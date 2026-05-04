Döbröközi gyilkosság: kiderült, hogyan ölték meg Emesét

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, április 27-én a Tolna vármegyei Döbrököz településen egy kútban holttestet talált a rendőrség. Hamar kiderült, hogy az ott élő 57 éves Emesét találták meg, aki napokkal korábban eltűnt. A döbröközi gyilkossággal kapcsolatban elfogták az áldozat élettársát, akit le is tartóztattak.

Döbröközi gyilkosság: így ölt Ferenc

Még korábban a szomszédoknak tűnt fel, hogy a háromgyerekes Emese eltűnt. Mint mondták, az ő házában se víz, se villany nincs, így hozzájuk járt át még telefont tölteni is. Amikor már a sokadik alkalommal nem érkezett meg az asszony a szokásos időben, gyanítani kezdték, hogy valami baj történt vele. Ekkor telefonáltak a rendőrségre. A járőrök kivonultak a település szélén lévő kis házhoz körülnézni és megtalálták az asszony testét a kútban.

A helyiek szerint a nő élettársát, az 53 éves Ferencet sem látták egy ideje, ugyanis, mint később kiderült, a szőlősben bujkált. Egyszer jött elő, de akkor el is szólta magát. Beszámolók szerint a dohányboltnál bukkant fel, hogy alkoholt vegyen, majd amikor már berúgott, azt mondta: „Nem megyek vissza a börtönbe”.

Ez azonban nem teljesült, ugyanis a rendőrség elfogta őt gyilkosság gyanújával. Emese holttestét a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai kiemelték a kútból. A Bors információi szerint fejjel lefelé dobta bele a férfi a holttestét, majd meszeszsákokat dobált rá. Most azonban arra is fény derült, hogy mi történt, mielőtt a nő testét a kútba dobta. Ferenc és Emese az egyik nap összeveszett, majd a férfi akkora ütést mért a nőre, hogy abba belehalt. Ez után tüntette el a holttestét. Információink szerint a férfi beismerte azt, hogy megütötte a nőt, ám a többi cselekményt egyelőre nem.

Lapunk megkereste a Tolna vármegyei Főügyészséget, akik elmondták: a járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

"A Tolna Vármegyei Főügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája 2026. április 30-án egy hónapra elrendelte annak az 53 éves férfinek a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint megölte az 57 éves élettársát.