Videón a nagy jelenet, Szoboszlai a meccs után nagyon meglepte a finneket

Szoboszlai Dominik egy gólpasszal, és kiváló játékkal járult hozzá a magyar válogatott pénteki sikeréhez. Marco Rossi együttese felkészülési mérkőzésen Varga Barnabás két találatával 2-1-re verte Finnországot a Puskás Arénában.

Szoboszlai Dominik szögletből adott gólpasszt a finnek ellen Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik egyszerű gesztust tett

Szoboszlai remek játéka aligha lepte meg a finneket, akik tisztában voltak azzal, hogy a Liverpool sztárja milyen teljesítményre képes. Az viszont alighanem váratlanul érte őket, amikor

a magyar klasszis a mérkőzés után oda sétált hozzájuk, és egyenként kezet fogott velük.

Ritka az ilyen gesztus a nemzetközi futballban, és az alábbi videóban 1:40-től látható, hogy a finneket is megérintette.

A magyar válogatott legközelebb kedden Debrecenben Kazahsztán ellen lép pályára. Marco Rossi szövetségi kapitány azt tervezi, hogy Szoboszlainak több pihenőt ad.

"Szoboszlai Dominik valamennyire elfáradt, görcsei voltak, ami nem véletlen, hiszen 60-nál is több mérkőzést játszott ebben az idényben. Ő hozzá van szokva, hogy gyorsan regenerálódjon. Terveim szerint kezdő lesz a kazahok ellen, de lehet, hogy 60 perc múlva lecseréljük. Fontos, hogy győzzünk" – beszélt a kazahok elleni meccsről Rossi.