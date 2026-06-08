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Teljesen megújul az IOS 27: Mutatjuk a változásokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors operációs rendszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 21:36
rendszeriphoneappleiosios 27változáskészülék
Az Apple lerántotta a leplet a WWDC idei fejlesztői konferenciáján. Több változást is bejelentett az IOS 27-tel kapcsolatban.

Az Iphone készülékek következő operációs rendszere, az IOS 27 jelentős fejlesztéseket kapott.

Ezek az IOS 27 újdonságai
Ezek az IOS 27 újdonságai
Fotó: Thiago Japyassu / Pexels

Ezek lesznek az IOS 27 újdonságai:

  • Új Siri: új nyelvi modellel bővülnek jelentősen a képességei.
  • Safari böngésző: figyeli majd a weboldalak változásait, a jelszókezelő automatikusan tud majd jelszavakat cserélni.
  • Iphone felhasználói felület: a felhasználók végre jobban személyre tudják szabni, ezzel kiküszöbölték az egyik legjobban kritizált funkciót.
  • Egyebek: bővítéseket kap a Screen Time, a kameraalkalmazás, és a mesterséges intelligenciával való képszerkesztés is.

Az ősszel érkező Iphone 17 modellek és az Iphone Fold automatikusan az IOS 27 operációs rendszerrel fognak érkezni. Az eddigi modellek pedig frissítés útján telepíthetik a régebbi készülékekre - írja a PC Fórum.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu