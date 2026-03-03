Ezeket a körömtrendeket válaszd 2026-ban a szakértő szerint, ha valami igazán nőiesre vágysz

Kifinomult, nőies stílust képviselsz a mindennapokban? Akkor mutatjuk, milyen manikűrök közül válassz az idei szezonban! Ezekkel az elegáns körömtrendekkel lehetsz a legdivatosabb 2026-ban.
Idén is tele a paletta a legkülönlegesebb manikűrökkel, így mindenki találhat a saját stílusához illő dizájnt. Még akkor is, ha kizárólag a minimalista körmöket kedveli.
Barabás Évi manikűröst kérdeztük arról, milyen körmökkel lehetünk igazán elegánsak. A szakember kiemelte, hogy a szín kiválasztása még nem elegendő az igazán elegáns körmökhöz:
A letisztult szettek az én örök kedvenceim is. A luxushatáshoz azonban elengedhetetlen a tökéletes forma és a precizitás. Az elegancia nem a mennyiségen, hanem a minőségen alapszik
– mondja a szakember.
Az áttetsző, üvegszerűen fénylő halvány rózsaszín maga a tökéletes letisztultság. Az irodába és a hétköznapokra tökéletes választás. Mindig ápolt, elegáns és természetes hatást keltenek ezek a körmök. Ugyanakkor egy tavaszi öltözéket képesek szépen feldobni, kiegészíteni. Titkuk épp abban rejlik, hogy nem túl kirívóak, mégis nőiesek.
Mi lehetne még elegánsabb egy szép franciánál és egy babyboomernél?
„Ezek a körmök képviselik leginkább az eleganciát. Éppen ezért soha nem fognak kimenni a divatból” – magyarázza Évi.
A francia manikűr sosem fog kimenni a divatból, így erről a listáról sem maradhatott le. A 2026-os elegáns körömtrendek között azonban egy modernebb változata hódít: az outline stílus, amelynek lényege, hogy a körömvéget nem egy tömör fehér sáv zárja, hanem egy finom kontúrvonal rajzolja körbe. Modern, mégis visszafogott. Ez a manikűrtrend azoknak szól, akik ragaszkodnak a klasszikushoz, de szeretnének egy apró csavart.
Mandula formával igazán elegáns, mert lágyabb, nőiesebb összhatást ad az egész szettnek.
Az igazi időtlen alapszett. A baby boomer manikűr nyújtja az ujjakat, és kifinomult összképet ad. Nagy előnye, hogy nem egy szezonális manikűr: télen-nyáron, farmerrel, kosztümmel egyaránt bevethető. A luxushatás titka a részletekben rejlik. Fontos a precíz forma és a hibátlan átmenet kidolgozása.
Nem csupán a nude, visszafogott színekkel készített szettek lehetnek az elegáns körmök képviselői. A sötét, cseresznyés-bordós árnyalatok mindig a kifinomultság jelképei voltak. A luxushatás elérése érdekében telt, mély tónusokat érdemes választani, amik kissé bársonyos hatást keltenek a körmökön. Szinte minden bőrszínen jól mutatnak, és a rövidebb körmökön is elegánsak.
Egy egyszerű fekete kabáttal vagy arany ékszerekkel kombinálva ellenállhatatlan lesz a hatás!
„A milky white, azaz tejfehér körmök mindig eleganciát sugallnak. Megunhatatlanok, és bármilyen szettel tökéletesen működnek” – mondja a manikűrös.
A tejfehér köröm tiszta és friss. Az enyhén krémes, lágy árnyalat finoman kiemeli a kéz vonalait. Egy esküvőn éppúgy megállja a helyét, mint egy hétköznapi outfittel. Az egyik legjobb választás, ha valaki világos színt szeretne, de kerülné az erős kontrasztokat.
A csillogást kedvelők sem maradnak tippek nélkül! Az áttetsző nude alapra felvitt gyöngyházfényű krómréteg az elmúlt évek egyik legnagyobb dobása lett. A hatás lényege a visszafogott csillogás: egy porcelánszerű ragyogás a körmökön.
Az alábbi videóban 20 elegáns és klasszikus manikűrtrendet láthatsz:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.