Görcsös vállak, görbe hát? Ezek az egyszerű gyakorlatok pár nap alatt javítanak a rossz testtartáson és elűzik a fájdalmat

Egész nap a gép előtt görnyedsz, mire pedig eljön az este a hátad teljesen beáll? Ezzel nem vagy egyedül, hiszen a modern életmód szó szerint rányomja a bélyegét testtartásunkra is. A jó hír viszont az, hogy nem kell órákat az edzőteremben töltened, hogy javíts rajta. Már napi néhány perc tudatos mozgás is elég ahhoz, hogy a hátad kiegyenesedjen, a fájdalmak megszűnjenek és újra jól érezhesd magad a bőrödben!

A rossz testtartás nemcsak esztétikai probléma! Fotó: Ground Picture / shutterstock

Így javíts pillanatok alatt a testtartásodon

A szakértők szerint léteznek olyan vállnyújtó gyakorlatok, amelyek segítenek ellazítani a felsőtestet, illetve nem igényelnek előkészületet és sok időt sem.

A napközbeni rossz testtartás, például az íróasztalnál való ülés, megterheli a nyak- és vállízületet

– mondta Dr. Sabrina M. Strickland sportorvos a Women’s Health-nek, amit Rachel Tavel gyógytornász azzal egészített ki, hogy „mivel a nyújtás segíthet fenntartani a mobilitást, fontos része az egészséges öregedésnek és a hosszú élettartam elősegítésének”.

Pár egyszerű, otthon is elvégezhető nyújtógyakorlat, ami csodákat művel a testeddel

Végezd el az alábbi dinamikus nyújtásokat és csinálj belőlük 4-4 kört.

Karkörzés

A karkörzés átmozgatja a vállízületet, növeli annak mozgástartományát és segít megelőzni a merevséget, különösen azoknál, akik sokat ülnek. A gyakorlathoz állj csípőszéles terpeszbe, nyújtsd ki oldalra a karjaidat, majd végezz karkörzést közepes méretű körökben körülbelül fél percig, ezt követően pedig változtass az irányon.

YTW

A YTW egy rendkívül hatékony testtartásjavító és vállstabilizáló gyakorlat. Elvégzéséhez állj csípőszéles terpeszbe és döntsd kicsit előre a felsőtested, miközben a hátad egyenes marad. Ezt követően nyújtsd ki a karjaidat Y, T és W alakba az alábbi videó szerint és ezt ismételd 30-60 másodpercig.

Karlendítés

A karlendítés szintén egy dinamikus mozgásforma, amely bár egyszerűnek tűnik, de számos testtartásjavító hatása van. A gyakorlathoz állj csípőszéles terpeszbe, emeld fel a karjaidat, majd lendíts őket előre, hogy keresztezzék egymást, hátrafelé pedig nyisd szét őket. Ezt ismételd meg 12-14-szer.

Lefelé néző kutya

Ez egy klasszikus jógapóz, amely dinamikusan nyújtja és erősíti a test számos területét, különösen azokat, amelyek elengedhetetlenek a helyes testtartáshoz, miközben oldja a váll-és mellkasi feszültséget. Ereszkedj le négykézlábra, majd emeld fel a csípődet és nyújtsd ki a lábaidat az alábbi videó alapján. Formálj a testeddel “V” alakot és tartsd így magad körülbelül 1 percig.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: