„Levetkőztettem Tóth Andit” – Döbbenetes vallomástól hangos az internet

Tóth Andi visszatérése bombaként robbant a hazai zenei életben, és a rajongók alig győzik kapkodni a fejüket. A Sztárban Sztár egykori zsűritagjának "Júniusban" című legújabb dalához forgatott videoklipje nemcsak a váratlansága, hanem az extrém outfit választása miatt is azonnal beszédtéma lett. Andi mindig is híres volt arról, hogy merészen feszegeti a határokat, ha a stílusáról van szó, ám ezúttal minden eddiginél vadabb formáját hozta. A klipben látható extravagáns szettek mögött egy egészen elképesztő, feszített tempójú munka áll, amelynek pikáns részleteibe a tervező engedett betekintést Instagram videóján keresztül.

Tóth Andi Júniusban című dala egyből sláger lett, de a szettje is megér egy misét (Fotó: Bors)

Levetkőztette Tóth Andit a tervező

A látványos ruhákért Tóth Enikő divattervező és modell felelt. A fiatal tervező nem mindennapi feladatot kapott, hiszen mindössze negyvennyolc órája volt arra, hogy megvalósítsa az énekesnő exkluzív elképzeléseit:

Levetkőztettem Tóth Andit. Ez volt a jutalmam, amiért két nap alatt teljesítettem a felkérést

– indította beszámolóját Enikő. Az énekesnő két egyedi összeállítást kért a forgatásra. Az első egy radikálisan átalakított kék farmernadrág lett, amelyet fekete anyaggal bővítettek ki, valamint rengeteg pánttal és szegeccsel tettek brutálisan dögössé. Enikőnek a családját is be kellett vonnia a munkába, hogy tartani tudja a szinte lehetetlen, szoros határidőt: „Anyám segítségével, szokás szerint kettő napom volt rá. Andi külön kérte, hogy a szakadások ellenére ne veszítsen a bőségéből, és minél látványosabb legyen” – mesélte, majd hozzátette, hogy az övként funkcionáló robusztus ipari lánc a nagypapája hagyatékából származik, mert imádja az ilyen apró, jelentéssel bíró részleteket.

Nem maradhattak el a biztosítótűk sem

A forgatáson még azon is elviccelődtek, hogy a szegecsek pontosan az énekesnő bimbójához fognak illeszkedni. A klipben látható második szett sem maradt el az első mögött vadságban. Ebben az összeállításban a szakadt harisnya dominált, amit egy alaposan szétszabdalt, piercingekkel és kismillió biztosítótűvel díszített oversized pólóval kombináltak, ahol a tűk egy hatalmas, látványos kereszt formáját adták ki. Enikő ráadásul nem állt meg Andinál, a produkció kedvéért az egész zenekart is ő öltöztette fel: „Ez volt az egyik álmom, hogy Andinak csinálhassak egy szettet, kib.szottul boldog vagyok, hogy felkért engem” – összegzett a tervező.