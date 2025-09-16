„A korpásodás nem igénytelenség kérdése" – Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal a korpásodás okairól, és kezelési lehetőségeiről

A korpásodás nem az igénytelenség jele, hanem egy kezelhető fejbőrprobléma. Interjú Őri Katalin hajgyógyásszal.
„A korpásodásnak két fő típusa van: a száraz és a zsíros korpa. A száraz korpa kialakulásáért egy Malassezia furfur nevű élesztőgomba a felelős, amely természetes módon is jelen van a bőrön. Ez a gomba normális esetben nem okoz gondot, de bizonyos körülmények – például a hidratáció hiánya vagy a bőr természetes egyensúlyának felborulása – esetén túlszaporodik, és irritációt, hámlást okoz. A lehámló bőrdarabkák nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem más bőrfelületeken is irritációt válthatnak ki."
„Kamerás vizsgálattal látszik, hogy a hajszálakon, a fejbőr feletti részen apró, szürkésfehér lemezes darabok jelennek meg. Ez a hidrolipid réteg zsírsavtartalmának lebomlása miatt van – a víz nem tud megkötődni, elpárolog, és kiszárad a fejbőr. Az aminosavak lebomlása miatt válik ez a lemezes hámlás szürkésfehérré. A kezelés ilyenkor minimum fél évig tart, és még a tünetek megszűnése után is javasolt néhány hétig folytatni a célzott hajápolást."
„A poros levegő, a szmog, az izzadás utáni hideg levegő, az esetenként előforduló uszodai fertőzések, a stressz, és nem utolsó sorban a táplálkozás." Őri Katalin hajgyógyász szerint a tejtermékek és cukros ételek ronthatnak a helyzeten, míg a zöldségek és gyümölcsök nagyobb arányú fogyasztása kifejezetten ajánlott. „Nem csak kívülről kell kezelni a fejbőrt, hanem belülről is támogatni kell a szervezetet.”
„Sokan azonnal különböző ismert márkájú samponok után nyúlnak, de ez nem mindig elég. Ha a fejbőr már be van gyulladva, akkor a sampon önmagában kevés. Ha valaki egy ilyen készítményt négy hétig használ, és a viszketés, hámlás nem szűnik meg, akkor szakemberhez kell fordulni.”
„Ez egy nagyon elterjedt tévhit. Az emberek sokszor mindent kipróbálnak, mégsem múlik el. Ilyenkor hajgyógyászhoz kell fordulni, mert ez egy kezelhető állapot. A tünetek akár teljesen megszüntethetők, és aki egyszer már megküzdött vele, később könnyebben felismeri és kezeli, ha újra jelentkezik.”
„A zsíros korpát okozó baktérium a Cutibacterium acnes – korábban Propionibacterium néven ismerték –, ami szintén jelen van a fejbőrön természetes módon. Ez nem hámlik, hanem inkább a fokozott faggyútermelés a jellemzője. A zsíros korpásodást nem mindig veszik észre az érintettek, de gyakori a viszketés, a fejbőr érzékenysége, a hajtő fájdalma."
„Gyakrabban kell hajat mosni, és ha valaki megérinti a fejbőrét, érezhet ragacsos váladékot az ujján. Emellett kialakulhatnak apró, piros gyulladásos göbök is. Ilyenkor a fejbőr is fájhat, húzódhat, még a homlok környékén is. Szokták mondani „a hajam is fáj". Ez már nem csak esztétikai kérdés, hanem gyulladásos állapot, amit érdemes komolyan venni.”
„Elhanyagolva hajhulláshoz, hajritkuláshoz is vezethet, mert a gyulladásos állapot hatással van a hajhagymák állapotára is. Kamerás vizsgálat során láthatóvá válik, hogy a baktériumfertőzés hogyan rontja a hajhagymák egészségét, és ez már nehezebben visszafordítható folyamat."
„Igen, sajnos terjedhet is – például ha közös fésűt vagy törölközőt használ egy család több tagja. Ezért fontos a higiénia: rendszeres eszközfertőtlenítés, külön törölköző, gyakori párnahuzatcsere. A fodrászatokban is kiemelt szerepe van a fertőtlenítésnek. A legtöbb helyen ma már odafigyelnek erre, de a vendégnek is joga van jelezni, ha ez nem így van.”
„A zsíros korpa már három hónap alatt is látványosan javulhat, ha megfelelő hatóanyagokkal és rendszerességgel történik a kezelés." A hajgyógyász kiemeli: ilyenkor is fontos, hogy a tünetek megszűnése után még 1-2 hétig folytassuk a kezelést, hogy ne alakuljon ki visszaesés.
„Az egyszerű hajzsírosodás nem jár viszketéssel, ragacsos érintéssel, vagy fájó hajtővel. Ha ezek közül bármelyik jelen van, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez már korpásodás – sőt, annak is a bakteriális típusa.”
A korpásodás kezelhető és nem az igénytelenség jele. Időben elkezdett, szakszerű ápolással jelentősen javítható a fejbőr állapota, ezért érdemes szakember segítségét kérni, ha a tünetek tartósan fennállnak.
