Hatalmas fordulat: Kaly Roland a Margaret Island sztárjával folytatja!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 11:30
Hatalmas zenei szenzáció tartja lázban a rajongókat, miután kiderült, hogy a Margaret Island ismert zenésze egy titkos projektben egyesítette erejét az ország egyik kedvenc énekesével. A szülőföldjére visszatérő Kaly Roland ugyanis Bejan Norbival alapított vadonatúj formációt, miközben a háttérben már a közelgő lagzijára is gőzerővel készül.

Kaly Roland maga mögött hagyta a budapesti pörgést, és visszaköltözött Erdélybe. A Sztárban Sztár leszek! egykori döntőse nemcsak a magánéletében lép hamarosan szintet – hiszen gőzerővel szervezik a lagzit a kedvesével –, de a karrierjét is teljesen új alapokra helyezte. Hazaköltözése után a szólófellépések azonnal beindultak, ám a háttérben egy sokkal komolyabb projekt formálódott. Roli végleg szakított a magányos farkas imázzsal, és Bejan Norbival, a Margaret Island korábbi zongoristájával egy menő nagyzenekart alapított, néhány képzett zenésszel kiegészülve.

Kaly Roland zenekara egyre nagyobb sikernek örvend

A közös munka sorsszerűen indult, amikor kiderült, hogy mindketten egyszerre helyezik vissza a székhelyüket Erdélybe. Mivel ráadásul egy városban is születtek, a stúdiózás szinte kötelező kör volt: „Hazaköltöztem Erdélybe, és nagyon jól érzem magam itthon. Szerencsére nem a nulláról kellett kezdenem, a visszatérésem után azonnal sok szólófellépésem volt” – mesélte Kaly Roland majd hozzátette:

Miután megtudtam, hogy Beján Norbi is hazaköltözik, elkezdtünk együtt zenélni. Egy városban születtünk, adta magát a dolog. Ahogy születtek a dalok a kis stúdióban, jött az ötlet: miért ne nyomulnánk egy bandaként?

– tette fel a kérdést az énekes. Bár a két zenész stílusa és háttere merőben eltérő, az LGT és a régi nagy magyar együttesek szeretete azonnal összekötötte őket. Így született meg a Noo-Rule, ami a zenei szabadság mellett a Norbi és Roli nevek kezdőbetűire is utal.

„Nincs kötöttség, nem követünk trendeket, csak őszintén zenélünk” 

„Sokban különbözik a zenei ízlésünk. Norbi egy tanult, művelt zongorista, rengeteg diplomával a zsebében, viszont van egy erős metszéspontunk, mint az igazi örökzöld együtteseknél, például az LGT szeretete. Amikor elkezdtünk dalokat írni, gyorsan kijött, hogy nem tudunk keretek között dolgozni. Viszont ahogy megadtuk egymásnak a szabadságot, ebből a lazaságból lett a mi szabálytalanságunk. Nincs kötöttség, nem követünk trendeket, csak őszintén zenélünk. Olyan dalokat írunk, amilyeneket mi szeretnénk, és ez elképesztően felszabadító az alkotásban és az előadásban is” – taglalta Roli.

Imád csapatban dolgozni

A formáció azóta egy dobossal, gitárossal és egy basszusgitárossal kiegészülve valódi koncertzenekarrá alakult, amivel a Sztárban Sztár leszek! egykori döntőse egy régi, nagy álmát váltotta valóra: 

Mindig is saját zenekarra, egy igazi csapatra vágytam. Sokkal jobb így, hogy nem egyedül kell elvinnem a balhét, és végre tudunk támaszkodni egymásra. Meg kellett érnem ehhez, hogy felfogjam, mennyire jó csapatban dolgozni

– zárta a gondolatait Kaly Roland. A magánéleti boldogság is teljes tehát: a lagzi már egyre közelebb van, Roli pedig megígérte, amint túl vannak a nagy napon, azonnal beavatja a rajongókat a kulisszatitkokba. A nyári szezon szintén alakul, több lekötött koncerttel a Noo-Rule készen áll a hódításra. 

 

