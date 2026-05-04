A pöttyös nadrág sosem megy ki a divatból: mutatjuk, idén tavasszal mivel dobhatod fel

A pöttyös nadrág idén is erős trend, most különösen friss, városi összeállításokban tér vissza.

A legjobban letisztult, egyszínű felsőkkel és modern kiegészítőkkel mutat.

A vajas sárga, a sötétkék és a fekete-fehér párosítás különösen jó választás.

A divatvilágban kevés minta büszkélkedhet olyan töretlen népszerűséggel, mint a pöttyös. Apró, finom pöttyök vagy merész, nagyobb körök, ez a játékos minta 2026 tavaszán ismét a kirakatok főszereplője. Bár a pöttyös ruhák és blúzok is hódítanak, az idei szezon igazi jolly jokere a pöttyös nadrág. Ha kételkedsz benne, eláruljuk, hogy a pöttyös nadrág meglepően sokoldalú: pillanatok alatt képes az unalmas hétköznapi szettet stílusossá, elegánssá vagy éppen felszabadultan bohémmá varázsolni.

A pöttyös nadrág a tavasz nagy dobása.

Pöttyös nadrág, amiért idén mindenki rajong

Ha eddig azt hitted, hogy a pöttyök csak a kislányok ruháin mutatnak jól, nagyot tévedsz. Idén tavasszal a pöttyös nadrág mindent visz. Ezt a ruhadarabot nem érzed túl soknak, de mégse olvadsz be a szürke tömegbe. Modern, laza és hihetetlenül jól variálható. Íme 5 szuper ötlet, hogyan viseld idén tavasszal!

1. Fekete-fehér az örök elegancia

Ha biztosra akarsz menni, válaszd a bő szárú fekete alapon fehér pöttyös nadrágot. Egy egyszerű fehér felsővel kombinálva tökéletes egyensúlyt teremthetsz a sikkes és a szinte bárhol bevethető, összeszedett külső között.

Bors-tipp: egészítsd ki balerinacipővel vagy loaferrel a klasszikus irodai stílusért, ami egy munka utáni vacsorához is tökéletes választás.

2. Légies kényelem tunikával

A tavaszi hétvégékre nincs jobb választás egy bő, puha pamuttunikánál. A fehér, lezser felsőrész remekül mutat a pöttyös nadrággal, tiszta és friss összhatást keltve.

Bors-tipp: viseld kényelmes fehér sportcipővel vagy papuccsal.

3. Pasztell romantika

A pöttyök alapvetően vidám hangulatot árasztanak, amit tovább fokozhatsz egy nőies, blúz fazonú rózsaszín felsővel. A lágy pasztellszín és a karakteres fekete-fehér minta kontrasztja egyszerre bájos és kifinomult.

Bors-tipp: maradj a semleges kiegészítőknél, hogy a hangsúly a nadrágon és a különleges színű felsőn maradjon.