Ez az filléres készítmény a te konyhádban is ott lapul – Meglátod, csodát tesz a tincseiddel

Ez az filléres készítmény a te konyhádban is ott lapul – Meglátod, csodát tesz a tincseiddel

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 08:15
Fényes, egészséges, hosszú és dús frizurára vágysz a száraz, elvékonyodott tincsek helyett? Akkor jó hírünk van: ebből az egyszerű konyhai alapanyagból te is készíthetsz egy hihetetlenül tápláló házi hajpakolást. Mutatjuk a pontos lépéseket a hajápolási csodaszer elkészítéséhez és használatához!
Ripszám Boglárka
A természetes szépségápolás aranykorát éljük, aminek köszönhetően most egy újabb kincsre bukkanhatsz a konyhádban. A kókuszolajért a bőröd és a hajad egyaránt hálát ad majd. Mutatjuk, hogyan készíthetsz belőle valódi, tápláló házi hajpakolást!

Házi hajpakolástól ragyogó, hidratált barna haj.
Ettől a házi hajpakolástól ragyogóan hidratáltak lesznek a tincseid! Fotó: Kourdakova Alena /   shutterstock
  • A kókuszolaj intenzíven hidratálja és erősíti a száraz hajat.
  • Nem minden hajtípushoz ajánlott.
  • Rendszeres használata számos előnnyel jár.
  • Megmutatjuk, hogyan használd a mindennapokban.

Házi hajpakolás otthon: egy konyhai csodaszer, ami megmenti a száraz tincseidet

A szóban forgó csodaszer nem más, mint a kókuszolaj. Egyik nagy előnye a sok közül, hogy könnyen hozzáférhető, és tele van tápanyagokkal: zsírsavakkal – köztük omega-3-mal –, valamint E-vitaminnal, amelyek segítenek abban, hogy a száraz haj újra egészséges és rugalmas legyen.

Rendszeres használata rengeteg pozitív hatással van a haj állapotára. Segít mérsékelni a hajvégek töredezését, hidratálja a hajat és a fejbőrt is, valamint ellenállóbbá teszi a hajszálakat a mindennapi igénybevétellel szemben. A kókuszolajnak köszönhetően a frizura fényesebb, puhább és sokkal egészségesebb lesz.

Mikor alkalmazz kókuszolajos hajpakolást?

Mivel minden haj más és más, az olajos pakolások nem válnak be mindenkinek. A kókuszolajos hajpakolás akkor lehet hatásos, ha a hajad száraz, göndör/hullámos, könnyen töredezik, vagy nagyon igénybe van véve a mindennapokban.

A kifejezetten vékonyszálú vagy gyorsan zsírosodó haj esetében viszont csak óvatosan, mert az olajos pakolás elnehezítheti a hajat, és már egy kisebb mennyiségtől is elveszítheti a tartását, lelapulhat.

Így használd a kókuszolajos házi hajpakolást:

Házi hajpakolást alkalmazó, hosszú barna hajú nő.
A meleg olaj segíthet abban, hogy a hajszálak külső rétege megnyíljon, így az olaj mélyebbre jutva táplálhatja a tincseket. Fotó: sergey kolesnikov /   shutterstock

A kókuszolajat a következőképpen használd a ragyogó hajkorona érdekében:

  1. Az olajos pakolásokat a szakemberek ajánlása szerint is a hajmosás előtt kell alkalmazni.
  2. Használat előtt melegíts fel egy kevés natúr kókuszolajat, amíg folyékony nem lesz.
  3. Oszd szekciókra a hajad, hogy minden tincshez hozzá tudj férni a kókuszolajjal.
  4. Dörzsöld szét a tenyeredben.
  5. Vidd fel hajad egészére, különös tekintettel a szárazabb részekre (hajvégekre).
    (Ha vékony szálú hajad van, érdemes a hajtövek területét kihagyni.)
  6. A hatás fokozásához tegyél fel zuhanysapkát, vagy tekerd meleg törölközőbe a hajad.
  7. Hagyd hatni legalább 20–30 percig – vagy akár egy éjszakán át, ha reggel van időd hajat mosni.
  8. Jó alaposan öblítsd ki samponnal.

Alkalmazd a házi hajpakolást heti egy-két alkalommal a maximális hatás érdekében. Az eredményt már pár alkalom után tapasztalni fogod!

Az alábbi videóból megismerheted a kókuszolaj további pozitív hatásait:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu