Most érdemes csalánt gyűjteni – így nem lesz fájdalmas a szüret

Részletes útmutatót kapsz arról, hogyan válaszd ki a legtisztább csalánlelőhelyeket és miért a zsenge hajtásokat érdemes keresned.

Megismered a „fájdalommentes érintés” technikáját és a megfelelő felszerelést, amellyel elkerülheted a csalánkiütéseket.

Kiderül, milyen bámulatos élettani hatásai vannak a csalánnak, a tavaszi méregtelenítéstől kezdve a hajerősítésig.

A csalán a tavasz egyik legértékesebb ajándéka. Érdemes egy nagy sétát tenned a szabadban és bezsákolni ezt a zöld kincset, mielőtt a növények túl nagyra nőnének és fásodnának. Az áprilisi és májusi zsenge hajtások a legértékesebbek, hiszen ilyenkor koncentrálódik bennük a legtöbb ásványi anyag és tisztító erő. Igazi vitaminbomba, ennek okán a csalán felhasználása igen sokrétű lehet. Ha tartasz a gyűjtésétől a csípése, és az annak nyomán kialakuló fájdalmas hólyagok miatt, akkor most megtanulhatsz néhány egyszerű trükköt, hogy teljesen biztonságos legyen a szüret.

Fotó: Kittyfly / shutterstock

A csalán begyűjtése: hol érdemes szedni?

A gyűjtés aranyszabálya, hogy sose szüretelj forgalmas utak mellett, ipari területek közelében vagy ott, ahol kutyát sétáltatnak, mivel a csalán könnyen magába szívja a szennyeződéseket. Keresd az erdőszéleket, a patakpartokat vagy a kertek félreeső, tiszta zugait. A növény legértékesebb része a felső 3-4 levélpárja, az úgynevezett zsenge hajtásvégek. Ezekben még nincs sok rost, a növény hatóanyag-tartalma viszont itt a legmagasabb. Ha a csalán már virágzik, inkább hagyd békén, mert ilyenkor a levelekben olyan kristályok képződnek, amelyek megterhelhetik a vesét.

Hogyan lehet úgy leszedni a csalánt, hogy ne csípjen meg?

A csalán csípését az apró, hangyasavat tartalmazó szőröcskék okozzák, de egy kis odafigyeléssel kicselezheted azokat. A legbiztonságosabb módszer egy gumírozott kertészkesztyű használata, de ha ez nincs nálad, a leveleket mindig alulról felfelé simítva, a szőrök mentén határozottan ragadd meg, ne csak érintsd azokat.

Bors-tipp: ha a növényt leszedés után sodrófával áthengerled, vagy forró vízzel leforrázod, a csalánszőrök azonnal összetörnek és ártalmatlanná válnak, így akár nyersen is a turmixodba dobhatod a leveleket.

Miért egészséges a csalán?

A csalán az egyik legjobb vér- és vesetisztító gyógynövény. Kiváló vizelethajtó, segít kiüríteni a szervezetben felhalmozódott salakanyagokat, és magas vas-, valamint C-vitamin tartalma miatt vérszegénység és tavaszi fáradtság ellen is bevethető. A népi gyógyászat ízületi panaszokra is javasolja: a „csalánozás”, vagyis az érintett terület megcsapkodása a friss növénnyel fokozza a vérkeringést és csökkenti a gyulladást.