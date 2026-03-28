BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gedeon, Johanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Körömrágás ellen küzdő fiatal szőke nő

Ezek a leghatékonyabb praktikák körömrágás ellen

körömrágás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 07:45
praktikarossz szokásegészség
Sokan felnőttkorukban is küzdenek az egyik leggyakoribb rossz szokással, amely nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi problémákat is okozhat. A körömrágás ellen számtalan megoldás létezik, komoly elhatározással és tudatossággal valóban le lehet szokni róla.
László Juli
A szerző cikkei
  • A körömrágás egy rossz szokás, ami rengeteg felnőtt embert érint.
  • Több megoldás is létezik arra, hogy felhagyjunk ezzel a rossz szokással.
  • Egy bizonyos ponton szakember bevonására lehet szükség.

A körömrágás leggyakoribb kiváltó oka a stressz, a szorongás, az unatkozás, és a pótcselekvés iránti vágy. A körömrágásról való leszokás első lépése, hogy a kiváltó okot kezeljük. Egyetlen csodatrükk tehát nem létezik, de van néhány bevált praktika a körömrágás ellen, ami külön-külön, vagy akár együttesen kifejezetten jól működhet.

Körmét rágó fiatal lány, akinek körömrágás elleni tippekre van szüksége
A körömrágás ellen egyszerű trükköket is bevethetünk a mindennapokban.
Fotó: monshtein / Shutterstock 

7+1 hasznos módszer körömrágás ellen 

1. Az egyik legjobban bevált trükk, hogy nehézzé tesszük a körömrágást. Ehhez használhatunk keserű, körömrágás elleni lakkot, amely elveheti a kedvünket a szokástól. Jó módszer az is, ha rövidre vágjuk a körmeinket, amivel szó szerint megakadályozhatjuk a rágást.

2. Sokan a tökéletes manikűrre esküsznek, ami szintén kitűnő ötlet. Ha ugyanis szépek és ápoltak a körmeink, elképzelhető, hogy megálljuk azok tönkretételét. Hasznos lehet a géllakk vagy műkörmöt készíttetése is, ami fizikailag gátolhat minket a körömrágásban.

3. Érdemes választ találni arra a kérdésre is, hogy miért rágjuk a körmünket? Ha közelebb kerülünk a valódi ok feltárásához és megértéséhez, azzal akár magát a szokást is megszüntethetjük. Az is hasznos lehet, ha a körömrágást lecseréljük egy másik, nem káros elterelő tevékenységre, például rágózunk, stresszlabdát vagy más feszültségoldó játékot nyomkodunk. Ha lekötjük a figyelmünket, talán kevésbé lesz szükségünk pótcselekvésre.

4. Drasztikus megoldásnak tűnhet, de segíthet, ha a nap végén, például tévénézés vagy egyéb tevékenység közben kesztyűt viselünk. Ezzel szó szerint elejét vehetjük a körömrágásnak.

5. Jól működik, ha a párunkat, velünk együtt élő családtagjainkat, és hozzánk közel álló személyeket beavatjuk a problémánk részleteibe. Ha tudják, mivel küzdünk, és felhatalmazzuk őket, bármikor ránk szólhatnak, amikor körömrágáson kapnak.

6. Motiváló, ha kisebb célokat tűzünk ki magunk elé. Például megfogadjuk, hogy 1 órán keresztül nem rágjuk a körmünket, aztán ezt növeljük 2 órára, majd 5 órára és így tovább, amíg eljutunk egy egész napig. Ha kibírtuk, jutalmazzuk meg magunkat valamivel!

7. Végül a minden bizonnyal legjobb fortély, ha foglalkozunk a stresszkezeléssel. Sportolunk, meditálunk, légzőgyakorlatokat végzünk, új hobbiba kezdünk, vagyis olyan dolgokkal foglaljuk el magunkat, melyek mentálisan feltöltenek és stresszmentesítenek.

+1. Ha nagyon súlyos a körömrágás, például kifejezetten kényszeres, vagy annyira erőteljes, hogy akár vérzésig fajul, és egyik fenti praktika sem eredményes, érdemes konzultálni egy lelki folyamatokkal foglalkozó szakemberrel, aki segíthet a szorongásoldásban és abban, hogy közelebb kerüljünk a leszokáshoz.

Érdekes téma az is, hogy mi áll a hétköznapi rossz szokások hátterében, és nemcsak a felnőttek, de a gyerekek esetében is. 

Szeretnél még többet megtudni a körömrágásról és annak okairól? Nézd meg a következő videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
