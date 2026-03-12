Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Súlyos egészségügyi hatásai is lehetnek, ha legyintesz rá – A pszichiáter szerint így enyhítheted a szorongást

interjú
2026. március 12.
dr. Belső Nóraszorongásoldópszichiáterszorongás
Nem csupán egy kellemetlen érzés, számos súlyos betegség előjele is lehet! Dr. Belső Nóra árulta el lapunknak, hogyan küzdhetünk meg a betegséggel, és mit tehetünk a szorongás ellen.
Ripszám Boglárka
Ripszám Boglárka

Időnként mindenki szorong. Döntéshelyzetekben, egy vizsga előtt vagy egy bizonytalanabb életszakaszban. Azonban előfordulhat az is, hogy a kínzó állapot úgy telepszik ránk hosszú távon, hogy észre sem vesszük. Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük, hogyan ismerhetjük fel, és mit tehetünk a szorongás ellen, még mielőtt súlyosabb egészségügyi problémákat okozna.

Pszichiáter a terápián beszélget a szorongás ellen küzdő páciensével.
Dr. Belső Nóra pszichiáter tippjei a szorongás ellen. Fotó: Face Stock /  Shutterstock 
  • A szorongás tárgy nélküli félelem, ami folyamatos feszültséget okoz.
  • Kialakulhat genetikai hajlam és családi minták mentén is.
  • Számos testi tünet jelezheti.
  • A pszichiáter szerint több lehetőségünk is van a szorongásoldásra.

„Olyan, mintha a medvével állnánk szemben” – Harc a szorongás ellen

„A szorongás egy olyan lelkiállapot, amikor úgy érezzük, mintha félnénk valamitől, de nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mitől. Tulajdonképpen tárgy nélküli félelem” – magyarázza a pszichiáter, akinek több könyve is megjelent a szorongáskezelés témakörében. Ez a „tárgy nélküli félelem” pedig folyamatos feszültséget okoz bennünk, mintha állandó vészhelyzetnek lennénk kitéve.

„A szorongás tulajdonképpen egy idegi válasz. A szorongó embereknél a küszöb, ahol a szervezet vagy az idegrendszer jelzi, hogy veszélyt észlel, túl alacsonyan van. Olyan, mintha vizsgadrukkunk lenne, vagy mintha egy medvével állnánk szemben – csak nincs mögötte konkrét fenyegetés” – mondja a pszichiáter.

Hogy alakul ki a szorongás?

A genetikai hajlam mellett a családi mintázatok is szerepet játszhatnak a szorongás kialakulásában.

A szorongás fajtái:

A szorongás lehet rövid, akut jellegű, például egy hirtelen, stresszes helyzetben, de tartósan is jelen lehet.

„Van tartós szorongás is, amikor valaki hosszabb ideig megterhelő élethelyzetben él – rossz házasság, stresszes környezet, társadalmi nyomás –, és már nem is tudja megfogalmazni, mi a baj, csak érzi a folyamatos feszültséget és a készenléti állapotot” – mondja Dr. Belső Nóra.

A szélsőséges akut forma a pánikroham: „erős vegetatív és lelki tünetekkel járó szorongásos roham” – magyarázza a szakember.

A szorongás tünetei:

A szorongás sokszor jár együtt testi tünetekkel:

„A testi tünetek a vegetatív idegrendszer túlműködéséből fakadnak” – mondja Dr. Belső Nóra.

A szorongás jelei lehetnek:

  • tenyérizzadás
  • izomfeszülés, az állkapocs összeszorítása
  • szapora szívverés, fokozott pulzus
  • gyomor-bélrendszeri panaszok
  • pszichoszomatikus tünetek

„Sok, ma már népbetegségnek számító kór alapja a szorongás. Ilyen például az IBS, tehát az irritábilis bélszindróma, ami gyakorlatilag inkább egy pszichiátriai betegség, mint gasztroenterológiai. Ha a szorongásos alapállapotot gyógyszerrel vagy pszichoterápiával megszüntetjük, akkor a betegség is megelőzhető, megszüntethető” – figyelmeztet a pszichiáter.

A szorongás hatással lehet az alvásra is. Előfordulhatnak elalvási nehézségek és éjszakai ébredések. Emellett szexuális életünk is érintett lehet:

„Csökkentheti a libidót, az orgazmuskészséget, és az örömre való képesség is visszaeshet” – teszi hozzá a szakember.

A nem kezelt vagy hosszú távon fennálló és kezeletlen szorongás előbb-utóbb súlyosbodni fog

– tette hozzá Dr. Belső Nóra, aki kiemelte, hogy más mentális problémák, pánikbetegség vagy hangulatzavar, tehát depresszió is kialakulhat.

Így kezelhetjük a szorongást

Szorongás ellen küzdő szemüveges nő ül a földön.
A pszichiáter szerint nagyon fontos, hogy felismerjük és a megfelelő módszerekkel kezeljük a szorongásunkat. Fotó: 123RF

„Ideális esetben érdemes mielőbb pszichiáterhez fordulni, és mielőbb tisztázni, mi áll a tünetek hátterében” – javasolja a szakember. Ha a szorongás nem súlyos, az életmódváltás is hatékony lehet.

Szorongásoldó hatással lehet:

  1. A rendszeres testmozgás.
  2. A munka-magánélet egyensúlya, magánéleti tudatosság.
  3. Rendszerek, életkeretek kialakítása.
    A pszichiáter szerint sokat segíthet, ha van egy megszokott rutinunk, átlátható időbeosztásunk.
  4. Örömforrások keresése.
    A szociális közeg, párkapcsolat, barátok, közösségi élmények is sokat segíthetnek. Ide sorolhatók a kisállatok is:
    „Klinikai vizsgálatok is kimutatták, hogy a kutyát vagy macskát tartó embereknél lényegesen alacsonyabb a szorongás” – mondja Dr. Belső Nóra.

A pszichiáter végezetül hozzáteszi, hogy érdemes csökkenteni azon ingerek befogadását, amelyek fokozhatják a félelmet. Ilyenek lehetnek a politikai hírek vagy más negatív médiatartalmak is.

Dr. Belső Nóra szerint a szorongás nem betegség, hanem egy jelzés, ami figyelmeztet minket:

A szorongás olyan, mint a fizikai fájdalom. Önmagában nem betegség, hanem egy jelzés az idegrendszerünk részéről, hogy nézzünk szét magunk körül az életünkben, mert valamin biztosan változtatni kell.

Az alábbi videóban látható technika segíthet a szorongásoldásban:

