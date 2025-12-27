Neked is gyakran fáj reggelente a nyakad? Vedd komolyan, súlyos problémát is jelezhet

A reggeli nyakfájást hajlamosak vagyunk félvárról venni és arra gondolni, biztosan csak rosszul aludtunk. Sokszor valóban ennyi áll a kellemetlenség hátterében, de tudnod kell, hogy komolyabb problémát is jelezhet!

Reggeli nyakfájás: ezek az okok állhatnak a háttérben

Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

A reggeli nyaki fájdalmaknak több kiváltó oka is lehet.

A nyakfájdalom a legtöbb esetben magától megszűnik.

Ha a fájdalom nem múlik vagy más kellemetlen panaszok társulnak hozzá, érdemes orvoshoz fordulni.

A reggeli nyakfájás okai: érdemes komolyan venni ezt a figyelmeztető jelet

A reggeli nyakfájás leggyakoribb oka valóban a rossz alvási pozíció. Egy kényelmetlen helyzetben a nyak órákon át egy kényszerpozícióban marad, amitől az izmok folyamatosan feszülnek. Ez vezethet a reggeli merev nyaki fájdalomhoz . Kiváltó ok lehet a túl magas, kemény vagy épp puha párna is, ami nem ad megfelelő tartást a nyaknak, így az izmok kénytelenek egész éjjel a stabilizáláson dolgozni. Bár sokan nem gondolnak rá, a huzat is okozhat nyaki panaszokat. Ha éjszaka a ventilátor, a légkondi vagy a nyitott ablak felől érkező hideg levegő a nyakat éri, az izmok védekezés céljából megfeszülnek. Egy régebbi sportsérülés, húzódás hosszú ideig lappanghat, és egy rossz éjszaka után újra fájdalmas panaszokat okozhat. A nappali túlterhelés is kiváltó ok lehet. A rossz testtartás , irodai ülőmunka és a telefon felett görnyedés mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nyakad már lefekvéskor feszültté váljon, és reggel fájdalommal ébredj.

Mikor fordulj orvoshoz nyakfájdalommal?

Enyhébb nyakfájás esetén nem kell azonnal orvoshoz menned. Egy óvatos, gyengéd nyakmasszázs és átmozgatás sokat segíthet. Enyhítheted a merevséget meleg zuhannyal vagy melegítőpárnával is: ellazítják az izmokat. Egy hideg-meleg borogatással pedig a gyulladást csökkentheted.

Ne maradj teljesen mozdulatlan: a teljes ágynyugalom is ronthat a helyzeten

Fotó: 123RF

Egy könnyű séta, kímélő mozgásformák segíthetnek a nyaki fájdalmak megszüntetésében. A fájdalom a legtöbb esetben néhány nap alatt magától is elmúlik. Azonban, ha:

1 hét után sem tapasztalsz javulást

egyre erősebb a fájdalom

rendszeresen visszatér a probléma

zsibbadást, végtagokba sugárzó fájdalmat tapasztalsz

fejfájás, láz kíséri a nyaki fájdalmat

ne halogasd a kivizsgálást! Akár porckopás vagy degeneratív porckorongbetegség is állhat a háttérben.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóban látható gyakorlatokkal enyhítheted nyaki fájdalmaid: