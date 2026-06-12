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Ebben a pillanatban jelentette be a királyi család a felfoghatatlan hírt: meghalt a hercegnő

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 11:25
Thaiföldkómakirályi család
A thai királyi család jelentette be a tragikus hírt. Bajrakitiyabha hercegnő mindössze 47 éves volt.
N.T.
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A thai királyi ház jelentette be, hogy elhunyt Bajrakitiyabha hercegnő, aki több mint három éve kómában feküdt. A hercegnő mindössze 47 éves volt.

Meghalt Bajrakitiyabha hercegnő
Meghalt Bajrakitiyabha hercegnő 
Fotó: 123RF

Meghalt Bajrakitiyabha hercegnő 

Bajrakitiyabha még 2022 decemberében esett össze, miközben kutyáit sétáltatta és edzette. Orvosai szerint az esetet súlyos szívritmuszavar okozta, amelyet a szívét érintő mikoplazmafertőzés váltott ki.

Halálával a thai királyi család elveszítette egyik legkiemelkedőbb és legelismertebb tagját, aki fontos szerepet tölthetett volna be a még mindig nem egyértelmű trónöröklési folyamatban. Bajrakitiyabha Vajiralongkorn király hét gyermekének legidősebbje volt. 1978. december 7-én született a király első feleségétől és egyben unokatestvérétől, Soamsawali hercegnőtől.

Az orvosi csapat a lehető legmagasabb szintű és legintenzívebb ellátást biztosította számára, állapota azonban folyamatosan romlott

– közölte a királyi palota péntek reggeli közleményében.

Bajrakitiyabha jogásznak tanult és az Egyesült Államokban, a Cornell Egyetemen két posztgraduális diplomát is szerzett. Rövid ideig Thaiföld ENSZ-képviseletén dolgozott New Yorkban, majd hazatért Thaiföldre, ahol a bangkoki főügyészségen, valamint az ország más részein működő ügyészi hivatalokban folytatta pályafutását – írja a BBC

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