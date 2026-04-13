Zöld teától az ashwagandháig: íme a lista az italokról, amikkel természetesen csökkentheted a belső feszültséget

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 10:30
Sűrűsödnek a felhők a fejed felett? Úgy érzed, mindjárt felrobbansz az idegességtől? Lehet, hogy nem újabb kávé után kellene nyúlnod, hanem valami egészen más után! Eláruljuk, melyek azok a stresszcsökkentő csodaitalok, amikkel kordában tarthatod a gyilkos a kortizolt, és mik azok a csapdák, amiket messziről kerülj el, ha nem akarsz még feszültebb lenni.
A rohanó hétköznapok során a stressz majdhogynem a mindennapjaink részévé vált, de azt csak kevesen tudják, hogy a szervezetünkben ilyenkor felszökő kortizolszint nem játék. Ez a hormon felelős azért, hogy „üss vagy fuss” állapotba kerüljünk, de ha tartósan magas marad, az tönkreteheti az egészségünket. Szerencsére a tudomány - és a természet -, kínál néhány folyékony stresszcsökkentőt.

Caucasian woman smelling cup of tea
A legütősebb stresszcsökkentő italok nemcsak az idegeket simítják el, de a gyilkos kortizolszintet is azonnal padlóra küldik / Fotó: JGI/Jamie Grill / Getty Images

Itt a 8 legjobb stresszcsökkentő ital, ami azonnal megnyugtatja az idegeidet!

1. Zöld tea: A nyugalom hat csészéje

A zöld tea nem csak a diétázók kedvence. Egy különleges antioxidáns, az EGCG van benne, ami közvetlenül ott hat, ahol a tested a kortizolt gyártja. Egy kutatás során dadogással küzdő embereket vizsgáltak, és az eredmény döbbenetes volt: napi hat csésze koffeinmentes zöld tea hat hét alatt nemcsak a kortizolszintet csökkentette, de a mentális egészséget is látványosan javította.

2. Ginzeng: A koreai csodaszer

A ginzeng kivonat nem viccel: egy kísérletben 16 százalékkal vágta vissza a stresszhormont alig egy hónap alatt. Bár a tea gyengébb, mint a kapszula, egy próbát mindenképp megér.

3. Magnéziumos italok: Az izmok és az agy balzsama 

A magnézium por formájában is kapható, amit csak belekeversz a vizedbe, és már kész is a nyugtató koktél. Segít, hogy egy keményebb edzés után ne szálljon el a pulzusod és a kortizolszinted.

4. Ashwagandha: Az ősi stresszgyilkos

Ez a különös nevű gyógynövény az indiaiak titkos fegyvere. A bokor gyökeréből készült italok valóságos kortizol-mágnesek. Kutatások szerint napi 240-1250 mg ashwagandha kivonat látványosan elűzi a szorongást.

5. Joghurtitalok: Boldogság a gyomornak

A kefir és a joghurtitalok tele vannak probiotikumokkal és GABA-val (gamma-amino-vajsav). Ez az anyag konkrétan „lekapcsolja” a kortizolgyártást a mellékvesében.

6. Árpalé: Nem csak a sör alapanyaga

Az árpafűből készült lé szintén tele van GABA-val. Bár még várjuk a végső tudományos bizonyítékot, sokan esküsznek rá, mint természetes nyugtatóra.

7. Narancslé: Csak óvatosan a C-vitaminnal!

A C-vitamin segít a stressz utáni regenerációban, de van egy bökkenő: ahhoz, hogy a kutatásokban látott hatást elérd, napi 8-24 pohár narancslevet kellene legurítanod. Ez azért már túlzás lenne, nem?

8. Kókuszvíz: A hidratálás királya

A kókuszvíz tele van káliummal, ami szuperül jön, ha a szervezeted kimerült, de önmagában sajnos nem fogja varázsütésre eltüntetni a stresszt.

Vigyázz a feketelistával: Ezek csak rontanak a helyzeten!

Ha már alapból stresszes vagy, messziről kerüld el a kávét, ami akár 50 százalékkal is megdobhatja a kortizolszintedet! Hasonlóan tiltólistás az energiaital és a cukros kóla is – ezek csak még mélyebbre löknek a feszültség örvényébe.

Mit tehetsz még?

Ne feledd: a rendszeres, kiegyesúlyozott étkezés kulcsfontosságú. Ha éhes vagy, a tested ghrelint termel, ami azonnal berúgja a kortizolmotorokat is. Szóval táplálkozz rendesen, jógázz, aludj sokat, és kortyold a fenti italokat – a stressznek esélye sem lesz! – írja a Verywell Health.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
