„Elhunyt a mi szeretett Csingilingünk" - az egész világ gyászolja a Pán Péter ikonikus alakját

97 éves korában meghalt Margaret Kerry, akinek mozdulatai és mimikája alapján alkották meg a Disney animátorai Csingiling karakterét az 1953-ban bemutatott Pán Péter című klasszikus rajzfilmben. A család közlése szerint a művész június 11-én, békés körülmények között hunyt el az észak-karolinai Wilmingtonban, miután hosszú küzdelmet folytatott a tüdőrákkal.
A hozzátartozók megható üzenetben búcsúztak tőle.
Mély szomorúsággal osztjuk meg, hogy elhunyt a mi szeretett Csingilingünk, Margaret Kerry (Boeke). Margaret 2026. június 11-én békésen távozott, szerettei körében. Három gyermeke, Ellen, Christina és Eric mellette voltak, amikor 97 éves korában elveszítette bátor küzdelmét a tüdőrákkal szemben.
A közleményben arra is kérték a rajongókat, hogy gondoljanak rá, amikor az éjszakai égboltra tekintenek.
Margaret Kerry neve ugyan elsősorban Csingilinghez kapcsolódik, pályafutása azonban jóval túlmutatott ezen az ikonikus szerepen. Az 1940-es és 1950-es években több filmben és televíziós produkcióban szerepelt, köztük Eddie Cantor oldalán az If You Knew Susie című alkotásban, valamint a korai televíziózás egyik úttörő családi sitcomjában, a The Ruggles-ben.
A Disney stúdióhoz táncos múltja révén került. Az animátorok olyan fiatal nőt kerestek, aki mozgásával és gesztusaival életre tudja kelteni a beszéd nélküli tündérfigurát. Kerry hónapokon át dolgozott a stúdióban, ahol az animátorok az ő mozdulatait figyelve alkották meg Csingiling karakterének mozgását és személyiségét.
A Pán Péter óriási sikert aratott világszerte, Csingiling pedig később a Disney egyik legismertebb figurájává vált, sőt hosszú éveken át a Disneyland és a Disney televíziós műsorainak jelképe lett.
Kerry a későbbiekben szinkronszínészként is jelentős karriert épített. Több népszerű animációs sorozatban hallhatták a nézők, emellett televíziós vendégszerepléseket is vállalt. Élete utolsó évtizedeiben előadóként és motivációs előadóként is aktív maradt, 2016-ban pedig megjelent önéletrajza is – írja a The Hollywood Reporter.
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