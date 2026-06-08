Tragédia történt a műtőasztalon, nem ébredt fel a plus size modell

Egy 22 éves plus size modell vesztette életét tragikus körülmények között: álomteste elérése érdekében gyomorszűkítő műtétre vállalkozott, amely során elhunyt.

Gyomorszűkítő műtét során hunyt el a plus size modell

Fotó: 123RF

Új fejezetet akart nyitni életében a plus size modell

Thaylana Cordeiro de Sousa Santos a jelentések szerint szövődményeket tapasztalt, ezért a brazíliai Itabuna városában található kórházba szállították, ahol sajnos június 1-jén elhunyt.

Thaylana néhány órával a műtét előtt izgatottan mesélt barátainak arról, hogy hamarosan valóra válik egy régóta dédelgetett álma, és ezzel új fejezetet szeretne kezdeni az életében. Bár sokak számára az önbecsülés és önelfogadás mintaképévé vált, hisz mindig felvállalta önmagát, végül mégis belevágott a műtétbe. Most közel 17 000 követője gyászolja szeretteivel együtt.

Thaylana nemcsak a testéről, hanem a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek használatáról is őszintén beszélt. Elmondása szerint súlya 50 kilogrammról 150 kilogrammra nőtt, amihez tinédzserkori szorongása is hozzájárult.

2020 volt a legrosszabb évem - az év, amikor elvesztettem az édesapámat, és az év amikor tönkretettem a testemet

- mondta egy videójában.

Thaylana halálának hivatalos okát nem hozták nyilvánosságra - írj a Daily Star.