100 milliós jachton luxizott Magyar Péter

Százmilliós luxusjachton pihente ki fáradalmait Magyar Péter miniszterelnök. Hogy államférfiúi mivoltát hangsúlyozza - a Netflix-kormányzás jegyében - Boris Johnson bukott brit politikus Churchill könyvét tartotta a bal kezében. Jobb kezét pedig egy bizonyára jégbehűtött sárgadinnyén nyugtatta. Mindezzel ő maga dicsekedett el a Facebookon.
A poszt még saját híveit is megdöbbentette. A kommentelők megkérdezték: "Ez már a Rose d'Dor?" "Luxizunk, luxizunk?"
Az ilyesfajta luxushajó nagyon ritka a Balatonon. A méregdrága jachtokat forgalmazók nem fukarkodnak a "végtelen eleganciát" leíró jelzőkkel:
Elképesztő méretek és egyedülálló technológiai megoldások kombinációja a minden luxus igényt kielégítő jacht.
Végtelen elegancia
Elegancia és kényelem. Az elektromos hajózásban sosem látott koncepció abból az elképzelésből fakad, hogy olyan hajót hozzunk létre, amely a lehető legmagasabb minőségben minden igény kielégítésével hozza el a hajózás élményét. A hajó olyan innovatív megoldásokkal rendelkezik, amelyek maximalizálják a fedélzeti élet kényelmét és a könnyű használatot a vízen töltött idő minden pillanatában.
A Magyar Péter kiélvezte luxushajó típusa a poszt alapján beazonosítva: E-xcellence 820
Ára: 90-100 millió forint
Az E-xcellence 820 esetben ez a top 10 luxusérzetet adó felszereltség. Részletek az egyik forgalmazó ajánlatából:
Ez az első dolog, amit mindenki észrevesz. Nincs motorbőgés, nincs vibráció, nincs dízelszag. A csend önmagában luxusérzetet ad.
A nagy, kanapészerű ülőfelületek inkább egy vízparti teraszra emlékeztetnek, mint egy hagyományos hajóra.
Pont olyan részlet, mint ami a fotódon is látszik. Azonnal magasabb kategóriát sugall.
A legtöbb vendég automatikusan ide ül vagy fekszik ki. Ez a "dolce vita" elem.
A hajózás társasági oldalát emeli prémium szintre. Koktél, prosecco, bor – ez erősen yacht-hangulat.
Link a hajó gyártójához: https://www.sticklboats.com/e-xcellence-820
Az egyik kommentelő feltette a legfontosabb kérdést:"Kié a jacht?"
A szálak Csatári Ernőhöz a Tisza Párt siófoki képviselőjéhez vezetnek, aki korábban maga dicsekedett el azzal, hogy "apartman csomagokban" ő maga biztosít vendégeinek ilyen luxusjachtokat. Jól emlékszünk, Csatári Ernő a Hír TV riporterét fellökő balhés vállalkozó. Csatári korábban a nemzeti oldalon keresett kapcsolatokat. Tény, hogy számos hozzá köthető turisztikai vállalkozás nagyösszegű uniós és hazai támogatást zsebelhetett be az általa immár gyűlölt korábbi kormány jóvoltából.
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