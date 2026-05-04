Döbröközi gyilkosság: kiderült, hogyan ölték meg Emesét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 15:20
Sokkoló részletek derültek ki annak a nőnek a haláláról, akit a gyanú szerint az élettársa kútba dobott Tolna vármegyében. Emese eltűnését a szomszédai jelentették, ez után derült fény az emberölésre. A döbröközi gyilkosság gyanúsítottját letartóztatták.
Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, április 27-én a Tolna vármegyei Döbrököz településen egy kútban holttestet talált a rendőrség. Hamar kiderült, hogy az ott élő 57 éves Emesét találták meg, aki napokkal korábban eltűnt. A döbröközi gyilkossággal kapcsolatban elfogták az áldozat élettársát, akit le is tartóztattak. 

Letartóztatták a  döbröközi gyilkosság gyanúsítottját / Fotó: Bors

Döbröközi gyilkosság: így ölt Ferenc

Még korábban a szomszédoknak tűnt fel, hogy a háromgyerekes Emese eltűnt. Mint mondták, az ő házában se víz, se villany nincs, így hozzájuk járt át még telefont tölteni is. Amikor már a sokadik alkalommal nem érkezett meg az asszony a szokásos időben, gyanítani kezdték, hogy valami baj történt vele. Ekkor telefonáltak a rendőrségre. A járőrök kivonultak a település szélén lévő kis házhoz körülnézni és megtalálták az asszony testét a kútban. 

Ferenc megütötte Emesét, ebbe halhatott bele az asszony / Fotó: Bors

A helyiek szerint a nő élettársát, az 53 éves Ferencet sem látták egy ideje, ugyanis, mint később kiderült, a szőlősben bujkált. Egyszer jött elő, de akkor el is szólta magát. Beszámolók szerint a dohányboltnál bukkant fel, hogy alkoholt vegyen, majd amikor már berúgott, azt mondta: Nem megyek vissza a börtönbe

Ez azonban nem teljesült, ugyanis a rendőrség elfogta őt gyilkosság gyanújával. Emese holttestét a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai kiemelték a kútból. A Bors információi szerint fejjel lefelé dobta bele a férfi a holttestét, majd meszeszsákokat dobált rá. Most azonban arra is fény derült, hogy mi történt, mielőtt a nő testét a kútba dobta. Ferenc és Emese az egyik nap összeveszett, majd a férfi akkora ütést mért a nőre, hogy abba belehalt. Ez után tüntette el a holttestét. Információink szerint a férfi beismerte azt, hogy megütötte a nőt, ám a többi cselekményt egyelőre nem. 

Kútba dobta a testét, hogy ne találják meg / Fotó: Bors


Lapunk megkereste a Tolna vármegyei Főügyészséget, akik elmondták: a járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. 

"A Tolna Vármegyei Főügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája 2026. április 30-án egy hónapra elrendelte annak az 53 éves férfinek a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint megölte az 57 éves élettársát.

Az eddigi adatok szerint a gyanúsított és élettársa közös háztartásban éltek. 2026. április 27. napját megelőzően a gyanúsított otthonukban bántalmazta a sértettet, aki az elszenvedett sérülések miatt az életét vesztette. A gyanúsított a sértett holttestét ezután egy kiszáradt kútba dobta és mésszel fedte be. A sértett eltűnése miatt az ismerősei bejelentést tettek a rendőrségre. Az április 27-én tartott rendőri ellenőrzés során találták meg a nő holttestét.

 A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfit emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozás folyamatos" - közölték. 


 

 

