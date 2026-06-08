Teljesen megújul az IOS 27: Mutatjuk a változásokat

Az Iphone készülékek következő operációs rendszere, az IOS 27 jelentős fejlesztéseket kapott.

Ezek az IOS 27 újdonságai

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Ezek lesznek az IOS 27 újdonságai:

Új Siri: új nyelvi modellel bővülnek jelentősen a képességei.

Safari böngésző: figyeli majd a weboldalak változásait, a jelszókezelő automatikusan tud majd jelszavakat cserélni.

Iphone felhasználói felület: a felhasználók végre jobban személyre tudják szabni, ezzel kiküszöbölték az egyik legjobban kritizált funkciót.

Egyebek: bővítéseket kap a Screen Time, a kameraalkalmazás, és a mesterséges intelligenciával való képszerkesztés is.

Az ősszel érkező Iphone 17 modellek és az Iphone Fold automatikusan az IOS 27 operációs rendszerrel fognak érkezni. Az eddigi modellek pedig frissítés útján telepíthetik a régebbi készülékekre - írja a PC Fórum.