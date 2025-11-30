Egészséges körömápolás: így őrizheted meg a körmeid erejét és fényét

A töredezett, egészségtelen körmök leggyakoribb oka a vitamin- és ásványianyag-hiány.

A körmök helyreállításához elengedhetetlen a változatos étrend, a vitaminpótlás, valamint a kíméletesség.

A körmöket érdemes védeni a különböző vegyszerektől is.

Visszatérő probléma esetén elengedhetetlen az alaposabb kivizsgálás, ugyanis hormonális egyensúlyzavar vagy autoimmun folyamat is állhat a háttérben.

A köröm a bőr szaruképződménye, amely főként keratinból épül fel – ugyanabból az anyagból, mint a haj. Folyamatosan növekszik, és érzékenyen reagál a szervezet belső állapotára. A helyes körömápolás, a kiegyensúlyozott étrend és a kíméletes szokások együtt segítenek abban, hogy a köröm erős, fényes és egészséges maradjon.

Az egészséges körömápolás nemcsak a megfelelő manikűrön, hanem az életmódon is múlik.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A köröm egészsége belülről kezdődik

A törékeny, barázdált vagy elszíneződött körmök leggyakoribb oka a vitamin- és ásványianyag-hiány. A bőrgyógyászok szerint a körömsejteknek leginkább vasra, cinkre, biotinra és szilíciumra van szükségük. A fehérjében gazdag étrend – tojás, hal, hüvelyesek, diófélék – biztosítja a keratintermeléshez szükséges alapanyagokat. A biotin (B7-vitamin) különösen fontos, mert serkenti a körömnövekedést és javítja a rugalmasságot.

Kutatások szerint napi 2,5 mg biotin három hónapon át már szemmel látható javulást eredményezhet.

A vas- és cinkhiány lassú növekedést, vékonyodást, fehéres foltokat okozhat. A kiegyensúlyozott étrend mellett a folyadékbevitel is lényeges, mert a dehidratált szervezet a körmöket is „kiszárítja”. Az egészséges köröm nem nő egyik napról a másikra: a kézköröm havonta kb. 3 mm-t, a lábköröm 1–1,5 mm-t növekszik, így minden életmódbeli változás eredménye csak hetek múlva látszik meg.

A helyes körömápolás lépései

A körömápolás legfontosabb szabálya a kíméletesség. A gyakori reszelés, vágás vagy vegyszeres kezelés – különösen a műköröm és a gél lakk – gyengítheti a körömlemezt. A szakértők szerint érdemes üveg vagy kerámia reszelőt használni, mert ezek kevésbé roncsolják a szerkezetet.

A körömágy bőrének (cuticula) rendszeres ápolása is kulcsfontosságú. Ezt növényi olajokkal – például mandula- vagy jojobaolajjal – érdemes puhítani, nem pedig levágni, mert védelmet nyújt a fertőzések ellen.