rengeteget görnyedünk a képernyők előtt, aminek az a következménye, hogy a tartásunk egyre csak romlik. A hátunk görbül, a vállaink előre esnek. De ha odafigyelsz és elvégzel néhány testtartásjavító gyakorlatot, máris rengeteget tettél az egészségedért, hiszen ezek erősítik a gerincedet, a hátizmaidat és a törzsedet, miközben csökkentik a hát- és nyakfájdalmakat is.

Nyakfájdalmat megszüntető és testtartásjavító gyakorlatok
Ezekkel a testtartásjavító gyakorlatokkal a hát- és nyakfájdalmaktól is megszabadulhatsz!
Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF
  • A javulás érdekében türelmesen és következetesen kell végezned a testtartásjavító gyakorlatokat.
  • Az izometriás gyakorlatot akár ülve is elvégezheted.
  • Az előrehajló gyakorlat ellazítja izmaidat és beindítja a vérkeringésedet.
  • A gyermekpóz nyújtja a gerincedet és lazítja a csípődet.

Hogyan lehet javítani a testtartást?

Ezekkel a gyakorlatokkal és egy jó adag türelemmel!

Ha évekig rossz volt a testtartásod, időbe telik, míg helyre hozhatod. Ezért legyél türelmes, következetes és végezd el ezeket a testtartásjavító gyakorlatokat!

Ha nem látsz javulást, érdemes szakemberhez, gyógytornászhoz fordulni, aki segít feltérképezni a problémát és személyre szabott megoldásokat javasol.

3 szuper testtartásjavító gyakorlat

1. Izometriás kargyakorlat

Egyszerű testtartásjavító gyakorlat, amit az irodában is bármikor elvégezhetsz, hiszen nem kell hozzá semmilyen eszköz és nagyobb tér sem. Sőt, akár ülve is elvégezheted. Ezek erősítik a váll- és hátizmaidat.

Így csináld:

  1. Ülj egyenes háttal
  2. Nyújtsd előre a karjaidat, majd könyökhajlítással húzd őket hátra (mintha egy láthatatlan kötelet húznál magad felé)
  3. Feszítsd meg a lapockád közötti izmokat
  4. Tartsd meg a pózt 10 másodpercig
  5. Nyújtsd ki újra a karjaidat
  6. Ismételd a gyakorlatot 1 percen keresztül

1. Előrehajlás

Ez a testtartásjavító gyakorlat abban segít, hogy ellazítsd az izmaidat, ráadásul még a vérkeringésedet is javítja. A sok ülés hatására a hát alsó része és a combhajlító izmaid könnyen befeszülnek. Próbáld ki ezt a gyakorlatot, hogy enyhíts a fájdalmakon!

Így csináld:

  1. Állj egyenesen, a lábfejeidet közel tartva egymáshoz
  2. Kilégzéskor hajolj előre csípőből, és a felsőtestedet lazítsd el, engedd lógni (nem baj, ha nem érsz a talajhoz, a lényeg, hogy a gerinced nyúljon)
  3. Tartsd meg a pózt 1 percig
  4. Lassan emelkedj fel és húzd ki magad

1. Gyermekpóz (Balasana)

Ez a jógapóz igazi csodamódszer a hátfájásra és a stresszre is. Megnyújtja a gerincedet és lazítja a csípődet, a derekadat és a hátadat.

Gyermekpóz a jóga egyik testtartásjavító gyakorlata
Így csináld a balasama jógapózt!
Fotó: 123RF

Így csináld:

  1. Ülj a sarkadra és kissé nyisd szét a térdeidet
  2. Hajolj előre és tedd a homlokod a padlóra (vagy egy párnára)
  3. A karjaidat nyújtsd előre vagy a tartsd a tested mellett
  4. Vegyél mély levegőket
  5. Tartsd meg a pózt 3–5 percig

Tippek a helyes testtartáshoz:

  • Napközben többször ellenőrizd, hogyan ülsz; húzd ki magad
  • Tedd szemmagasságba a monitorodat
  • Kényelmes cipőt válassz a mindennapokra
  • Óránként iktass be rövid mozgásszüneteket, amikor felállsz a székből

Ezek az okok húzódhatnak meg a rossz testtartás mögött:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu