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100 milliós jachton luxizott Magyar Péter

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 15:56
tisza pártfacebookonluxicsatári ernő
"Ez már a Rose d'Dor?" "Luxizunk, luxizunk?"
Bors
A szerző cikkei

Százmilliós luxusjachton pihente ki fáradalmait Magyar Péter miniszterelnök.  Hogy államférfiúi mivoltát hangsúlyozza - a Netflix-kormányzás jegyében - Boris Johnson bukott brit politikus Churchill könyvét tartotta a bal kezében.  Jobb kezét pedig egy bizonyára jégbehűtött sárgadinnyén nyugtatta. Mindezzel ő maga dicsekedett el a Facebookon.

Százmiliós luxusjachton pihen a miniszterelnök...

A poszt még saját híveit is megdöbbentette. A kommentelők megkérdezték: "Ez már a Rose d'Dor?"  "Luxizunk, luxizunk?"

Az ilyesfajta luxushajó  nagyon ritka a Balatonon.   A méregdrága jachtokat forgalmazók nem fukarkodnak a "végtelen eleganciát" leíró jelzőkkel:

Elképesztő méretek és egyedülálló technológiai megoldások kombinációja a minden luxus igényt kielégítő  jacht.

Végtelen elegancia
Elegancia és kényelem. Az elektromos hajózásban sosem látott koncepció abból az elképzelésből fakad, hogy olyan hajót hozzunk létre, amely a lehető legmagasabb minőségben minden igény kielégítésével hozza el a hajózás élményét. A hajó olyan innovatív megoldásokkal rendelkezik, amelyek maximalizálják a fedélzeti élet kényelmét és a könnyű használatot a vízen töltött idő minden pillanatában.

"Hosszabb időre is a luxus kényelmét nyújtja..."

A  Magyar Péter kiélvezte luxushajó típusa a poszt alapján beazonosítva:  E-xcellence 820

Ára: 90-100 millió forint

Az E-xcellence 820 esetben ez a top 10 luxusérzetet adó felszereltség. Részletek az egyik forgalmazó ajánlatából:

1. Teljesen elektromos, szinte hangtalan hajtás

Ez az első dolog, amit mindenki észrevesz. Nincs motorbőgés, nincs vibráció, nincs dízelszag. A csend önmagában luxusérzetet ad.

2. Prémium lounge cockpit

A nagy, kanapészerű ülőfelületek inkább egy vízparti teraszra emlékeztetnek, mint egy hagyományos hajóra.

3. Steppelt, yacht-minőségű kárpitozás

Pont olyan részlet, mint ami a fotódon is látszik. Azonnal magasabb kategóriát sugall.

4. Nagyméretű napozóágy

A legtöbb vendég automatikusan ide ül vagy fekszik ki. Ez a "dolce vita" elem.

5. Bármodul ital- és pohártárolóval

A hajózás társasági oldalát emeli prémium szintre. Koktél, prosecco, bor – ez erősen yacht-hangulat.

Link a hajó gyártójához: https://www.sticklboats.com/e-xcellence-820

Az egyik kommentelő feltette a legfontosabb kérdést:"Kié a jacht?"

A szálak Csatári Ernőhöz a Tisza Párt siófoki képviselőjéhez vezetnek, aki korábban maga dicsekedett el azzal, hogy "apartman csomagokban" ő maga biztosít vendégeinek ilyen luxusjachtokat. Jól emlékszünk, Csatári Ernő  a Hír TV riporterét fellökő balhés vállalkozó. Csatári korábban a nemzeti oldalon keresett kapcsolatokat. Tény, hogy számos hozzá köthető turisztikai vállalkozás nagyösszegű uniós és hazai támogatást zsebelhetett be az általa immár gyűlölt korábbi kormány jóvoltából.

A luxushajókat "apartmancsomagokban" értékesítik. Vajon Magyar Péter melyiket választotta?

 

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