Hátborzongató: órákon át felesége holttestével kocsikázott egy férj

Egy illinois-i férfi órákon át vezette autóját úgy, hogy felesége holtteste a csomagtartóban feküdt, miután egy vita során lelőtte őt.

Felesége holttestével kocsikázott a gyilkos (Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap)

Holttestel kocsikázott a férfi

Az 52 éves John W. Finney ellen elsőfokú gyilkosság a vád a 42 éves Amy J. Finney megölése miatt. Ha bűnösnek találják, akár 75 év börtönbüntetést is kaphat.

A rendőrség 2025. szeptember 1-jén kapott bejelentést egy lehetséges emberölésről, ekkor azonnal egy 2007-es, szürke Ford Escape keresésére indultak.

Körülbelül egy órával később egy járőr észrevette a járművet, megállította, majd a sofőrt bilincsben előállította. A kocsi átvizsgálásakor gyorsan megtalálták Amy Finney holttestét a csomagtartóban.

A házaspár otthonát is átkutatták, ahol a bizonyítékok arra utaltak, hogy a nő egy lőfegyverből leadott lövés következtében halt meg a saját otthonukban.

A hatóságok szerint John Finney 2025. augusztus 31-én ölhette meg feleségét, majd több órán át autózott a holttesttel, mielőtt a rendőrök megállították - írja a Law@Crime.