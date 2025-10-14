Bedugult, folyik, kapar és fáj? Használd ezeket a teákat megfázás ellen, és egy csapásra jobban leszel

Értékes gyógynövényekkel vagyunk megáldva, melyeknek erejét és gyógyhatását nagyon is tanácsos kihasználni a mindennapokban egészségünk fenntartása érdekében, de még jobban, ha valamilyen felső légúti betegséggel küzdünk. A különféle gyógyteák ugyanis képesek enyhíteni a kellemetlen tüneteket, így megfázás ellen eredményesen bevethetők, így szó szerint fellélegezhetünk egy-egy csésze elfogyasztása után.

A természet éléstárát nemcsak megelőzésre, de megfázás ellen is jó ötlet bevetni.

Fotó: New Africa

7 gyógytea, ami tökéletes segítség lehet megfázás ellen:

1. Hársfa

Nyákoldó és izzasztó hatása miatt első számú támogatás a megfázásos időszakban, ezért az őszi-téli hónapokban mindig érdemes filteres vagy füves változatban tartani belőle otthon. Fogyasztásával szembeszállhatunk a száraz köhögéssel és enyhíthetjük a torokirritációt.

2. Kamilla

Az egyik legismertebb gyógynövény, amivel már gyerekkorunkban találkozunk szintén egy valóságos csodaszer. Gyulladáscsökkentő, antibakteriális és nyugtató hatásáért egyértelműen érdemes betegség idején tea formájában inni, hiszen mérsékelhetjük vele a köhögést és a torokfájást. Öblögetni és inhalálni is jó ötlet a főzettel.

3. Zsálya

Szintén remek gyulladáscsökkentő a zsálya, kifejezetten ajánlott torok- vagy mandulagyulladás idején kortyolgatni, sőt, gargarizálni is vele. Mivel ez a gyógynövény fertőtlenít is, fogyasztásával megakadályozhatjuk a kórokozók megtelepedését a nyálkahártyán.

Turbózzuk fel! A különféle teakészítményeket ihatjuk önmagukban, azaz ízesítés nélkül, vagy ami még jobb, mézzel! Az arany nedű természetesen antibakteriális és nyugtató hatásának köszönhetően extrán hozzájárul a gyógyuláshoz.

Megfázás ellen az egyik leghatásosabb gyógyszer a friss gyömbérből készített tea.

Fotó: rahmi ayu

4. Kakukkfű

Ez a növény nyákoldó, ezért erős köhögés és hörghurut ellen vethetjük be leginkább. A kakukkfűtea kifejezetten segít leküzdeni az olykor fulladásos köhécselést is, gyakran többet használ, mint a különféle gyógykészítmények. Öblögetni is hasznos a folyadékkal.

5. Borsmenta

A kellemes mentolízű és illatú borsmenta tea azonnal oldja az orrdugulást, így az elzárt orrjáratok igazi gyógyszere lehet. Amellett, hogy tisztítja a légutakat, fertőtlenít is.

Mennyi az annyi? A választott gyógyteát naponta 3 csészével ajánlott kortyolgatni, lehetőleg forrón, de mindenképpen melegen.

6. Csalán

Amellett, hogy láz- és gyulladáscsillapító, a csalántea nagyszerű vitamin- és ásványi anyag forrás. Tartalmaz például kalciumot, káliumot és kovasavat, de C-, B- és K-vitamint is. Nátha, illetve köhögés esetén kifejezetten ajánlott iszogatni a belőle készült teát.