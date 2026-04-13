Zöld teától az ashwagandháig: íme a lista az italokról, amikkel természetesen csökkentheted a belső feszültséget

A rohanó hétköznapok során a stressz majdhogynem a mindennapjaink részévé vált, de azt csak kevesen tudják, hogy a szervezetünkben ilyenkor felszökő kortizolszint nem játék. Ez a hormon felelős azért, hogy „üss vagy fuss” állapotba kerüljünk, de ha tartósan magas marad, az tönkreteheti az egészségünket. Szerencsére a tudomány - és a természet -, kínál néhány folyékony stresszcsökkentőt.

Itt a 8 legjobb stresszcsökkentő ital, ami azonnal megnyugtatja az idegeidet!

1. Zöld tea: A nyugalom hat csészéje

A zöld tea nem csak a diétázók kedvence. Egy különleges antioxidáns, az EGCG van benne, ami közvetlenül ott hat, ahol a tested a kortizolt gyártja. Egy kutatás során dadogással küzdő embereket vizsgáltak, és az eredmény döbbenetes volt: napi hat csésze koffeinmentes zöld tea hat hét alatt nemcsak a kortizolszintet csökkentette, de a mentális egészséget is látványosan javította.

2. Ginzeng: A koreai csodaszer

A ginzeng kivonat nem viccel: egy kísérletben 16 százalékkal vágta vissza a stresszhormont alig egy hónap alatt. Bár a tea gyengébb, mint a kapszula, egy próbát mindenképp megér.

3. Magnéziumos italok: Az izmok és az agy balzsama

A magnézium por formájában is kapható, amit csak belekeversz a vizedbe, és már kész is a nyugtató koktél. Segít, hogy egy keményebb edzés után ne szálljon el a pulzusod és a kortizolszinted.

4. Ashwagandha: Az ősi stresszgyilkos

Ez a különös nevű gyógynövény az indiaiak titkos fegyvere. A bokor gyökeréből készült italok valóságos kortizol-mágnesek. Kutatások szerint napi 240-1250 mg ashwagandha kivonat látványosan elűzi a szorongást.

5. Joghurtitalok: Boldogság a gyomornak

A kefir és a joghurtitalok tele vannak probiotikumokkal és GABA-val (gamma-amino-vajsav). Ez az anyag konkrétan „lekapcsolja” a kortizolgyártást a mellékvesében.

6. Árpalé: Nem csak a sör alapanyaga

Az árpafűből készült lé szintén tele van GABA-val. Bár még várjuk a végső tudományos bizonyítékot, sokan esküsznek rá, mint természetes nyugtatóra.

7. Narancslé: Csak óvatosan a C-vitaminnal!