Kicsoda igazából Dylan Sprouse? Adam Sandler fogadott fiából lett Disney-sztár Palvin Barbara férje

Futótűzként terjedt el a világon a hír, hogy Palvin Barbara babát vár. A magyar modell és kedvese, Dylan Sprouse gólyahíre hallatán rajongóik pedig találgatni kezdték, vajon mi lehet a baba neme és milyen szülők válnak majd kedvenceikből. Emellett persze egy komplett korosztályt a nosztalgia is magával ragadott, hiszen a születendő sztárporonty édesapja konkrétan egy egész generáció gyermekkorát is jelentette. De milyen alkotások is köszönnek vissza a Dylan Sprouse-filmek és sorozatok színes listájáról? Hogyan vált Palvin Barbara férje Adam Sandler fogadott fiából Disney sztárrá?

Palvin Baraba és Dylan Spouse a Cannes-i Filmfesztiválon leplezték le az év hírét (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Apa lesz az Apafej kisfiújából

Dylan Sprouse és ikertestvére, Cole Sprouse bár amerikai állampolgárok Arezzóban, Toszkánában születtek 1992. augusztus 4-én, miután édesanyjuk Olaszországban tanított ekkortájt angol nyelvet. A színészkedést már mindketten nagyon korán kezdték, mindössze 8 hónaposak (!) voltak, mikor életük első szerepét megkapták a Grace Under Fire szitkomban. A legelső igazán híres szerepük is igen fiatalon, mindössze hatéves korukban találta meg őket, ekkor Dylan és Cole ketten játszották az ifjú Julian McGrath szerepét Adam Sandler Apafejében. Az azóta felnőtt férfivá cseperedő porontyok és filmbéli fogadott édesapjuk egyébként azóta is tartják a kapcsolatot és jó viszonyt ápolnak.

Dylan Sprouse és testvére már hatévesen is Rob Schneider és Adam Sandler között pallérozódhattak (Fotó: Entertainment Pictures)

Dylan Sprouse, a szálloda rosszcsontja

A hamisítatlan világhírt viszont nem is az Adam Sandler-filmek egyik legszerethetőbb darabja hozta meg Dylan Sprouse és testvére számára, hanem az ekkoriban a Miley Cyrus, Selena Gomez vagy a jelenleg az Eufória 3. évadában kábszerező Zendaya karrierét is totális virágkorát élő Disney csatorna. Ők kapták ugyanis a főszerepet a Zack és Cody élete címre keresztelt sorozatban, ahol egy szálloda, a Tipton Hotel két ügyeletes bajkeverőjét játszották. A nagy sikerű szériát 2005 és 2008 között sugározták, közel 100 epizódot élt meg, majd 2008-tól egészen 2011-ig Zack és Cody élete a fedélzeten címmel folytatást is kapott, de később még egy indiai remake is készült belőle.