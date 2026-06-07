Kegyetlen barátzóna: Nagy Bogi három betűvel törte össze ByeAlexszel közös románcát

Hetek óta beszédtéma Nagy Bogi és ByeAlex váratlan zenei találkozása, ami nemcsak a slágerlistákat mozgatta meg, hanem a rajongók fantáziáját is alaposan beindította. Miután megjelent a közös projekt, a kommentszekciók azonnal megteltek elméletekkel, a közönség ugyanis hajlamos volt a kelleténél többet belelátni a stúdióban töltött órákba. A feltételezéseket csak erősítette, hogy Alex feltűnő aktivitással követte az énekesnő közösségi oldalait, szinte minden videója alatt ott hagyva a nyomát. Az online térben terjedő pletykák alapján tehát nagyon úgy tűnt, a szakmai együttműködés mögött valami személyesebb kötődés alakul, ami túlmutat a puszta kollegialitáson.

Bár Nagy Bogi és ByeAlex dala iszonyatosan sikeres, az énekesnő posztjából úgy tűnik, marad köztük csupán a szakmai kapcsolat (Fotó: Bors)

Nagy Bogi barátzónába rakta ByeAlexszet

A találgatásoknak azonban hirtelen vége szakadt, ráadásul pont a történet női főszereplője által, aki nem bízta a dolgot a véletlenre. Nagy Bogi egyértelműen tisztázta a helyzetet, amikor megosztott egy közös koncertfotót, amihez mindössze annyit fűzött hozzá: BFF. A „best friends forever”, azaz a legjobb barátok örökké rövidítés használatával az énekesnő gyakorlatilag azonnal barátzónába helyezte zenésztársát. Bár a romantikus forgatókönyveket gyártó rajongók csalódhattak, a páros szakmai sikerei ettől teljesen függetlenül vitathatatlanok. Jelenleg is abszolút uralják a hazai streaming platformokat: a „Nem hiszek” című közös daluk elképesztő tempóban terjed, mindössze kilenc nap leforgása alatt elérte az 1,7 milliós megtekintést a YouTube-on.

Nagy Bogi véget vetett a találgatásoknak (Fotó: Instagram)

Vajon mikor jön a következő közös sláger?

A kialakult helyzetre és a koncertre természetesen ByeAlex is reagált a saját felületén, hozva a tőle megszokott, minden sallangtól mentes formát. Ő is közzétett egy közös képet Bogival, az alábbi kísérőszöveggel:

Boggal nagyot mentünk az elmúlt bő hétben. Az új dal minden platformot leuralt. Ez van.

Ezzel a rövid értékeléssel végképp világossá vált, hogy kettejük között nincs szó viszonzatlan közeledésről vagy szerelmi drámáról. A közönségnek el kell fogadnia, hogy a gyakori online interakciók mögött nem egy titkos viszony, hanem egy rendkívül jól működő baráti és kreatív partnerség áll. Új álompár ugyan nem született, de az év egyik legnagyobb slágere megkérdőjelezhetetlenül az övék.