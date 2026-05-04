Iskolaérettség: nem a betűknél kezdődik

Amikor az iskolaérettség fogalma először előkerül, szerintem a legtöbb szülő rögtön a tudásra gondol: betűk, számok, feladatok jutnak eszébe. Pedig a szakemberek egészen más alapján döntik el, hogy egy gyerek készen áll-e. Ez engem is meglepett, mi tavaly abszolváltuk ezt a témát – nem mondom, hogy nem voltak meglepetések.

Iskolaérettség

Vannak ugyanis hivatalos iskolaérettségi kritériumok – ezek egyfajta keretek, amelyek mentén a gyerek fejlettségét vizsgálják. De csak abban az esetben kerül sor erre, ha a szülő úgy érzi, a gyerkőce még egy évet maradhatna az óvodában és halasztást kér, de halasztási kérelméről az Oktatási Hivatal valamiért nem tud dönteni.

Alapvetően nekem ez az iskolaérettségi vizsgálat egy meggyőzően komplex „képnek” tűnt és nem volt benne számomra semmi túlzó dolog: azt nézik, hogy a gyerek testileg, lelkileg, értelmileg és szociálisan is eljutott-e már arra a szintre, ahol az iskola nem túlterhelés lesz számára, hanem egy jól működő és komfortos közeg.

A gyakorlatban egy 90 perces általános pszichológiai vizsgálat, illetve kétszer 60 perc részképességekre, mozgásra és az iskolai beválás előrejelzésére hivatott vizsgálat (külön-külön alkalommal) történik, illetve javasoltak egy logopédiai felmérést is.

Nálunk a lányom egyedül volt bent a szakemberekkel, de minden alkalommal azonnal tájékoztattak, a végén pedig megkaptuk az összes dokumentumot, összefoglalóként. Javaslatot tettek az iskolakezdés időpontjára és minden vizsgálati eredményt megbeszéltek velem, majd le is írták.

Nem volt megrázó, a lányom sem élte meg rosszul, úgy készítettem elő neki a dolgot, hogy egy izgalmas feladat sorozat lesz és utána vagy ovis maradhat, vagy már mehet iskolába – én ezt most nem lelkiztem túl, és bejött a dolog.

Magasság, testsúly

Elsőre furcsa, de az iskolaérettség egyik alapja a testi fejlettség.

A szakemberek általában azt nézik, hogy a gyerek:

– nagyjából 110–130 cm körüli

– arányos testalkatú

– bírja a fizikai terhelést

Ez nem véletlen. Egy elsősnek végig kell ülnie a délelőttöt, cipelnie kell a táskáját, és nem árt, ha nem fárad el totálisan délelőtt tíz órára.