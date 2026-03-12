Súlyos egészségügyi hatásai is lehetnek, ha legyintesz rá – A pszichiáter szerint így enyhítheted a szorongást

Időnként mindenki szorong. Döntéshelyzetekben, egy vizsga előtt vagy egy bizonytalanabb életszakaszban. Azonban előfordulhat az is, hogy a kínzó állapot úgy telepszik ránk hosszú távon, hogy észre sem vesszük. Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük, hogyan ismerhetjük fel, és mit tehetünk a szorongás ellen, még mielőtt súlyosabb egészségügyi problémákat okozna.

Dr. Belső Nóra pszichiáter tippjei a szorongás ellen. Fotó: Face Stock / Shutterstock

A szorongás tárgy nélküli félelem, ami folyamatos feszültséget okoz.

Kialakulhat genetikai hajlam és családi minták mentén is.

Számos testi tünet jelezheti.

A pszichiáter szerint több lehetőségünk is van a szorongásoldásra.

„Olyan, mintha a medvével állnánk szemben” – Harc a szorongás ellen

„A szorongás egy olyan lelkiállapot, amikor úgy érezzük, mintha félnénk valamitől, de nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mitől. Tulajdonképpen tárgy nélküli félelem” – magyarázza a pszichiáter, akinek több könyve is megjelent a szorongáskezelés témakörében. Ez a „tárgy nélküli félelem” pedig folyamatos feszültséget okoz bennünk, mintha állandó vészhelyzetnek lennénk kitéve.

„A szorongás tulajdonképpen egy idegi válasz. A szorongó embereknél a küszöb, ahol a szervezet vagy az idegrendszer jelzi, hogy veszélyt észlel, túl alacsonyan van. Olyan, mintha vizsgadrukkunk lenne, vagy mintha egy medvével állnánk szemben – csak nincs mögötte konkrét fenyegetés” – mondja a pszichiáter.

Hogy alakul ki a szorongás?

A genetikai hajlam mellett a családi mintázatok is szerepet játszhatnak a szorongás kialakulásában.

A szorongás fajtái:

A szorongás lehet rövid, akut jellegű, például egy hirtelen, stresszes helyzetben, de tartósan is jelen lehet.

„Van tartós szorongás is, amikor valaki hosszabb ideig megterhelő élethelyzetben él – rossz házasság, stresszes környezet, társadalmi nyomás –, és már nem is tudja megfogalmazni, mi a baj, csak érzi a folyamatos feszültséget és a készenléti állapotot” – mondja Dr. Belső Nóra.

A szélsőséges akut forma a pánikroham: „erős vegetatív és lelki tünetekkel járó szorongásos roham” – magyarázza a szakember.

A szorongás tünetei:

A szorongás sokszor jár együtt testi tünetekkel: