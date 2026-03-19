BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek az egyszerű körömdíszek eleganciát sugároznak, ne maradj le a legnépszerűbb tavaszi körömtrendről

körömtrend
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 15:45
elegáns stílusdíszítésmanikűr
Az utóbbi időszakban a manikűr is elmozdult abba az irányba, ahol a természetes hatás, az ápoltság és a jól eltalált színek kerülnek fókuszba. Mutatjuk a tavaszi körömtrendeket, amelyek elegánsak és nem hivalkodók.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Az egyszerű körömdíszek most a legnépszerűbbek, mert letisztult és elegáns hatást adnak.
  • A körömdíszek között a finom színek, a mikrominták és a modern francia manikűr a legmenőbb.
  • Mutatjuk, hogyan készíthetsz otthon is ilyen elegáns körömdíszeket.

Az idei tavaszi körömtrendben azok az apró részletek kerültek előtérbe, amelyek finoman kiegészítik a szetted. Ezek az egyszerű körömdíszek eleganciát sugároznak és itt is megmutatkozik, hogy a kevesebb több. Az ilyen stílus nem csak különleges alkalmakra passzol. A legjobb ezekben, hogy viselheted hétköznap, de egy különleges alkalomra is.

Profi manikűr a tavaszi körömtrend alapja
A tavaszi körömtrend alapja az ápolt köröm.
Fotó: Anastasiia Lieonova / shutterstock

Tavaszi körömtrend, ami eleganciát sugároz

A legegyszerűbb megoldások sokszor a leghatásosabbak. Elég egy különleges árnyalat vagy egy apró részlet, és máris egészen más lesz az összhatás. Mutatjuk a mi kedvenc körömdíszítéseinket.

Finom színrétegezés

A technika lényege, hogy nem egyetlen fedő színt viszel fel, hanem több áttetsző vagy félig áttetsző lakkot egymásra. Ezek lehetnek hasonló tónusúak, például rózsaszínes-nude árnyalatok, de akár egymást finoman kiegészítő színek is. Minden réteg egy kicsit módosítja az alatta lévő árnyalatot, így a végeredmény többdimenziós hatású lesz.

Mikrominták és apró díszítések

Egy vékony vonal, egy apró pötty vagy egy minimális minta bőven elég, hogy megtörje az egyszínű felületet. Ezek a részletek nem hivalkodóak és ettől marad meg a letisztult, elegáns hatás.

Modern francia manikűr

A klasszikus francia manikűr új változata még finomabb. A vastag fehér csík helyett vékonyabb, lágyabb ív jelenik meg a köröm végén, gyakran törtfehérrel, krémes vagy pasztell árnyalatokkal. Ettől frissebb, modernebb hatása lesz.

Fényes és krémes felületek

Az egyik legegyszerűbb irány a természetes hatás. Egy szépen formázott köröm, egy visszafogott árnyalattal egy fényes fedőlakkal már önmagában is elegáns megjelenést ad. Itt az ápoltságon van a hangsúly, itt a felület legalább annyira számít, mint a szín.

Így állj neki otthon

Mutatjuk lépésről lépésre, hogyan készíts olyan profi manikűrt otthon, minta szalonban csináltattad volna.

  1. Tisztítás és előkészítés
    Kezdd azzal, hogy lemosod a régi lakkot, majd kezet mosol. Ezután rövid ideig áztathatod a kezed langyos vízben, így a bőr és a köröm is könnyebben kezelhető lesz.
  2. Formázás
    Reszeld formára a körmeidet. Itt érdemes egy irányba dolgozni, nem ide-oda húzni a reszelőt, mert attól könnyebben törik a körmöd. Válassz olyan formát, ami szép ívű és mutatós. Menő most a mandula forma, a hegyes és a szögletes köröm is.
  3. Körömágy rendbetétele
    Egy bőrfeltolóval óvatosan told vissza a körömágyat, ha nagyon sok bőr feltolódott, óvatosan vágd le egy bőrvágó ollóval. Ha száraz a bőröd, egy kis olaj segít.
  4. Felület simítása
    Ha egyenetlen a körmöd felszíne, akkor egy puha polírozó reszelővel óvatosan elsimíthatod a felületét. Nem kell erősen csinálni, csak annyira, hogy egységes legyen az alap.
  5. Alapréteg
    Jöhet egy vékony alaplakk. Ez védi a körmöt, és segít, hogy a színes lakk jobban megtapadjon.
  6. Szín felvitele
    A színes lakkot inkább több vékony rétegben vidd fel. Az első réteg általában még nem fed tökéletesen, de a második már szépen egységesíti a színt.
  7. Fedőlakk
    A végén jöhet egy fényes fedőlakk. Ez adja meg a kész, ápolt hatást, és segít abban is, hogy tovább tartson a manikűr.
  8. Utóápolás
    Ha megszáradt a lakk, használj körömágyápoló olajat vagy egy kevés kézkrémet. 

Nézd meg, hogyan készíts elegáns francia manikűrt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
