Ezek az egyszerű körömdíszek eleganciát sugároznak, ne maradj le a legnépszerűbb tavaszi körömtrendről

Az egyszerű körömdíszek most a legnépszerűbbek, mert letisztult és elegáns hatást adnak.

A körömdíszek között a finom színek, a mikrominták és a modern francia manikűr a legmenőbb.

Mutatjuk, hogyan készíthetsz otthon is ilyen elegáns körömdíszeket.

Az idei tavaszi körömtrendben azok az apró részletek kerültek előtérbe, amelyek finoman kiegészítik a szetted. Ezek az egyszerű körömdíszek eleganciát sugároznak és itt is megmutatkozik, hogy a kevesebb több. Az ilyen stílus nem csak különleges alkalmakra passzol. A legjobb ezekben, hogy viselheted hétköznap, de egy különleges alkalomra is.

A tavaszi körömtrend alapja az ápolt köröm.

Fotó: Anastasiia Lieonova / shutterstock

Tavaszi körömtrend, ami eleganciát sugároz

A legegyszerűbb megoldások sokszor a leghatásosabbak. Elég egy különleges árnyalat vagy egy apró részlet, és máris egészen más lesz az összhatás. Mutatjuk a mi kedvenc körömdíszítéseinket.

Finom színrétegezés

A technika lényege, hogy nem egyetlen fedő színt viszel fel, hanem több áttetsző vagy félig áttetsző lakkot egymásra. Ezek lehetnek hasonló tónusúak, például rózsaszínes-nude árnyalatok, de akár egymást finoman kiegészítő színek is. Minden réteg egy kicsit módosítja az alatta lévő árnyalatot, így a végeredmény többdimenziós hatású lesz.

Mikrominták és apró díszítések

Egy vékony vonal, egy apró pötty vagy egy minimális minta bőven elég, hogy megtörje az egyszínű felületet. Ezek a részletek nem hivalkodóak és ettől marad meg a letisztult, elegáns hatás.

Modern francia manikűr

A klasszikus francia manikűr új változata még finomabb. A vastag fehér csík helyett vékonyabb, lágyabb ív jelenik meg a köröm végén, gyakran törtfehérrel, krémes vagy pasztell árnyalatokkal. Ettől frissebb, modernebb hatása lesz.

Fényes és krémes felületek

Az egyik legegyszerűbb irány a természetes hatás. Egy szépen formázott köröm, egy visszafogott árnyalattal egy fényes fedőlakkal már önmagában is elegáns megjelenést ad. Itt az ápoltságon van a hangsúly, itt a felület legalább annyira számít, mint a szín.

Így állj neki otthon

Mutatjuk lépésről lépésre, hogyan készíts olyan profi manikűrt otthon, minta szalonban csináltattad volna.

Tisztítás és előkészítés

Kezdd azzal, hogy lemosod a régi lakkot, majd kezet mosol. Ezután rövid ideig áztathatod a kezed langyos vízben, így a bőr és a köröm is könnyebben kezelhető lesz. Formázás

Reszeld formára a körmeidet. Itt érdemes egy irányba dolgozni, nem ide-oda húzni a reszelőt, mert attól könnyebben törik a körmöd. Válassz olyan formát, ami szép ívű és mutatós. Menő most a mandula forma, a hegyes és a szögletes köröm is. Körömágy rendbetétele

Egy bőrfeltolóval óvatosan told vissza a körömágyat, ha nagyon sok bőr feltolódott, óvatosan vágd le egy bőrvágó ollóval. Ha száraz a bőröd, egy kis olaj segít. Felület simítása

Ha egyenetlen a körmöd felszíne, akkor egy puha polírozó reszelővel óvatosan elsimíthatod a felületét. Nem kell erősen csinálni, csak annyira, hogy egységes legyen az alap. Alapréteg

Jöhet egy vékony alaplakk. Ez védi a körmöt, és segít, hogy a színes lakk jobban megtapadjon. Szín felvitele

A színes lakkot inkább több vékony rétegben vidd fel. Az első réteg általában még nem fed tökéletesen, de a második már szépen egységesíti a színt. Fedőlakk

A végén jöhet egy fényes fedőlakk. Ez adja meg a kész, ápolt hatást, és segít abban is, hogy tovább tartson a manikűr. Utóápolás

Ha megszáradt a lakk, használj körömágyápoló olajat vagy egy kevés kézkrémet.

Nézd meg, hogyan készíts elegáns francia manikűrt:

