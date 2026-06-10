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Az egész internet ezen röhög, kellemetlen helyzetbe hozta magát Szoboszlai Dominik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 18:25
Schafer Andrásvicc
A magyar válogatott csapatkapitánya nem hagyta szó nélkül Schäfer András bombagólját. Ilyen válaszra azonban még talán Szoboszlai Dominik sem számított.
B.
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Ment az adok-kapok a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés (3-1) után. Mint ismert, Schäfer András csaknem 30 méterről lőtt bombagólt a Nagyerdei Stadionban, és viccesen lenyilatkozta: bántó volt számára, hogy a csapattársai meglepődtek ezen. A játékosok csipkelődése pedig másnap folytatódott – Szoboszlai Dominik saját magát keverte kellemetlen helyzetbe.

Szoboszlai Dominik és Schäfer András
Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül Schäfer András bombagólját
Fotó: TumbaszHedi

Szoboszlai Dominik és Schäfer András poénkodása

Schäfer András szerdán féltucat képet osztott meg a magyar-kazah mérkőzés legszebb pillanatairól az Instagram-oldalán, köztük a bombagólját követő ünneplésről. Csapattársa, Szoboszlai Dominik pedig nem hagyta szó nélkül a bejegyzést.

Léteznek csodák

– cukkolta tréfásan a csapatkapitány a 27 éves középpályást, amivel picit saját magának is kereste a bajt, Schäfer ugyanis nem maradt adós a csattanós válasszal.

Az is kisebb csoda, hogy neked ezt beírták asszisztnak

– fogalmazott viccesen Schäfer András. A találat előtt ugyanis Szoboszlai volt az, aki egy szabadrúgásból odagurította a labdát a gólszerzőnek.

A két jóbarát poénkodásán a rajongók – és vélhetően az érintettek is – jót mosolyogtak.

 

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