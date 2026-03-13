Merész tavaszi körömtrendek 50 felett – Minden nő irigyelni fog, ha bevállalod

A körömlakk 50 felett is lehet élénk, ha jól választasz árnyalatot.

Tavasszal a krémes, napfényes tónusok hódítanak a sötét színek helyett.

Egy jól eltalált körömlakk fiatalosabbá és harmonikusabbá teszi a megjelenést.

Az idei tavaszi körömtrendek kifejezetten kedveznek az érettebb korosztálynak. Az ismert divatházaknál és a kifutókon is megjelentek a napfényes, élénk tónusok. A hangsúly a színes, cukorkaszerű árnyalatokon van, amelyek nem túl hivalkodók, de mégis izgalmasak. Elmondjuk, miért válaszd bátran ezeket a körömlakkokat érettebb korban is.

A megfelelő körömlakk 50 felett élénkíti a bőrtónust és karaktert ad a megjelenésnek. A 2026-os tavaszi körömtrendben az élénk színek dominálnak

Fotó: 123RF

Miért érdemes kísérletezni a színes körömlakkokkal 50 felett? Íme a 2026-os tavaszi körömtrendek

Ebben az életkorban a stílus már letisztultabb és tudatosabb. Egy jól eltalált körömlakk élénkíti a bőrtónust, összefogja az öltözéket és karaktert ad egy egyszerű szettnek is. A titok a tónusban és a textúrában rejlik. A krémes, finom árnyalatok lágyítják, a túl sötét, kemény színek viszont kontrasztossá teszik a kezet. Egy megfelelő árnyalat sokszor többet dob az összképen, mint egy új blézer és ezt érdemes is kihasználni.

Napérlelte piros körmök

Tavasszal a mély bordók helyett idén a paradicsomos, pipacsos, enyhén narancsba hajló piros árnyalatok kerülnek előtérbe. Ezek a tónusok élettel telivé teszik a kézfejet, különösen akkor, ha a bőr már veszített a feszességéből. A melegebb piros optikailag élénkít, és szépen harmonizál arany ékszerekkel, bézs vagy fehér ruhákkal.

Tejes pasztellkék körömtrend

Az elegáns francia köröm variációk mellett a klasszikus babakék most lágyabb, krémesebb változatban tér vissza. A tompított, tejes hatású kék visszafogott, de mégis üde. Rövid, természetes formájú körmön különösen elegáns, és jól áll például egy világos farmerhez vagy lenvászon ruhákhoz. Ha eddig idegenkedtél a kéktől, ezt az árnyalatot könnyen megszeretheted.

Csillámos körömlakkok

A korábbi sötét, fényes körömlakkok helyett most pezsgős, bézses, finoman csillogó verziók jönnek. Ezek a fényben csillogó, enyhén selymes hatású színek izgalmat visznek a manikűrbe, de mégsem túl harsányak és nem kell köröm mintákkal bajlódni. Praktikus választás, mert rövidebb körmön is jól mutatnak.