Görnyedtség és görbe hát: ezekkel a testtartásjavító gyakorlatokkal elűzheted a fájdalmat

Tudjuk, hogy a modern világ sajnos ülőmunkát kíván. Rengeteget görnyedünk a képernyők előtt, aminek az a következménye, hogy a tartásunk egyre csak romlik. A hátunk görbül, a vállaink előre esnek. De ha odafigyelsz és elvégzel néhány testtartásjavító gyakorlatot, máris rengeteget tettél az egészségedért, hiszen ezek erősítik a gerincedet, a hátizmaidat és a törzsedet, miközben csökkentik a hát- és nyakfájdalmakat is.
Ezekkel a gyakorlatokkal és egy jó adag türelemmel!
Ha évekig rossz volt a testtartásod, időbe telik, míg helyre hozhatod. Ezért legyél türelmes, következetes és végezd el ezeket a testtartásjavító gyakorlatokat!
Ha nem látsz javulást, érdemes szakemberhez, gyógytornászhoz fordulni, aki segít feltérképezni a problémát és személyre szabott megoldásokat javasol.
Egyszerű testtartásjavító gyakorlat, amit az irodában is bármikor elvégezhetsz, hiszen nem kell hozzá semmilyen eszköz és nagyobb tér sem. Sőt, akár ülve is elvégezheted. Ezek erősítik a váll- és hátizmaidat.
Így csináld:
Ez a testtartásjavító gyakorlat abban segít, hogy ellazítsd az izmaidat, ráadásul még a vérkeringésedet is javítja. A sok ülés hatására a hát alsó része és a combhajlító izmaid könnyen befeszülnek. Próbáld ki ezt a gyakorlatot, hogy enyhíts a fájdalmakon!
Így csináld:
Ez a jógapóz igazi csodamódszer a hátfájásra és a stresszre is. Megnyújtja a gerincedet és lazítja a csípődet, a derekadat és a hátadat.
Így csináld:
Tippek a helyes testtartáshoz:
Ezek az okok húzódhatnak meg a rossz testtartás mögött:
