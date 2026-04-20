Ez volt a 4 legcikibb ruhadarab a 90-es években – Te is hordtad őket? Úgy tűnik visszatérnek

A divat folyton változik, de a tervezők előszeretettel nyúlnak vissza a régebbi, szerintük jól bevált sémákhoz és anyagokhoz. Arról, hogy ez mennyire jó ötlet, megoszlanak a vélemények. Idén újra tarol a 90-es évek divatja, visszatértek a merész anyagok és minták, amelyeket különbözőségük ellenére együtt is hordhatunk. Nem gond, ha matt és fényes, vagy kockás és pöttyös ruhadarabokat viselünk egymással. Virágkorukat élik a neonszínű cuccok, a bő farmerek, a platformos cipők, a feltűnő sneakerek, a loaferek és a színes bőrcipők.

A 90-es évek divatja viszatér, többek között a vödör sapka. Fotó: Foremniakowski / GettyImages

Visszatér a 90-es évek divatja – Ezeket ciki felvenni

Van viszont 4 ciki ruhadarab, amelyek anno nagy népszerűségnek örvendtek, ma már viszont cikinek számítanak. Vagy még sem? Két ruhadarabot és egy kiegészítőt vissza akarnak hozni a tervezők, amelyek teljesen talán sosem mentek ki a divatból. Kettőnek legalább annyi mentsége van, hogy funkcionalitásukat tekintve hasznosak lehetnek, de le kell szögeznünk, hogy vannak náluk sokkal jobb alternatívák. Lássuk, mi ez a 4 cucc?

Vödörkalap

Ez nem szorul bővebb magyarázatra, hogy miért ciki. Nincs olyan férfi vagy nő, akinek jól állna. Ennél a kiegészítőnél lényegtelen a kor vagy az arcforma, mindenki röhejesen néz ki vele. Pedig ez a 90-es évek divatjából felbukkanó darab újra hódít a kifutókon, számos ismert tervező mutatta be az új kollekciójában. Talán soha nem is ment ki a divatból, mert városnézéshez, nyaraláshoz sokan gondolták megfelelő viseletnek a napfény káros hatásaival szemben ahelyett, hogy egy divatos szalmakalapot kaptak volna fel.

Kockás ing

A 90-es évek nagy grunge stílusának egyik legjellemzőbb képviselője, a kockás ing idén visszatér, de nem a megszokott színekkel. A visszafogott földszínek kombinálása, vagy a jól bevált kék-piros-zöld színek fekete kockákkal immár a múlté. Idén a nagy méretű, harsány, esetleg pasztell színű kockák hódítanak, ami valljuk be, nem valami elegáns.

Kordbársony dzseki

A farmer dzseki alapdarab egy férfi és egy nő gardróbjában is, hiszen szinte mindennel jól összepárosítható, laza viselet, ami évtizedek óta divatban van. Csak a szabása vagy a díszítése változott. Idén azonban átveszi a helyét a kordbársony dzseki. Nem zakó, hanem dzseki. Míg utóbbi bár kissé nagypapás, de legalább elegáns, míg egy kordbársonyból készült dzseki, inkább ciki viselet – akárcsak a leopárdminta – mint menő. Erre a divatvonatra semmiképpen ne ülj fel.