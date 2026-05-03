Bejelentés érkezett a Kincsvadászok jövőjéről: döntött a TV2

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 10:20
2024. januárjában indult, és 4 évadot izgulhattak végig a tévénézők. De vajon lesz-e folytatás? A Kincsvadászok rajongói most megtudhatják a választ.

2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a Kincsvadászok című műtárgykereskedő showműsort, ami pillanatok alatt nagy kedvenccé vált. Azóta négy évad került adásba (az utolsó tavaly decemberben), ráadásul kiegészült a műsor a Kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől.

Eddig négy évadot izgulhattunk végig a Kincsvadászokból
Fotó: TV2

Természetesen minden sorozatnál az a legnagyobb kérdés, amikor lefut egy évad: vajon lesz folytatás? Nos, a Kincsvadászok rajongói fellélegezhetnek!

Megszületett a döntés: folytatódik a Kincsvadászok!

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a közösségi oldalaira feltett videóban jelentette be: nem csak hogy visszatér a Kincsvadászok az ötödik évadra is, de már most lehet is rá jelentkezni.

"Már elindult a jelentkezés a műtárgy-kereskedő show legújabb évadára. Ha van egy különleges tárgyad vagy kipróbálnád magad a műsorban, itt az idő!" - szól a felhívás. Az új évadba egyébként ide kattintva érhető el az online jelentkezés.

@tv2fischer_vision Jó hír a Kincsvadászok rajongóinak! Már elindult a jelentkezés a műtárgy-kereskedő show legújabb évadára. Ha van egy különleges tárgyad vagy kipróbálnád magad a műsorban, itt az idő! #kincsvadászok #tv2 #kincsvadászokvip #tv2fischer_vision @tv2hun ♬ eredeti hang – tv2fischer_vision - tv2fischer_vision

 

