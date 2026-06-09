Olyan örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja, amire régóta vártak a rajongók

2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a TV2-őn a külföldön már befutott műtárgykereskedő show-műsort, ami pillanatok alatt nagy kedvenccé vált. Azóta négy évad került adásba, ráadásul kiegészült a műsor a Kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől. A műsornak azóta elképesztően sok rajongója van, akik most örülhetnek, mert Molnár Viktorral találkozhatnak.
Május 25-én új részekkel folytatódott az ország kedvenc műtárgy-kereskedő műsora, ahol mindenkinek egy és ugyanaz a célja: jó pénzért eladni értékes, vagy értékesnek hitt régi tárgyát. A Kincsvadászok szereplői mindig nagy izgalommal várják, hogy milyen kincsekkel érkeznek az eladók a stúdióba, s bizony volt itt már minden: bizarr koporsó, szép emlékeket hordozó régi tűzoltóautó és hamis festmény is. A hétfői ismétlésben pedig mindenki újra megcsodálhatta azt a szecessziós fali szőnyeget, amiért a műsor egyik legkeményebb licitháborúja dúlt Fertőszögi Péter és Molnár Viktor között. Mindkét kereskedő meg akarta szerezni az értékes tárgyat, amit az eladó nagymamája vásárolt pár éve 16 ezer forintért a piacon. Végül a BÁV művészeti igazgatójáé lett a szőnyeg 1 millió 60 ezer forintért, be is szólt neki Molnár Viktor: Eddig kedveltelek Péter, de mostantól utállak!
A Kincsvadászok sztárjai nagy népszerűségnek örvendenek, Katona Szandra például egy bevásárlóközpontban hatalmas ramazurit okozott megjelenésével. Sokan szeretnének találkozni a kereskedőkkel, Molnár Viktorral például erre lesz is lehetőségük a saját, AMIKOR nevű galériájában.
Sziasztok Kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig 10-14 óráig egészen biztosan megtaláltok, csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek és rendelkezésetekre állok!
– jelentette be Instagram-oldalán a kereskedő, akinek nevéhez a bácsalmási árvákért indított jótékonysági licit is kötődik.
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