Neked is gyakran fáj reggelente a nyakad? Vedd komolyan, súlyos problémát is jelezhet

A nyakunk érzékeny terület, amelyet könnyen túlterhelhetünk. Azonban a reggeli nyakfájás mögött gyakran olyan apró, hétköznapi szokások állnak, amelyekre nem is gondolnánk. Mutatjuk mi okozhatja, és mikor kell komolyabban venni, mint egy egyszerű húzódást!
A reggeli nyakfájást hajlamosak vagyunk félvárról venni és arra gondolni, biztosan csak rosszul aludtunk. Sokszor valóban ennyi áll a kellemetlenség hátterében, de tudnod kell, hogy komolyabb problémát is jelezhet!
A reggeli nyaki fájdalmaknak több kiváltó oka is lehet.
A nyakfájdalom a legtöbb esetben magától megszűnik.
Ha a fájdalom nem múlik vagy más kellemetlen panaszok társulnak hozzá, érdemes orvoshoz fordulni.
A reggeli nyakfájás leggyakoribb oka valóban a rossz alvási pozíció. Egy kényelmetlen helyzetben a nyak órákon át egy kényszerpozícióban marad, amitől az izmok folyamatosan feszülnek. Ez vezethet a reggeli merev nyaki fájdalomhoz.
Kiváltó ok lehet a túl magas, kemény vagy épp puha párna is, ami nem ad megfelelő tartást a nyaknak, így az izmok kénytelenek egész éjjel a stabilizáláson dolgozni.
Bár sokan nem gondolnak rá, a huzat is okozhat nyaki panaszokat. Ha éjszaka a ventilátor, a légkondi vagy a nyitott ablak felől érkező hideg levegő a nyakat éri, az izmok védekezés céljából megfeszülnek.
Egy régebbi sportsérülés, húzódás hosszú ideig lappanghat, és egy rossz éjszaka után újra fájdalmas panaszokat okozhat.
A nappali túlterhelés is kiváltó ok lehet. A rossz testtartás, irodai ülőmunka és a telefon felett görnyedés mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nyakad már lefekvéskor feszültté váljon, és reggel fájdalommal ébredj.
Mikor fordulj orvoshoz nyakfájdalommal?
Enyhébb nyakfájás esetén nem kell azonnal orvoshoz menned. Egy óvatos, gyengéd nyakmasszázs és átmozgatás sokat segíthet. Enyhítheted a merevséget meleg zuhannyal vagy melegítőpárnával is: ellazítják az izmokat. Egy hideg-meleg borogatással pedig a gyulladást csökkentheted.
Egy könnyű séta, kímélő mozgásformák segíthetnek a nyaki fájdalmak megszüntetésében. A fájdalom a legtöbb esetben néhány nap alatt magától is elmúlik. Azonban, ha:
ne halogasd a kivizsgálást! Akár porckopás vagy degeneratív porckorongbetegség is állhat a háttérben.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videóban látható gyakorlatokkal enyhítheted nyaki fájdalmaid:
