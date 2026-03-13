Merész tavaszi körömtrendek 50 felett – Minden nő irigyelni fog, ha bevállalod

Az idei tavaszi körömtrendek kifejezetten kedveznek az érettebb korosztálynak. Az ismert divatházaknál és a kifutókon is megjelentek a napfényes, élénk tónusok. A hangsúly a színes, cukorkaszerű árnyalatokon van, amelyek nem túl hivalkodók, de mégis izgalmasak. Elmondjuk, miért válaszd bátran ezeket a körömlakkokat érettebb korban is.
Ebben az életkorban a stílus már letisztultabb és tudatosabb. Egy jól eltalált körömlakk élénkíti a bőrtónust, összefogja az öltözéket és karaktert ad egy egyszerű szettnek is. A titok a tónusban és a textúrában rejlik. A krémes, finom árnyalatok lágyítják, a túl sötét, kemény színek viszont kontrasztossá teszik a kezet. Egy megfelelő árnyalat sokszor többet dob az összképen, mint egy új blézer és ezt érdemes is kihasználni.
Tavasszal a mély bordók helyett idén a paradicsomos, pipacsos, enyhén narancsba hajló piros árnyalatok kerülnek előtérbe. Ezek a tónusok élettel telivé teszik a kézfejet, különösen akkor, ha a bőr már veszített a feszességéből. A melegebb piros optikailag élénkít, és szépen harmonizál arany ékszerekkel, bézs vagy fehér ruhákkal.
Az elegáns francia köröm variációk mellett a klasszikus babakék most lágyabb, krémesebb változatban tér vissza. A tompított, tejes hatású kék visszafogott, de mégis üde. Rövid, természetes formájú körmön különösen elegáns, és jól áll például egy világos farmerhez vagy lenvászon ruhákhoz. Ha eddig idegenkedtél a kéktől, ezt az árnyalatot könnyen megszeretheted.
A korábbi sötét, fényes körömlakkok helyett most pezsgős, bézses, finoman csillogó verziók jönnek. Ezek a fényben csillogó, enyhén selymes hatású színek izgalmat visznek a manikűrbe, de mégsem túl harsányak és nem kell köröm mintákkal bajlódni. Praktikus választás, mert rövidebb körmön is jól mutatnak.
A barack árnyalat idén krémes tónusban jelenik meg. Meleg árnyalatúvá varázsolja a kézfejet, különösen előnyös akkor, ha a bőrön már láthatók apróbb pigmentfoltok. Nem vonja rá a figyelmet, inkább egységesíti az összképet. Egy egyszerű fehér inggel vagy bézs kosztümmel is jól mutat.
A körömtrendek 2026-ban a fehér színárnyalatokat is meghatározzák. A vakító fehér helyett most a tejes, kókuszos árnyalatok kerülnek előtérbe. Ezek könnyedebb hatást keltenek, és kevésbé emelik ki a kéz apróbb egyenetlenségeit. Teljes fedésként is szépek, de francia manikűr alapjaként is kifinomult választás.
A citromsárga idén pasztelles, kevésbé harsány irányba tolódik. Friss és üde, mégis hordható bármilyen korosztály számára. Különösen jól áll fehér, bézs vagy világoskék ruhákhoz. Rövid, lekerekített körmön elegáns és modern hatást kelt.
Nézd meg az idei körömtrendeket videón is:
