A pöttyös nadrág sosem megy ki a divatból: mutatjuk, idén tavasszal mivel dobhatod fel

A divatvilágban kevés minta büszkélkedhet olyan töretlen népszerűséggel, mint a pöttyös. Apró, finom pöttyök vagy merész, nagyobb körök, ez a játékos minta 2026 tavaszán ismét a kirakatok főszereplője. Bár a pöttyös ruhák és blúzok is hódítanak, az idei szezon igazi jolly jokere a pöttyös nadrág. Ha kételkedsz benne, eláruljuk, hogy a pöttyös nadrág meglepően sokoldalú: pillanatok alatt képes az unalmas hétköznapi szettet stílusossá, elegánssá vagy éppen felszabadultan bohémmá varázsolni.
Ha eddig azt hitted, hogy a pöttyök csak a kislányok ruháin mutatnak jól, nagyot tévedsz. Idén tavasszal a pöttyös nadrág mindent visz. Ezt a ruhadarabot nem érzed túl soknak, de mégse olvadsz be a szürke tömegbe. Modern, laza és hihetetlenül jól variálható. Íme 5 szuper ötlet, hogyan viseld idén tavasszal!
Ha biztosra akarsz menni, válaszd a bő szárú fekete alapon fehér pöttyös nadrágot. Egy egyszerű fehér felsővel kombinálva tökéletes egyensúlyt teremthetsz a sikkes és a szinte bárhol bevethető, összeszedett külső között.
Bors-tipp: egészítsd ki balerinacipővel vagy loaferrel a klasszikus irodai stílusért, ami egy munka utáni vacsorához is tökéletes választás.
A tavaszi hétvégékre nincs jobb választás egy bő, puha pamuttunikánál. A fehér, lezser felsőrész remekül mutat a pöttyös nadrággal, tiszta és friss összhatást keltve.
Bors-tipp: viseld kényelmes fehér sportcipővel vagy papuccsal.
A pöttyök alapvetően vidám hangulatot árasztanak, amit tovább fokozhatsz egy nőies, blúz fazonú rózsaszín felsővel. A lágy pasztellszín és a karakteres fekete-fehér minta kontrasztja egyszerre bájos és kifinomult.
Bors-tipp: maradj a semleges kiegészítőknél, hogy a hangsúly a nadrágon és a különleges színű felsőn maradjon.
Ha te is vártad már a jó időt, tükrözd ezt az öltözködésedben is! Egy krémszínű felső és a mustársárga pöttyös nadrág párosítása azonnal feldobja a hangulatodat. Ez a kombináció vibráló, élettel teli és rendkívül stílusos.
Bors-tipp: egy aranyszínű karkötő és egy nude szandál lágyítja az összhatást.
A sötétkék és a pöttyök mindig jó barátok. Egy sötétkék, masnis mintával díszített póló és a pöttyös nadrág elegye tökéletes megjelenést ad.
Bors-tipp: vegyél fel hozzá egy masnis papucsot, és kész is a nagyszerű szett a reggeli kávézáshoz vagy egy barátnős találkozóhoz.
Ahhoz, hogy a pöttyös nadrág valóban előnyös legyen számodra, érdemes megfogadni néhány tanácsot:
Idén tavasszal nyugodtan kísérletezz a színekkel és a formákkal, hiszen egy kis pöttyözés minden napot vidámabbá tesz!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.