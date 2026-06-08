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Emlékszel még Hugh Jackman lányára az X-Menből? Dafne Keen forró posztban jelezte, már nem gyerek – Szexi fotókon a Disney-sztárja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 21:45
marvelHugh Jackman
Ezt nem láttuk jönni. A Logan és a Deadpool & Rozsomák egykori gyereksztárja, Hugh Jackman filmbéli lányaként elhíresült Dafne Keen az állunkat padlóra rogyasztó Instragram-poszttal durrantotta be a 2026-os nyarat.
Örökös-Tóth Lajos
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Hihetetlen, de lassan már tíz éve, hogy a Logannel elköszöntünk Hugh Jackman Rozsomákjától. Akkor azt hittük, ez a búcsú örökre szól, ám ezt Ryan Reynolds és az általa alakított Deadpool másképp gondolták, és 2024-ben visszahozták a karaktert, de ez már más téma. A 2017-es produkció az egyik legsötétebb és egyben legkomorabb szuperhősmozi, nem csoda, hogy máig óriási népszerűségnek örvend a rajongók körében, de nem ez az egyetlen érdekessége ennek a filmnek. Tudniillik ezzel a mozival robbant be az akkor mindössze 12 éves Dafne Keen is, aki az évek alatt a szemünk láttára vált érett, felnőtt nővé, és ezt szeret is képekkel bebizonyítani.

Dafne Keen, a Logan és a Deadpool 3 színésznője,
Dafne Keen a bikinis, nyári képek mellett már a vörös szőnyegen is előszeretettel mutatja meg bájait (Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

Hugh Jackman lánya felnőtt, és ezt nem is fél megmutatni

Szó szerint felrobbantotta az internetet a Disney+-filmek között még mindig a legnépszerűbbek között számon tartott Logan, valamint a Deadpool & Rozsomák sztárjának legutóbbi bejegyzése Instagramon. Dafne Keen ugyanis Szicíliában röffentette be a 2026-os nyarat, és bikinis fotóitól konkrétan mindenki álla leesett, de a szavak helyett beszéljenek inkább maguk a képek:

Dafne Keen megunta a jóskislány szerepet

Miután még mindig legtöbben a nagy kaszára, vagy éppen orbitális bukásra készülő Marvel gyerekszínészeként emlékeznek rá, Dafne Keen minden bizonnyal megelégelte ezt, és azon van, hogy ezt a jó kislány billogot minél előbb lekaparja magáról.

Ezt pedig nemcsak forró Insta-posztokkal, hanem a Dafne Keen-filmek következő darabjaival kívánja elérni. A következő projektjei között ugyanis igazi ínyencségeket lehet találni. Ilyen lesz például a Barracuda című akció-thriller, amelyben egy drogcsempész fogja kimenteni a mexikói drogkartell martalékából, de hasonlóan fülledt alkotásnak ígérkezik a Driver is, amiben Keen egy stricije elől menekülő prostituáltat fog játszani.

 

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