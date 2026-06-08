Még ki sem jött, de rekordot döntött az Odüsszeia: már most mindenki látni akarja

Ennél vegyesebb fogadtatást nem is kaphatott volna Christopher Nolan újszerűen értelmezett mitológiai filmje, az Odüsszeia. A film bár Homérosz epikáját veszi alapul, láthatóan kapott egy modernizált köntöst és a különös kreatív döntésektől hónapokig égtek a kommentfalak. Ahogy mondani szokták: „a negatív reklám is reklám” – ezt bizonyítja a filmet övező komoly érdeklődés.

Ha így folytatódik, a Christopher Nolan-filmek legsikeresebbje lehet az Odüsszeia (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Még ki se jött, de már rekordot döntött az Odüsszeia

Bár az Odüsszeia hivatalosan július 17-én jelenik meg Amerikában (idehaza július 16-án) a nagy formátumú mozis (PLF) jegyértékesítések már múlt csütörtökön elindultak. Erről a Deadline számolt be, mely alapján az értékesítő AMC oldala szinte azonnal összeomlott. Egyre többet kellett várakozni, a vásárlás gombra kattintva több órán keresztül várt az átlagos vásárló, hogy hozzájuthasson a jegyéhez. Erre pedig évek óta nem volt példa, legutóbb a 2015-ös Star Wars – Az ébredő erő című filmnél volt ilyenre precedens, mely a nap végén 2 milliárd dollárt zsebelt be.

Minden bizonnyal az Odüsszeia is hasonló mozis eseménynek néz elébe. Ezt bizonyítja az AMC legutóbbi jelentése, mely alapján az AMC utóbbi négy évének legerősebb elővételi jegyeladását vonzotta be Christopher Nolan alkotása.

Mit jelent ez?

Christopher Nolan neve igaz, hogy nem automatikus garancia a sikerre, de az emberek szinte mindig felkapják rá a fejüket. Legutóbb megjelent filmje, az Oppenheimer 7 Oscar-díjat nyert és a történelmi filmekre nem jellemző 1 milliárd dolláros bevételt hozott a kasszákba. Ezúttal pedig a világirodalom egyik legfontosabb darabját dolgozza fel, melyhez a 2004-es Trója óta óta nem nyúlt senki. Ezek miatt már egyből érthetővé válik, hogy miért akarják ennyien látni ezt az alkotást.

Hozzájárulhatott az érdeklődéshez a negatív reklám is. Az Odüsszeia előzetese és szereposztása komoly vihart kavart, miután egy kenyai színésznő, Lupita Nyong’o játssza Szép Heléna szerepét és azt is pletykálták, hogy Elliot Page alakítja majd Akhileuszt. A kommentek alapján tényleg az a benyomásunk lehet, hogy az emberek nem várják ezt a filmet, ugyanakkor a jegyeladási kedv ennek kifejezetten ellent mond. Lehet sokan szörnyülködni akarnak a mozikban a prémium felbontású vászon előtt, ki tudja.