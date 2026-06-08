Teljesen megújul az IOS 27: Mutatjuk a változásokat

Az Iphone készülékek következő operációs rendszere, az IOS 27 jelentős fejlesztéseket kapott.
Az ősszel érkező Iphone 17 modellek és az Iphone Fold automatikusan az IOS 27 operációs rendszerrel fognak érkezni. Az eddigi modellek pedig frissítés útján telepíthetik a régebbi készülékekre - írja a PC Fórum.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.