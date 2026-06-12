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“Ikertestvérek vagyunk: mindent együtt csinálunk, és még randizni is ugyanazzal a pasival megyünk!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hasonlóság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 11:30
vakrandiikertestvér
Sokak szerint ez már túlzás! Extrém kötődésben élik életüket a fiatal ikertestvérek.

Az ikertestvérek előtt alapvetően két út áll: sokan épp a hasonlóság miatt igyekeznek a lehető legkülönbözőbb életet élni a testvérüktől, a legkülönbözőbb megjelenéssel, öltözködéssel, hogy minél inkább kiemelhessék különbözőségüket, egyediségüket. Mások épp az ellenkező utat járják be: igyekeznek minél jobban rájátszani a hasonlóságra. Azonban vannak, akik ezt a hasonlóságot már-már kórosan a végletekig viszik.

Monique és Natalie nem egyszerűen ikertestvérek: extrém kötődésük van egymáshoz
Monique és Natalie nem egyszerűen ikertestvérek: extrém kötődésük van egymáshoz
Fotó: YouTube

“Még a kalóriákat is számoljuk” – vallották be az ikertestvérek

A Kaliforniában élő Monique és Natalie sokak szerint picikét túlzásba esett a hasonlóságra való törekvéssel. Az egy dolog, hogy gyakorlatilag mindig pontosan ugyanúgy öltözködnek, mint a másik, ugyanolyan a hajuk, a sminkjük, de akkurátusan törekednek arra is, hogy az alakjuk is pontosan megegyezzen: számolják a kalóriákat, és a napi edzéstervük is azonos.

Ha egyikőjük vesz valamit, azt a másiknak is azonnal meg kell vennie.

Mindig mindent együtt csinálunk. Ugyanúgy öltözünk, ugyanolyan a hajunk. Ha vesz valamit, nekem is meg kell vennem. Nyomás nehezedik ránk, hogy ugyanúgy nézzünk ki. Egyszer Monique felszedett pár kilót, és mindenki szóvá is tette

 – árulta el Natalie a Love Don’t Judge kamerái előtt.

A 24 éves ikrek természetesen egymás szerelmi életébe is beleszólnak, olyannyira, hogy elhatározták: amikor az egyikőjük vakrandira megy, félúton észrevétlenül cserélnek, és figyelik, hogy a partnerük észreveszi-e vagy sem… 

 

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