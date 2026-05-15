Hatalmas robbanással csapódott házba a kisrepülő – ketten meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 11:18
Tragédia.A repülőgép óriási robbanással ért földet.

Két ember életét vesztette, amikor egy kisrepülőgép egy családi házba csapódott az amerikai Ohio államban található Akron városában. A tragikus baleset helyi idő szerint csütörtök délután történt egy külvárosi lakóövezetben.

A repülő mindkét utasa életét vesztette.
Fotó: Andres FL /   shutterstock

Lezuhant a kisrepülő

A hatóságok szerint a Piper Cherokee típusú, egyhajtóműves repülőgép délután 3 óra 45 perc körül zuhant rá egy kétszintes házra a Canterbury Circle egyik ingatlanánál. Az ütközés után az épület azonnal lángra kapott, a környéket pedig sűrű fekete füst borította be. A környéken élők robbanásszerű hangokról számoltak be. Michael Phillips szomszéd elmondása szerint először az áram villódzott a házukban, majd néhány másodperccel később két hatalmas robbanást hallottak. A ház tulajdonosa, Colton „CJ” Laudato a gyermekeivel együtt kirohant az égő épületből, majd visszament a házba, hogy kimenekítse a kutyájukat is. 

A balesetben a repülőgép pilótája és utasa a helyszínen meghalt. A hatóságok a roncsok között találták meg a két holttestet. A környező házakat kiürítették, de a lakók közül senki sem sérült meg. A szemtanúk szerint a repülőgép egyik szárnya két ház között landolt, míg a gép farka részben egy garázsból lógott ki. Az eddigi információk szerint a repülőgép az Akron Fulton repülőtérről szállt fel nem sokkal délután két óra után. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát. Az ügyben a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) indított vizsgálatot, értesült a Daily Mail.

 

