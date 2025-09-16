Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
„A korpásodás nem igénytelenség kérdése" – Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a korpásodás okairól, és kezelési lehetőségeiről

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 13:45
hajgyógyászkorpásodáshajápolás
Zavaró, sőt olykor kellemetlen jelenség, amely gyakran rossz higiéniai szokásokra utal – legalábbis a köztudatban. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. A korpásodásnak két fő típusa létezik, és egyik sem pusztán azon múlik, hogy valaki „mossa-e a haját rendesen”. Őri Katalint, a BioHeal hajgyógyász szakértőjét kérdeztük arról, mi állhat a probléma mögött, mikor érdemes szakemberhez fordulni, és mit tehetünk, hogy megállítsuk a korpásodást.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a korpásodás okairól, és kezelési lehetőségeiről

Mi pontosan a korpásodás, és hogyan alakul ki?

„A korpásodásnak két fő típusa van: a száraz és a zsíros korpa. A száraz korpa kialakulásáért egy Malassezia furfur nevű élesztőgomba a felelős, amely természetes módon is jelen van a bőrön. Ez a gomba normális esetben nem okoz gondot, de bizonyos körülmények – például a hidratáció hiánya vagy a bőr természetes egyensúlyának felborulása – esetén túlszaporodik, és irritációt, hámlást okoz. A lehámló bőrdarabkák nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem más bőrfelületeken is irritációt válthatnak ki."

Hogyan néz ez ki gyakorlatban?

„Kamerás vizsgálattal látszik, hogy a hajszálakon, a fejbőr feletti részen apró, szürkésfehér lemezes darabok jelennek meg. Ez a hidrolipid réteg zsírsavtartalmának lebomlása miatt van – a víz nem tud megkötődni, elpárolog, és kiszárad a fejbőr. Az aminosavak lebomlása miatt válik ez a lemezes hámlás szürkésfehérré. A kezelés ilyenkor minimum fél évig tart, és még a tünetek megszűnése után is javasolt néhány hétig folytatni a célzott hajápolást."

Milyen tényezők befolyásolhatják a száraz korpát?

„A poros levegő, a szmog, az izzadás utáni hideg levegő, az esetenként előforduló uszodai fertőzések, a stressz, és nem utolsó sorban a táplálkozás." Őri Katalin hajgyógyász szerint a tejtermékek és cukros ételek ronthatnak a helyzeten, míg a zöldségek és gyümölcsök nagyobb arányú fogyasztása kifejezetten ajánlott. „Nem csak kívülről kell kezelni a fejbőrt, hanem belülről is támogatni kell a szervezetet.”

Korpás hajú lány
Korpásodásra való hajlamot is örökölhetünk szüleinktől
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Mi történik akkor, ha valaki a jól ismert bolti samponokat használja?

„Sokan azonnal különböző ismert márkájú samponok után nyúlnak, de ez nem mindig elég. Ha a fejbőr már be van gyulladva, akkor a sampon önmagában kevés. Ha valaki egy ilyen készítményt négy hétig használ, és a viszketés, hámlás nem szűnik meg, akkor szakemberhez kell fordulni.”

Sokszor az emberek azt hiszik, a korpásodás igénytelenségre utal. Mennyi ebben az igazság?

„Ez egy nagyon elterjedt tévhit. Az emberek sokszor mindent kipróbálnak, mégsem múlik el. Ilyenkor hajgyógyászhoz kell fordulni, mert ez egy kezelhető állapot. A tünetek akár teljesen megszüntethetők, és aki egyszer már megküzdött vele, később könnyebben felismeri és kezeli, ha újra jelentkezik.”

A száraz korpásodáshoz hasonlóan a zsíros korpa is problémát okozhat. Miben különbözik a kettő?

„A zsíros korpát okozó baktérium a Cutibacterium acnes – korábban Propionibacterium néven ismerték –, ami szintén jelen van a fejbőrön természetes módon. Ez nem hámlik, hanem inkább a fokozott faggyútermelés a jellemzője. A zsíros korpásodást nem mindig veszik észre az érintettek, de gyakori a viszketés, a fejbőr érzékenysége, a hajtő fájdalma."

Milyen tünetek utalnak arra, hogy zsíros korpáról van szó?

„Gyakrabban kell hajat mosni, és ha valaki megérinti a fejbőrét, érezhet ragacsos váladékot az ujján. Emellett kialakulhatnak apró, piros gyulladásos göbök is. Ilyenkor a fejbőr is fájhat, húzódhat, még a homlok környékén is. Szokták mondani „a hajam is fáj". Ez már nem csak esztétikai kérdés, hanem gyulladásos állapot, amit érdemes komolyan venni.”

Korpás homlok
Ha a korpásodás kezeletlen marad, súlyos gyulladás is kialakulhat a fejbőrön.
Fotó: les images / Shutterstock

Mi történik, ha valaki nem kezelteti időben a zsíros korpát?

Elhanyagolva hajhulláshoz, hajritkuláshoz is vezethet, mert a gyulladásos állapot hatással van a hajhagymák állapotára is. Kamerás vizsgálat során láthatóvá válik, hogy a baktériumfertőzés hogyan rontja a hajhagymák egészségét, és ez már nehezebben visszafordítható folyamat."

A zsíros korpa fertőző lehet?

„Igen, sajnos terjedhet is – például ha közös fésűt vagy törölközőt használ egy család több tagja. Ezért fontos a higiénia: rendszeres eszközfertőtlenítés, külön törölköző, gyakori párnahuzatcsere. A fodrászatokban is kiemelt szerepe van a fertőtlenítésnek. A legtöbb helyen ma már odafigyelnek erre, de a vendégnek is joga van jelezni, ha ez nem így van.”

Mennyi idő alatt kezelhető a zsíros korpa?

„A zsíros korpa már három hónap alatt is látványosan javulhat, ha megfelelő hatóanyagokkal és rendszerességgel történik a kezelés." A hajgyógyász kiemeli: ilyenkor is fontos, hogy a tünetek megszűnése után még 1-2 hétig folytassuk a kezelést, hogy ne alakuljon ki visszaesés.

Hogyan dönthetjük el, hogy amit tapasztalunk, az már korpásodás, és nem csak egyszerű zsírosodás?

„Az egyszerű hajzsírosodás nem jár viszketéssel, ragacsos érintéssel, vagy fájó hajtővel. Ha ezek közül bármelyik jelen van, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez már korpásodás – sőt, annak is a bakteriális típusa.” 

A korpásodás kezelhető és nem az igénytelenség jele. Időben elkezdett, szakszerű ápolással jelentősen javítható a fejbőr állapota, ezért érdemes szakember segítségét kérni, ha a tünetek tartósan fennállnak.

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

