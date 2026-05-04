A pöttyös nadrág sosem megy ki a divatból: mutatjuk, idén tavasszal mivel dobhatod fel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 14:15
Felejtsd el a snassz hétköznapokat és az unalmas szetteket. Idén tavasszal a pöttyös nadrág lesz a ruhatárad legstílusosabb darabja. Ez a játékos minta most modernebb formában tér vissza, mint valaha – mutatjuk is, hogyan viseld, hogy te diktáld a divatot!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A pöttyös nadrág idén is erős trend, most különösen friss, városi összeállításokban tér vissza. 
  • A legjobban letisztult, egyszínű felsőkkel és modern kiegészítőkkel mutat.
  • A vajas sárga, a sötétkék és a fekete-fehér párosítás különösen jó választás.

A divatvilágban kevés minta büszkélkedhet olyan töretlen népszerűséggel, mint a pöttyös. Apró, finom pöttyök vagy merész, nagyobb körök, ez a játékos minta 2026 tavaszán ismét a kirakatok főszereplője. Bár a pöttyös ruhák és blúzok is hódítanak, az idei szezon igazi jolly jokere a pöttyös nadrág. Ha kételkedsz benne, eláruljuk, hogy a pöttyös nadrág meglepően sokoldalú: pillanatok alatt képes az unalmas hétköznapi szettet stílusossá, elegánssá vagy éppen felszabadultan bohémmá varázsolni. 

Pöttyös nadrágban pózoló modell
A pöttyös nadrág a tavasz nagy dobása.
Fotó: MarcinK3333 /   shutterstock

Pöttyös nadrág, amiért idén mindenki rajong

Ha eddig azt hitted, hogy a pöttyök csak a kislányok ruháin mutatnak jól, nagyot tévedsz. Idén tavasszal a pöttyös nadrág mindent visz. Ezt a ruhadarabot nem érzed túl soknak, de mégse olvadsz be a szürke tömegbe. Modern, laza és hihetetlenül jól variálható. Íme 5 szuper ötlet, hogyan viseld idén tavasszal!

1. Fekete-fehér az örök elegancia

Ha biztosra akarsz menni, válaszd a bő szárú fekete alapon fehér pöttyös nadrágot. Egy egyszerű fehér felsővel kombinálva tökéletes egyensúlyt teremthetsz a sikkes és a szinte bárhol bevethető, összeszedett külső között.
Bors-tipp: egészítsd ki balerinacipővel vagy loaferrel a klasszikus irodai stílusért, ami egy munka utáni vacsorához is tökéletes választás.

2. Légies kényelem tunikával

A tavaszi hétvégékre nincs jobb választás egy bő, puha pamuttunikánál. A fehér, lezser felsőrész remekül mutat a pöttyös nadrággal, tiszta és friss összhatást keltve.
Bors-tipp: viseld kényelmes fehér sportcipővel vagy papuccsal.

3. Pasztell romantika

A pöttyök alapvetően vidám hangulatot árasztanak, amit tovább fokozhatsz egy nőies, blúz fazonú rózsaszín felsővel. A lágy pasztellszín és a karakteres fekete-fehér minta kontrasztja egyszerre bájos és kifinomult.
Bors-tipp: maradj a semleges kiegészítőknél, hogy a hangsúly a nadrágon és a különleges színű felsőn maradjon.

4. Tavaszi napsütés sárgában

Ha te is vártad már a jó időt, tükrözd ezt az öltözködésedben is! Egy krémszínű felső és a mustársárga pöttyös nadrág párosítása azonnal feldobja a hangulatodat. Ez a kombináció vibráló, élettel teli és rendkívül stílusos.
Bors-tipp: egy aranyszínű karkötő és egy nude szandál lágyítja az összhatást.

5. Modern matrózstílus masnikkal

A sötétkék és a pöttyök mindig jó barátok. Egy sötétkék, masnis mintával díszített póló és a pöttyös nadrág elegye tökéletes megjelenést ad.
Bors-tipp: vegyél fel hozzá egy masnis papucsot, és kész is a nagyszerű szett a reggeli kávézáshoz vagy egy barátnős találkozóhoz.

Hogyan hozd ki a legtöbbet a pöttyökből?

Ahhoz, hogy a pöttyös nadrág valóban előnyös legyen számodra, érdemes megfogadni néhány  tanácsot:

  1. Az apró, sűrűbb pöttyök optikailag nyújtják az alakot és finomabb sziluettet kölcsönöznek. A nagyobb pöttyök vonzzák a tekintetet, így ezeket ott viseld, amit hangsúlyozni szeretnél.
  2. A pöttyös nadrág önmagában is hangsúlyos darab. Ahhoz, hogy ne legyen túl zsúfolt az összkép, párosítsd egyszerű, egyszínű ruhákkal.
  3. Idén felejtsd el a retró jelmezes hatást! A modern pöttyös trend a letisztult szabásvonalakról szól. Válassz egyszerűbb nadrágfazonokat és kombináld őket modern kiegészítőkkel.

Idén tavasszal nyugodtan kísérletezz a színekkel és a formákkal, hiszen egy kis pöttyözés minden napot vidámabbá tesz!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
