Iskolaérettség: nem a betűknél kezdődik

Amikor az iskolaérettség fogalma először előkerül, szerintem a legtöbb szülő rögtön a tudásra gondol: betűk, számok, feladatok jutnak eszébe. Pedig a szakemberek egészen más alapján döntik el, hogy egy gyerek készen áll-e. Ez engem is meglepett, mi tavaly abszolváltuk ezt a témát – nem mondom, hogy nem voltak meglepetések.
Vannak ugyanis hivatalos iskolaérettségi kritériumok – ezek egyfajta keretek, amelyek mentén a gyerek fejlettségét vizsgálják. De csak abban az esetben kerül sor erre, ha a szülő úgy érzi, a gyerkőce még egy évet maradhatna az óvodában és halasztást kér, de halasztási kérelméről az Oktatási Hivatal valamiért nem tud dönteni.
Alapvetően nekem ez az iskolaérettségi vizsgálat egy meggyőzően komplex „képnek” tűnt és nem volt benne számomra semmi túlzó dolog: azt nézik, hogy a gyerek testileg, lelkileg, értelmileg és szociálisan is eljutott-e már arra a szintre, ahol az iskola nem túlterhelés lesz számára, hanem egy jól működő és komfortos közeg.
A gyakorlatban egy 90 perces általános pszichológiai vizsgálat, illetve kétszer 60 perc részképességekre, mozgásra és az iskolai beválás előrejelzésére hivatott vizsgálat (külön-külön alkalommal) történik, illetve javasoltak egy logopédiai felmérést is.
Nálunk a lányom egyedül volt bent a szakemberekkel, de minden alkalommal azonnal tájékoztattak, a végén pedig megkaptuk az összes dokumentumot, összefoglalóként. Javaslatot tettek az iskolakezdés időpontjára és minden vizsgálati eredményt megbeszéltek velem, majd le is írták.
Nem volt megrázó, a lányom sem élte meg rosszul, úgy készítettem elő neki a dolgot, hogy egy izgalmas feladat sorozat lesz és utána vagy ovis maradhat, vagy már mehet iskolába – én ezt most nem lelkiztem túl, és bejött a dolog.
Elsőre furcsa, de az iskolaérettség egyik alapja a testi fejlettség.
A szakemberek általában azt nézik, hogy a gyerek:
– nagyjából 110–130 cm körüli
– arányos testalkatú
– bírja a fizikai terhelést
Ez nem véletlen. Egy elsősnek végig kell ülnie a délelőttöt, cipelnie kell a táskáját, és nem árt, ha nem fárad el totálisan délelőtt tíz órára.
Ezeken felül egyfajta biológiai érettséget jelöl, ha a fogváltás már elindult – ezt állítólag régebben konkrétan meg is nézték az ilyen vizsgálatok során, ma már nem kérik meg a gyerekeket, hogy mutassák meg a fogaikat, de tény, hogy a maradó fogak megjelenése is egyfajta visszaigazolása az iskolához szükséges biológiai szintnek.
Nem ezek a testi „paraméterek” döntik el, hogy iskolaérett-e valaki – de ez az egyik alap, amire „ráépül” minden más.
A következő szint már kevésbé látványos, viszont sokkal fontosabb: az idegrendszer érettsége.
Ez jelenik meg abban, hogy a gyerek:
– ügyesen mozog (fut, ugrik, egyensúlyoz)
– összehangoltak a mozdulatai
– képes finom mozgásokra (ceruzafogás, vágás)
A mozgás itt már nem „csak játék”: ez lesz az alapja annak, hogy később tudjon írni, figyelni, tanulni.
Az iskola egyik legnagyobb (és legszomorúbb) váltása, hogy ott már nem csak azt csináljuk, amihez kedvünk van.
Egy iskolaérett gyerek:
– képes egy feladatra koncentrálni
– megérti és követi az utasításokat
– végigcsinál valamit, még ha nem is tökéletesen, de nem száll ki a feladatból
Ez az a pont, ahol már látszik: nem csak „okos”, hanem használni is tudja az eszét, dolgozni is tud vele.
Az iskola nagyrészt kommunikációra épül.
Fontos tehát, hogy a gyerek:
– érthetően beszéljen
– beszédben át tudja adni a gondolatait
– megértse, amit mondanak neki
Ez nem azt jelenti, hogy választékosan fogalmazzon – de fontos, hogy „érthető kapcsolatban” legyen a világgal.
Ez talán a legfontosabb része a felmérésnek, hiszen lehet egy gyerek ügyes és okos, ha érzelmileg nem áll készen, nagyon nehéz lesz számára az iskolakezdés.
Ide tartozik például, hogy:
– el tud válni a szülőtől, megérti, hogy az iskolában neki egyedül kell boldogulnia
– tud együttműködni másokkal – a kompromisszumkészség nagyon fontos
– elfogadja a szabályokat
– valahogy kezeli a kudarcot – nem omlik össze, ha valami nem sikerül
Az iskola ugyanis nem egyéni pálya – hanem közösségi működés, amihez bizonyos fajta fegyelemre és érzelmi biztonságra is szükség van.
Az iskolaérettség tehát még a hivatalos vizsgálat alapján sem jelenti azt, hogy a gyerkőc már tud olvasni, magabiztosan számolni, ismeri az abc összes betűjét és tökéletesen kommunikál idegenekkel. Annyit próbálnak csak felmérni, hogy készen áll-e ezek megtanulására.
Egy biztos: nem kell előre iskolát játszani.Ha alaposan végignézzük, mennyi minden tartozik az iskolaérettséghez, könnyű elveszni benne. De a jó hír az, hogy a legtöbb készség nem külön fejlesztőfüzetekkel alakul ki, hanem egészen hétköznapi helyzetekben, tehát alapvetően nem kell semmit „csinálni”, a szokásos játékokon kívül.
Az íráshoz például nem betűket kell gyakorolni, elég csak a kezet erősíteni. A gyurmázás, a tésztagyúrás, a rajzolás vagy akár az apróbb barkácsolás mind segít abban, hogy a ceruza egyszer csak „jól álljon a kézben”, és ne legyen küzdelem az írás. Ugyanígy a mozgás is sokkal több, mint energia-levezetés. A mászás, kúszás, ugrálás, egyensúlyozás mind az idegrendszert érleli – és ezzel együtt a figyelmet, a tanulási képességeket is. Egy járdaszegélyen végigsétálni vagy „pincérkedni” egy tálcával néha többet ér, mint bármilyen célzott feladat.
A koordináció – hogy a kéz, a szem, a láb „együtt dolgozzon” – szintén játék közben fejlődik. Labdázás, célbadobás, gyöngyfűzés, építés, puzzle – ezek mind ugyanazt az alapot erősítik, amire később az olvasás és írás épül.
Közben észrevétlenül tanulja meg a gyerek az irányokat, a jobb és bal közötti különbséget, azt, hogy mi van fent, lent, mögött vagy előtt. Egy egyszerű „építsd meg ugyanazt, amit én” játék vagy egy „robot vagy, kövesd az utasítást” típusú feladat rengeteg fejlődést hordoz magában.
És ott vannak azok a készségek is, amiket nehezebb „gyakorolni”, mégis kulcsfontosságúak: figyelni, emlékezni, végigcsinálni valamit, hibázni és újrakezdeni. Ezekhez a legjobb eszköz továbbra is a mese, a közös játék, a társasok – és ha van idő: beszélgetni, beszélgetni és beszélgetni.
A végén egész biztos összeáll a kép: nem különálló képességeket fejlesztünk – ez szülőként nem is a feladatunk - hanem egy gyereket segítünk abban, hogy egyre magabiztosabban mozogjon a saját világában. Hogy mire átlépi azt a nagy barna kaput, akkora óriási táskával, amitől ő maga szinte nem is látszik, két copfba fogott hajjal, ünneplőben, már nyugodtan integethessünk (oké, persze hogy pityeregve):
- Minden oké lesz, ne izgulj, drágám!
