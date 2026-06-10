Megtörte a csendet Horváth Éva: ezért válik el férjétől

A Balin elszenvedett súlyos motorbalesete és a hosszú, kínkeserves rehabilitáció nem tudta megerősíteni kapcsolatát a férjével. Horváth Éva a magánéleti válságot szenvedett el miatta, és férjével nem láttak más megoldást, csak a válást.

Horváth Éva megjárta a poklot balesete után

Horváth Éva megjárta a poklot balesete után

Horváth Éva másfél éve Balin egy robogóbalesetben nyílt lábtöréseket szenvedett, majd hónapokat töltött kórházban külföldön és itthon is. A baj akkora volt, hogy többször is felmerült az amputáció lehetősége, sokszor azt sem tudta, megéri-e a másnapot. Eleinte mindezt családjától, gyermekeitől távol, egyedül kellett feldolgozni. Ebből a traumából is született könyve, a Bye-bye, tűsarok!.

„Ez a baleset volt a vége” – mondta ki a Reggeliben a fájdalmas igazságot a modell, utalva arra, hogy a tragédia visszafordíthatatlan törést okozott a párkapcsolatában, vette észre a Blikk.