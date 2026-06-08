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Ismét felbukkant a Loch Ness-i szörny? Rejtélyes felvétel került elő

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 21:00
rejtélyLoch Ness-i szörny
Ijesztő felvétel került elő. Szörnyet láttak, de ezúttal Amerikában.

Két filmes szerint elképzelhető, hogy minden eddiginél erősebb bizonyítékot rögzítettek az Egyesült Államok szörnylegendájáról. A felvételen egy ismeretlennek tűnő alakzat látható, amely a Lake Champlain vizében, egy csónak mögött mozog.

Fénykép a Loch Ness-i szörnyről a tóban
 A Loch Ness-i szörnyet látták Amerikában?
Fotó: Gabdulvachit Konurov /   GettyImages

Támad a szörny

A legendás lényt Champ néven ismerik. A történetek szerint a New York állam, Vermont és Kanada között húzódó, mintegy 200 kilométer hosszú tó mélyén él. A beszámolók gyakran a skóciai Loch Ness-i szörnyhöz hasonlítják, ezért sokan egyszerűen „Amerika Nessie-jének” nevezik. Richard Rossi és Kelly Tabor a Lucy and the Lake Monster című családi film forgatásán készítették a felvételt. A különös részletet azonban csak közel két évvel később vették észre, amikor az anyagokat utómunkára átnézték. 

Tabor szerint a videón egy hosszúkás nyakra emlékeztető forma látható, ami mögött egy nagyobb test halad a vízben. Elmondása szerint a mozgás eltért mindattól, amit korábban a tóban élő halaknál látott. Rossi eleinte szkeptikus volt, de amikor ő is megnézte a felvételt, meglepte a jelenség. A videón egy nagyobb objektum tűnik fel a csónak mögött húzódó kötél közelében. A Champ-legenda több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Az első széles körben ismert modern észlelést 1819-re datálják, amikor egy kapitány állítólag egy hatalmas, fekete, kígyószerű lényt látott a tó egyik öblében.

Azóta több száz bejelentés érkezett a titokzatos teremtményről. Egyesek szerint Champ akár egy ősi tengeri hüllő vagy egy rég kihalt bálnafaj leszármazottja lehet, míg a szkeptikusok úgy vélik, a jelenségek hátterében halak, farönkök, hullámok vagy optikai csalódások állhatnak. Kelly Tabor gyermekkora óta érdeklődik a legenda iránt. Elmondása szerint családja gyakran töltötte a nyarakat a tó közelében és rendszeresen figyelte a vizet, hátha megpillantja a rejtélyes lényt.

A most előkerült felvételt kutatóknak és szakértőknek is megmutatták. A videó felkeltette a History Channel The UnXplained című műsorának érdeklődését is. A filmesek szerint a műsor készítői úgy vélték, ez lehet a legerősebb bizonyíték Champ létezésére azóta, hogy Sandra Mansi 1977-ben elkészítette híressé vált fényképét a tóról, írja a Daily Mail.

 

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