Krisztián, Ajtony névnapja

Merész tavaszi körömtrendek 50 felett – Minden nő irigyelni fog, ha bevállalod

körömlakk
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 11:15
tavaszszíntrend50 felett
Ötven felett a legtöbben visszafogott, bézses árnyalatokra szavaznak, pedig egy jól megválasztott szín kifejezetten előnyös tud lenni. A színes körömlakk tudatos stílusválasztást jelez, amely karaktert ad a megjelenésünknek. Mutatjuk az idei tavasz merész körömtrendjeit, légy merész vállald be őket!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A körömlakk 50 felett is lehet élénk, ha jól választasz árnyalatot.
  • Tavasszal a krémes, napfényes tónusok hódítanak a sötét színek helyett.
  • Egy jól eltalált körömlakk fiatalosabbá és harmonikusabbá teszi a megjelenést.

Az idei tavaszi körömtrendek kifejezetten kedveznek az érettebb korosztálynak. Az ismert divatházaknál és a kifutókon is megjelentek a napfényes, élénk tónusok. A hangsúly a színes, cukorkaszerű árnyalatokon van, amelyek nem túl hivalkodók, de mégis izgalmasak. Elmondjuk, miért válaszd bátran ezeket a körömlakkokat érettebb korban is.

50 feletti nő piros körömlakkot választott a körömtrendhez igazodva.
A megfelelő körömlakk 50 felett élénkíti a bőrtónust és karaktert ad a megjelenésnek. A 2026-os tavaszi körömtrendben az élénk színek dominálnak
Fotó: 123RF

Miért érdemes kísérletezni a színes körömlakkokkal 50 felett? Íme a 2026-os tavaszi körömtrendek

Ebben az életkorban a stílus már letisztultabb és tudatosabb. Egy jól eltalált körömlakk élénkíti a bőrtónust, összefogja az öltözéket és karaktert ad egy egyszerű szettnek is. A titok a tónusban és a textúrában rejlik. A krémes, finom árnyalatok lágyítják, a túl sötét, kemény színek viszont kontrasztossá teszik a kezet. Egy megfelelő árnyalat sokszor többet dob az összképen, mint egy új blézer és ezt érdemes is kihasználni.

Napérlelte piros körmök

Tavasszal a mély bordók helyett idén a paradicsomos, pipacsos, enyhén narancsba hajló piros árnyalatok kerülnek előtérbe. Ezek a tónusok élettel telivé teszik a kézfejet, különösen akkor, ha a bőr már veszített a feszességéből. A melegebb piros optikailag élénkít, és szépen harmonizál arany ékszerekkel, bézs vagy fehér ruhákkal.

Tejes pasztellkék körömtrend

Az elegáns francia köröm variációk mellett a klasszikus babakék most lágyabb, krémesebb változatban tér vissza. A tompított, tejes hatású kék visszafogott, de mégis üde. Rövid, természetes formájú körmön különösen elegáns, és jól áll például egy világos farmerhez vagy lenvászon ruhákhoz. Ha eddig idegenkedtél a kéktől, ezt az árnyalatot könnyen megszeretheted.

Csillámos körömlakkok

A korábbi sötét, fényes körömlakkok helyett most pezsgős, bézses, finoman csillogó verziók jönnek. Ezek a fényben csillogó, enyhén selymes hatású színek izgalmat visznek a manikűrbe, de mégsem túl harsányak és nem kell köröm mintákkal bajlódni. Praktikus választás, mert rövidebb körmön is jól mutatnak.

Krémes barack körömszín

A barack árnyalat idén krémes tónusban jelenik meg. Meleg árnyalatúvá varázsolja a kézfejet, különösen előnyös akkor, ha a bőrön már láthatók apróbb pigmentfoltok. Nem vonja rá a figyelmet, inkább egységesíti az összképet. Egy egyszerű fehér inggel vagy bézs kosztümmel is jól mutat.

Habcsókfehér körmök

A körömtrendek 2026-ban a fehér színárnyalatokat is meghatározzák. A vakító fehér helyett most a tejes, kókuszos árnyalatok kerülnek előtérbe. Ezek könnyedebb hatást keltenek, és kevésbé emelik ki a kéz apróbb egyenetlenségeit. Teljes fedésként is szépek, de francia manikűr alapjaként is kifinomult választás.

Pasztellsárga körmök

A citromsárga idén pasztelles, kevésbé harsány irányba tolódik. Friss és üde, mégis hordható bármilyen korosztály számára. Különösen jól áll fehér, bézs vagy világoskék ruhákhoz. Rövid, lekerekített körmön elegáns és modern hatást kelt.

Nézd meg az idei körömtrendeket videón is:

