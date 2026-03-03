Ezeket a körömtrendeket válaszd 2026-ban a szakértő szerint, ha valami igazán nőiesre vágysz

Kifinomult, nőies stílust képviselsz a mindennapokban? Akkor mutatjuk, milyen manikűrök közül válassz az idei szezonban! Ezekkel az elegáns körömtrendekkel lehetsz a legdivatosabb 2026-ban.

Ezeket az elegáns körömtrendeket kérd idén, ha luxus hatásra vágysz! Fotó: Bykfa / shutterstock

A természetes, fényes árnyalatok a legnépszerűbbek.

A klasszikus francia manikűr modern változatban tér vissza.

A mélyebb tónusok is reflektorfénybe kerülnek.

A finom krómfények diszkréten emelik luxusszintre a manikűrt.

Elegáns körömtrendek 2026: luxus hatású körmök

Idén is tele a paletta a legkülönlegesebb manikűrökkel, így mindenki találhat a saját stílusához illő dizájnt. Még akkor is, ha kizárólag a minimalista körmöket kedveli.

Barabás Évi manikűröst kérdeztük arról, milyen körmökkel lehetünk igazán elegánsak. A szakember kiemelte, hogy a szín kiválasztása még nem elegendő az igazán elegáns körmökhöz:

A letisztult szettek az én örök kedvenceim is. A luxushatáshoz azonban elengedhetetlen a tökéletes forma és a precizitás. Az elegancia nem a mennyiségen, hanem a minőségen alapszik

– mondja a szakember.

Nude, fényes, rózsaszín és természetes

Az áttetsző, üvegszerűen fénylő halvány rózsaszín maga a tökéletes letisztultság. Az irodába és a hétköznapokra tökéletes választás. Mindig ápolt, elegáns és természetes hatást keltenek ezek a körmök. Ugyanakkor egy tavaszi öltözéket képesek szépen feldobni, kiegészíteni. Titkuk épp abban rejlik, hogy nem túl kirívóak, mégis nőiesek.

Mi lehetne még elegánsabb egy szép franciánál és egy babyboomernél?

„Ezek a körmök képviselik leginkább az eleganciát. Éppen ezért soha nem fognak kimenni a divatból” – magyarázza Évi.

Francia

A francia manikűr sosem fog kimenni a divatból, így erről a listáról sem maradhatott le. A 2026-os elegáns körömtrendek között azonban egy modernebb változata hódít: az outline stílus, amelynek lényege, hogy a körömvéget nem egy tömör fehér sáv zárja, hanem egy finom kontúrvonal rajzolja körbe. Modern, mégis visszafogott. Ez a manikűrtrend azoknak szól, akik ragaszkodnak a klasszikushoz, de szeretnének egy apró csavart.

Mandula formával igazán elegáns, mert lágyabb, nőiesebb összhatást ad az egész szettnek.

Baby boomer