“Ikertestvérek vagyunk: mindent együtt csinálunk, és még randizni is ugyanazzal a pasival megyünk!”

Az ikertestvérek előtt alapvetően két út áll: sokan épp a hasonlóság miatt igyekeznek a lehető legkülönbözőbb életet élni a testvérüktől, a legkülönbözőbb megjelenéssel, öltözködéssel, hogy minél inkább kiemelhessék különbözőségüket, egyediségüket. Mások épp az ellenkező utat járják be: igyekeznek minél jobban rájátszani a hasonlóságra. Azonban vannak, akik ezt a hasonlóságot már-már kórosan a végletekig viszik.

Monique és Natalie nem egyszerűen ikertestvérek: extrém kötődésük van egymáshoz

Fotó: YouTube

“Még a kalóriákat is számoljuk” – vallották be az ikertestvérek

A Kaliforniában élő Monique és Natalie sokak szerint picikét túlzásba esett a hasonlóságra való törekvéssel. Az egy dolog, hogy gyakorlatilag mindig pontosan ugyanúgy öltözködnek, mint a másik, ugyanolyan a hajuk, a sminkjük, de akkurátusan törekednek arra is, hogy az alakjuk is pontosan megegyezzen: számolják a kalóriákat, és a napi edzéstervük is azonos.

Ha egyikőjük vesz valamit, azt a másiknak is azonnal meg kell vennie.

Mindig mindent együtt csinálunk. Ugyanúgy öltözünk, ugyanolyan a hajunk. Ha vesz valamit, nekem is meg kell vennem. Nyomás nehezedik ránk, hogy ugyanúgy nézzünk ki. Egyszer Monique felszedett pár kilót, és mindenki szóvá is tette

– árulta el Natalie a Love Don’t Judge kamerái előtt.

A 24 éves ikrek természetesen egymás szerelmi életébe is beleszólnak, olyannyira, hogy elhatározták: amikor az egyikőjük vakrandira megy, félúton észrevétlenül cserélnek, és figyelik, hogy a partnerük észreveszi-e vagy sem…