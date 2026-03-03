Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ezeket a körömtrendeket válaszd 2026-ban a szakértő szerint, ha valami igazán nőiesre vágysz

manikűr
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 10:45
2026körömtrendtavasz
Itt a tavasz, és mindenki manikűrjén színes mintákat, virágokat és gyümölcsöket látni, de nem kell neked is beállnod a sorba! A finom nőiességet képviselő dizájnok sosem mennek ki a divatból. Mutatjuk az idei év legnépszerűbb, elegáns körömtrendjeit! Te melyiket próbálod ki legközelebb?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Kifinomult, nőies stílust képviselsz a mindennapokban? Akkor mutatjuk, milyen manikűrök közül válassz az idei szezonban! Ezekkel az elegáns körömtrendekkel lehetsz a legdivatosabb 2026-ban.

A tejfehér manikűr is a 2026-os elegáns körömtrendek egyike.
Ezeket az elegáns körömtrendeket kérd idén, ha luxus hatásra vágysz! Fotó: Bykfa /   shutterstock
  • A természetes, fényes árnyalatok a legnépszerűbbek.
  • A klasszikus francia manikűr modern változatban tér vissza.
  • A mélyebb tónusok is reflektorfénybe kerülnek.
  • A finom krómfények diszkréten emelik luxusszintre a manikűrt.

Elegáns körömtrendek 2026: luxus hatású körmök

Idén is tele a paletta a legkülönlegesebb manikűrökkel, így mindenki találhat a saját stílusához illő dizájnt. Még akkor is, ha kizárólag a minimalista körmöket kedveli.

Barabás Évi manikűröst kérdeztük arról, milyen körmökkel lehetünk igazán elegánsak. A szakember kiemelte, hogy a szín kiválasztása még nem elegendő az igazán elegáns körmökhöz:

A letisztult szettek az én örök kedvenceim is. A luxushatáshoz azonban elengedhetetlen a tökéletes forma és a precizitás. Az elegancia nem a mennyiségen, hanem a minőségen alapszik

– mondja a szakember.

Nude, fényes, rózsaszín és természetes

Az áttetsző, üvegszerűen fénylő halvány rózsaszín maga a tökéletes letisztultság. Az irodába és a hétköznapokra tökéletes választás. Mindig ápolt, elegáns és természetes hatást keltenek ezek a körmök. Ugyanakkor egy tavaszi öltözéket képesek szépen feldobni, kiegészíteni. Titkuk épp abban rejlik, hogy nem túl kirívóak, mégis nőiesek.

Mi lehetne még elegánsabb egy szép franciánál és egy babyboomernél?

„Ezek a körmök képviselik leginkább az eleganciát. Éppen ezért soha nem fognak kimenni a divatból” – magyarázza Évi.

Francia

A francia manikűr sosem fog kimenni a divatból, így erről a listáról sem maradhatott le. A 2026-os elegáns körömtrendek között azonban egy modernebb változata hódít: az outline stílus, amelynek lényege, hogy a körömvéget nem egy tömör fehér sáv zárja, hanem egy finom kontúrvonal rajzolja körbe. Modern, mégis visszafogott. Ez a manikűrtrend azoknak szól, akik ragaszkodnak a klasszikushoz, de szeretnének egy apró csavart.

Mandula formával igazán elegáns, mert lágyabb, nőiesebb összhatást ad az egész szettnek.

Baby boomer

Az igazi időtlen alapszett. A baby boomer manikűr nyújtja az ujjakat, és kifinomult összképet ad. Nagy előnye, hogy nem egy szezonális manikűr: télen-nyáron, farmerrel, kosztümmel egyaránt bevethető. A luxushatás titka a részletekben rejlik. Fontos a precíz forma és a hibátlan átmenet kidolgozása.

Cherry cola

Nem csupán a nude, visszafogott színekkel készített szettek lehetnek az elegáns körmök képviselői. A sötét, cseresznyés-bordós árnyalatok mindig a kifinomultság jelképei voltak. A luxushatás elérése érdekében telt, mély tónusokat érdemes választani, amik kissé bársonyos hatást keltenek a körmökön. Szinte minden bőrszínen jól mutatnak, és a rövidebb körmökön is elegánsak.

Egy egyszerű fekete kabáttal vagy arany ékszerekkel kombinálva ellenállhatatlan lesz a hatás!

Milky white, a tejfehér minimalizmus

„A milky white, azaz tejfehér körmök mindig eleganciát sugallnak. Megunhatatlanok, és bármilyen szettel tökéletesen működnek” – mondja a manikűrös.

A tejfehér köröm tiszta és friss. Az enyhén krémes, lágy árnyalat finoman kiemeli a kéz vonalait. Egy esküvőn éppúgy megállja a helyét, mint egy hétköznapi outfittel. Az egyik legjobb választás, ha valaki világos színt szeretne, de kerülné az erős kontrasztokat.

Halvány krómfények

A csillogást kedvelők sem maradnak tippek nélkül! Az áttetsző nude alapra felvitt gyöngyházfényű krómréteg az elmúlt évek egyik legnagyobb dobása lett. A hatás lényege a visszafogott csillogás: egy porcelánszerű ragyogás a körmökön.

Az alábbi videóban 20 elegáns és klasszikus manikűrtrendet láthatsz:

Ha szükséged lenne pár inspirációra a manikűrödhöz, ezeket a cikkeket is olvasd el:

 

