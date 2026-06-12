„Elhunyt a mi szeretett Csingilingünk" - az egész világ gyászolja a Pán Péter ikonikus alakját

97 éves korában meghalt Margaret Kerry, akinek mozdulatai és mimikája alapján alkották meg a Disney animátorai Csingiling karakterét az 1953-ban bemutatott Pán Péter című klasszikus rajzfilmben. A család közlése szerint a művész június 11-én, békés körülmények között hunyt el az észak-karolinai Wilmingtonban, miután hosszú küzdelmet folytatott a tüdőrákkal.

Elhunyt a Disney legendás filmjének, a Pán Péternek egyik ikonikus alakja: Csingiling modelljének a halálát az egész világ gyászolja

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A hozzátartozók megható üzenetben búcsúztak tőle.

Mély szomorúsággal osztjuk meg, hogy elhunyt a mi szeretett Csingilingünk, Margaret Kerry (Boeke). Margaret 2026. június 11-én békésen távozott, szerettei körében. Három gyermeke, Ellen, Christina és Eric mellette voltak, amikor 97 éves korában elveszítette bátor küzdelmét a tüdőrákkal szemben.

A közleményben arra is kérték a rajongókat, hogy gondoljanak rá, amikor az éjszakai égboltra tekintenek.

Nem csak Csingiling miatt vált emlékezetessé karrierje

Margaret Kerry neve ugyan elsősorban Csingilinghez kapcsolódik, pályafutása azonban jóval túlmutatott ezen az ikonikus szerepen. Az 1940-es és 1950-es években több filmben és televíziós produkcióban szerepelt, köztük Eddie Cantor oldalán az If You Knew Susie című alkotásban, valamint a korai televíziózás egyik úttörő családi sitcomjában, a The Ruggles-ben.

A Disney stúdióhoz táncos múltja révén került. Az animátorok olyan fiatal nőt kerestek, aki mozgásával és gesztusaival életre tudja kelteni a beszéd nélküli tündérfigurát. Kerry hónapokon át dolgozott a stúdióban, ahol az animátorok az ő mozdulatait figyelve alkották meg Csingiling karakterének mozgását és személyiségét.

A Pán Péter óriási sikert aratott világszerte, Csingiling pedig később a Disney egyik legismertebb figurájává vált, sőt hosszú éveken át a Disneyland és a Disney televíziós műsorainak jelképe lett.

Kerry a későbbiekben szinkronszínészként is jelentős karriert épített. Több népszerű animációs sorozatban hallhatták a nézők, emellett televíziós vendégszerepléseket is vállalt. Élete utolsó évtizedeiben előadóként és motivációs előadóként is aktív maradt, 2016-ban pedig megjelent önéletrajza is – írja a The Hollywood Reporter.