Ez az filléres készítmény a te konyhádban is ott lapul – Meglátod, csodát tesz a tincseiddel

A természetes szépségápolás aranykorát éljük, aminek köszönhetően most egy újabb kincsre bukkanhatsz a konyhádban. A kókuszolajért a bőröd és a hajad egyaránt hálát ad majd. Mutatjuk, hogyan készíthetsz belőle valódi, tápláló házi hajpakolást!

Ettől a házi hajpakolástól ragyogóan hidratáltak lesznek a tincseid!

A kókuszolaj intenzíven hidratálja és erősíti a száraz hajat.

Nem minden hajtípushoz ajánlott.

Rendszeres használata számos előnnyel jár.

Megmutatjuk, hogyan használd a mindennapokban.

Házi hajpakolás otthon: egy konyhai csodaszer, ami megmenti a száraz tincseidet

A szóban forgó csodaszer nem más, mint a kókuszolaj. Egyik nagy előnye a sok közül, hogy könnyen hozzáférhető, és tele van tápanyagokkal: zsírsavakkal – köztük omega-3-mal –, valamint E-vitaminnal, amelyek segítenek abban, hogy a száraz haj újra egészséges és rugalmas legyen.

Rendszeres használata rengeteg pozitív hatással van a haj állapotára. Segít mérsékelni a hajvégek töredezését, hidratálja a hajat és a fejbőrt is, valamint ellenállóbbá teszi a hajszálakat a mindennapi igénybevétellel szemben. A kókuszolajnak köszönhetően a frizura fényesebb, puhább és sokkal egészségesebb lesz.

Mikor alkalmazz kókuszolajos hajpakolást?

Mivel minden haj más és más, az olajos pakolások nem válnak be mindenkinek. A kókuszolajos hajpakolás akkor lehet hatásos, ha a hajad száraz, göndör/hullámos, könnyen töredezik, vagy nagyon igénybe van véve a mindennapokban.

A kifejezetten vékonyszálú vagy gyorsan zsírosodó haj esetében viszont csak óvatosan, mert az olajos pakolás elnehezítheti a hajat, és már egy kisebb mennyiségtől is elveszítheti a tartását, lelapulhat.

Így használd a kókuszolajos házi hajpakolást:

A meleg olaj segíthet abban, hogy a hajszálak külső rétege megnyíljon, így az olaj mélyebbre jutva táplálhatja a tincseket.

A kókuszolajat a következőképpen használd a ragyogó hajkorona érdekében:

Az olajos pakolásokat a szakemberek ajánlása szerint is a hajmosás előtt kell alkalmazni. Használat előtt melegíts fel egy kevés natúr kókuszolajat, amíg folyékony nem lesz. Oszd szekciókra a hajad, hogy minden tincshez hozzá tudj férni a kókuszolajjal. Dörzsöld szét a tenyeredben. Vidd fel hajad egészére, különös tekintettel a szárazabb részekre (hajvégekre).

(Ha vékony szálú hajad van, érdemes a hajtövek területét kihagyni.) A hatás fokozásához tegyél fel zuhanysapkát, vagy tekerd meleg törölközőbe a hajad. Hagyd hatni legalább 20–30 percig – vagy akár egy éjszakán át, ha reggel van időd hajat mosni. Jó alaposan öblítsd ki samponnal.

Alkalmazd a házi hajpakolást heti egy-két alkalommal a maximális hatás érdekében. Az eredményt már pár alkalom után tapasztalni fogod!

