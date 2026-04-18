Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Csalán felhasználása

Most érdemes csalánt gyűjteni – így nem lesz fájdalmas a szüret

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 11:45
természetes gyógymódízületi gyulladáscsalánteacsalán
Ne hagyd, hogy elriasszon a szúróssága: a csalán a legjobb méregtelenítő, csökkenti az ízületi fájdalmakat és még a hajad is szép lesz tőle. Ne tekints rá többé úgy, mint egy kellemetlen gazra, inkább tájékozódj alább arról, miként lehet előnyös a csalán felhasználása.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Részletes útmutatót kapsz arról, hogyan válaszd ki a legtisztább csalánlelőhelyeket és miért a zsenge hajtásokat érdemes keresned.
  • Megismered a „fájdalommentes érintés” technikáját és a megfelelő felszerelést, amellyel elkerülheted a csalánkiütéseket.
  • Kiderül, milyen bámulatos élettani hatásai vannak a csalánnak, a tavaszi méregtelenítéstől kezdve a hajerősítésig.

A csalán a tavasz egyik legértékesebb ajándéka. Érdemes egy nagy sétát tenned a szabadban és bezsákolni ezt a zöld kincset, mielőtt a növények túl nagyra nőnének és fásodnának. Az áprilisi és májusi zsenge hajtások a legértékesebbek, hiszen ilyenkor koncentrálódik bennük a legtöbb ásványi anyag és tisztító erő. Igazi vitaminbomba, ennek okán a csalán felhasználása igen sokrétű lehet. Ha tartasz a gyűjtésétől a csípése, és az annak nyomán kialakuló fájdalmas hólyagok miatt, akkor most megtanulhatsz néhány egyszerű trükköt, hogy teljesen biztonságos legyen a szüret.

Levél érintése a csalán felhasználása előtt
A csalán nem csíp meg, ha tudod, hogyan nyúlj hozzá. Ha sikerül, a csalán felhasználása igen sokrétű lehet.
Fotó: Kittyfly /   shutterstock

A csalán begyűjtése: hol érdemes szedni?

A gyűjtés aranyszabálya, hogy sose szüretelj forgalmas utak mellett, ipari területek közelében vagy ott, ahol kutyát sétáltatnak, mivel a csalán könnyen magába szívja a szennyeződéseket. Keresd az erdőszéleket, a patakpartokat vagy a kertek félreeső, tiszta zugait. A növény legértékesebb része a felső 3-4 levélpárja, az úgynevezett zsenge hajtásvégek. Ezekben még nincs sok rost, a növény hatóanyag-tartalma viszont itt a legmagasabb. Ha a csalán már virágzik, inkább hagyd békén, mert ilyenkor a levelekben olyan kristályok képződnek, amelyek megterhelhetik a vesét.

Hogyan lehet úgy leszedni a csalánt, hogy ne csípjen meg?

A csalán csípését az apró, hangyasavat tartalmazó szőröcskék okozzák, de egy kis odafigyeléssel kicselezheted azokat. A legbiztonságosabb módszer egy gumírozott kertészkesztyű használata, de ha ez nincs nálad, a leveleket mindig alulról felfelé simítva, a szőrök mentén határozottan ragadd meg, ne csak érintsd azokat.

Bors-tipp: ha a növényt leszedés után sodrófával áthengerled, vagy forró vízzel leforrázod, a csalánszőrök azonnal összetörnek és ártalmatlanná válnak, így akár nyersen is a turmixodba dobhatod a leveleket.

Miért egészséges a csalán?

A csalán az egyik legjobb vér- és vesetisztító gyógynövény. Kiváló vizelethajtó, segít kiüríteni a szervezetben felhalmozódott salakanyagokat, és magas vas-, valamint C-vitamin tartalma miatt vérszegénység és tavaszi fáradtság ellen is bevethető. A népi gyógyászat ízületi panaszokra is javasolja: a „csalánozás”, vagyis az érintett terület megcsapkodása a friss növénnyel fokozza a vérkeringést és csökkenti a gyulladást.

A csalán felhasználása házilag a konyhától a fürdőszobáig

A csalán felhasználási lehetőségei szinte végtelenek. Akár az egészséged szeretnéd jobbá tenni, akár a hajad szebbé varázsolni, érdemes ezt a növényt segítségül hívni.

Csalántea

Egy marék friss csalánlevelet forrázz le, hagyd állni 10 percig. Kúraszerűen, napi egy csésze csalántea csodát tesz az emésztéssel.

Bors-tipp: ha sikerül nagyobb mennyiséget összeszedned, mindenképpen szárítsd ki a leveleket, így elteheted későbbre is azokat.

Csalántea csészében
A csalánteát készítheted friss, de akár szárított levelekből is.
Fotó: Plateresca /   shutterstock

Csalánfőzelék

Készítsd el pontosan úgy, mint a spenótot. Az íze karakteresebb, diósabb, és sokkal több benne a tápanyag.

Hajápolás

A csalánfőzetes öblítés a zsírosodó haj és a korpa esküdt ellensége, ráadásul gyönyörű fényt és tartást ad a tincseknek.

A kerted is szereti 

Ha a csalánt vízben hagyod rohadni 1-2 hétig, a világ legjobb bio-trágyáját kapod, amiért a paradicsomjaid és a rózsáid hálásak lesznek.

Vigyázat!

Ha már megcsípett, ne dörzsöld! Csaláncsípésre használj ecetes borogatást vagy törd össze egy útifű levelét, és óvatosan kend be vele a viszkető részt. A természet mindig kínál ellenszert.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
