Kicsoda igazából Dylan Sprouse? Adam Sandler fogadott fiából lett Disney-sztár Palvin Barbara férje

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 11:25
Gólyahír érkezett Cannes-ból! Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse a filmfesztivál vörös szőnyegén „jelentették be”, hogy gyermeket várnak. A sztárpár hölgy tagját már jól ismerjük, de mit is tudunk a jövendőbeli édesapáról?
Futótűzként terjedt el a világon a hír, hogy Palvin Barbara babát vár. A magyar modell és kedvese, Dylan Sprouse gólyahíre hallatán rajongóik pedig találgatni kezdték, vajon mi lehet a baba neme és milyen szülők válnak majd kedvenceikből. Emellett persze egy komplett korosztályt a nosztalgia is magával ragadott, hiszen a születendő sztárporonty édesapja konkrétan egy egész generáció gyermekkorát is jelentette. De milyen alkotások is köszönnek vissza a Dylan Sprouse-filmek és sorozatok színes listájáról? Hogyan vált Palvin Barbara férje Adam Sandler fogadott fiából Disney sztárrá?

Palvin Baraba és Dylan Spouse a Cannes-i Filmfesztiválon leplezték le az év hírét (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Apa lesz az Apafej kisfiújából

Dylan Sprouse és ikertestvére, Cole Sprouse bár amerikai állampolgárok Arezzóban, Toszkánában születtek 1992. augusztus 4-én, miután édesanyjuk Olaszországban tanított ekkortájt angol nyelvet. A színészkedést már mindketten nagyon korán kezdték, mindössze 8 hónaposak (!) voltak, mikor életük első szerepét megkapták a Grace Under Fire szitkomban. A legelső igazán híres szerepük is igen fiatalon, mindössze hatéves korukban találta meg őket, ekkor Dylan és Cole ketten játszották az ifjú Julian McGrath szerepét Adam Sandler Apafejében. Az azóta felnőtt férfivá cseperedő porontyok és filmbéli fogadott édesapjuk egyébként azóta is tartják a kapcsolatot és jó viszonyt ápolnak.

Dylan Sprouse és testvére már hatévesen is Rob Schneider és Adam Sandler között pallérozódhattak (Fotó: Entertainment Pictures)

Dylan Sprouse, a szálloda rosszcsontja

A hamisítatlan világhírt viszont nem is az Adam Sandler-filmek egyik legszerethetőbb darabja hozta meg Dylan Sprouse és testvére számára, hanem az ekkoriban a Miley Cyrus, Selena Gomez vagy a jelenleg az Eufória 3. évadában kábszerező Zendaya karrierét is totális virágkorát élő Disney csatorna. Ők kapták ugyanis a főszerepet a Zack és Cody élete címre keresztelt sorozatban, ahol egy szálloda, a Tipton Hotel két ügyeletes bajkeverőjét játszották. A nagy sikerű szériát 2005 és 2008 között sugározták, közel 100 epizódot élt meg, majd 2008-tól egészen 2011-ig Zack és Cody élete a fedélzeten címmel folytatást is kapott, de később még egy indiai remake is készült belőle.

A Zack és Cody élete című Disney-sorozaton egy komplett generáció cseperedett fel (Fotó: KPA/ Northfoto)

Cole-nak Hollywood, Dylan Sprouse-nak pedig Palvin Barbara jutott…

… és egyikük sem járt rosszul. A 2010-es években, amikor is annak az ideje lett volna, hogy a fiatal gyerekszínészekből hollywoodi sztárok váljanak, ez igazán egyiküknek sem adódott meg. Bár Cole Sprouse-nak kijutott egy főszerep a Netflix-sorozatok egyik legfelkapottabb darabjában, a Riverdale-ben, illetve láthattuk a Két lépés távolság című romantikus filmben, Dylan megrekedt a B-filmes mocsárban.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse már lassan egy évtizede alkotnak boldog szerelmespárt (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com)

Filmográfiáját áttekintve az elmúlt bő egy évtizedből szinte csak középszerű vagy annál is rosszabb, Magyarországon nem is forgalmazott romantikus vígjátékokat vagy akciófilmeket találunk. Ám ez aligha zavarja Dylan Sprouse-t, hiszen 2018-ban egy sokkal fontosabb dolog történt vele. Ekkor kezdett el randizgatni ugyanis Palvin Barbarával, akivel mint tudjuk, azóta is egy párt alkotnak, 2023-ban össze is házasodtak, most pedig már első közös gyermeküket várják.

 

