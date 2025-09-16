„A korpásodás nem igénytelenség kérdése" – Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a korpásodás okairól, és kezelési lehetőségeiről

A korpásodás nem az igénytelenség jele, hanem egy kezelhető fejbőrprobléma. Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal.

Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a korpásodás okairól, és kezelési lehetőségeiről

Mi pontosan a korpásodás, és hogyan alakul ki?

„A korpásodásnak két fő típusa van: a száraz és a zsíros korpa. A száraz korpa kialakulásáért egy Malassezia furfur nevű élesztőgomba a felelős, amely természetes módon is jelen van a bőrön. Ez a gomba normális esetben nem okoz gondot, de bizonyos körülmények – például a hidratáció hiánya vagy a bőr természetes egyensúlyának felborulása – esetén túlszaporodik, és irritációt, hámlást okoz. A lehámló bőrdarabkák nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem más bőrfelületeken is irritációt válthatnak ki."

Hogyan néz ez ki gyakorlatban?

„Kamerás vizsgálattal látszik, hogy a hajszálakon, a fejbőr feletti részen apró, szürkésfehér lemezes darabok jelennek meg. Ez a hidrolipid réteg zsírsavtartalmának lebomlása miatt van – a víz nem tud megkötődni, elpárolog, és kiszárad a fejbőr. Az aminosavak lebomlása miatt válik ez a lemezes hámlás szürkésfehérré. A kezelés ilyenkor minimum fél évig tart, és még a tünetek megszűnése után is javasolt néhány hétig folytatni a célzott hajápolást."

Milyen tényezők befolyásolhatják a száraz korpát?

„A poros levegő, a szmog, az izzadás utáni hideg levegő, az esetenként előforduló uszodai fertőzések, a stressz, és nem utolsó sorban a táplálkozás." Őri Katalin hajgyógyász szerint a tejtermékek és cukros ételek ronthatnak a helyzeten, míg a zöldségek és gyümölcsök nagyobb arányú fogyasztása kifejezetten ajánlott. „Nem csak kívülről kell kezelni a fejbőrt, hanem belülről is támogatni kell a szervezetet.”

Korpásodásra való hajlamot is örökölhetünk szüleinktől

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Mi történik akkor, ha valaki a jól ismert bolti samponokat használja?

„Sokan azonnal különböző ismert márkájú samponok után nyúlnak, de ez nem mindig elég. Ha a fejbőr már be van gyulladva, akkor a sampon önmagában kevés. Ha valaki egy ilyen készítményt négy hétig használ, és a viszketés, hámlás nem szűnik meg, akkor szakemberhez kell fordulni.”