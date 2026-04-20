Ez volt a 4 legcikibb ruhadarab a 90-es években – Te is hordtad őket? Úgy tűnik visszatérnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 09:45
A divatirányzatok jönnek-mennek, de a tervezők mégis visszatérnek a régi irányzatokhoz. Ezek között vannak kiváló ötletek, és igencsak ciki vagy funkciójuk tekintetében is feledhető darabok. A 90-es évek divatja tele volt elfuserált darabokkal, mégis most úgy tűnik 4 visszatér közülük.
Fehér Lilla
A divat folyton változik, de a tervezők előszeretettel nyúlnak vissza a régebbi, szerintük jól bevált sémákhoz és anyagokhoz. Arról, hogy ez mennyire jó ötlet, megoszlanak a vélemények. Idén újra tarol a 90-es évek divatja, visszatértek a merész anyagok és minták, amelyeket különbözőségük ellenére együtt is hordhatunk. Nem gond, ha matt és fényes, vagy kockás és pöttyös ruhadarabokat viselünk egymással. Virágkorukat élik a neonszínű cuccok, a bő farmerek, a platformos cipők, a feltűnő sneakerek, a loaferek és a színes bőrcipők. 

A vödör sapka a 90-es évek divatkelléke egy fiatal nő fején
A 90-es évek divatja viszatér, többek között a vödör sapka. Fotó: Foremniakowski /  GettyImages

Visszatér a 90-es évek divatja – Ezeket ciki felvenni

Van viszont 4 ciki ruhadarab, amelyek anno nagy népszerűségnek örvendtek, ma már viszont cikinek számítanak. Vagy még sem? Két ruhadarabot és egy kiegészítőt vissza akarnak hozni a tervezők, amelyek teljesen talán sosem mentek ki a divatból. Kettőnek legalább annyi mentsége van, hogy funkcionalitásukat tekintve hasznosak lehetnek, de le kell szögeznünk, hogy vannak náluk sokkal jobb alternatívák. Lássuk, mi ez a 4 cucc?

Vödörkalap

Ez nem szorul bővebb magyarázatra, hogy miért ciki. Nincs olyan férfi vagy nő, akinek jól állna. Ennél a kiegészítőnél lényegtelen a kor vagy az arcforma, mindenki röhejesen néz ki vele. Pedig ez a 90-es évek divatjából felbukkanó darab újra hódít a kifutókon, számos ismert tervező mutatta be az új kollekciójában. Talán soha nem is ment ki a divatból, mert városnézéshez, nyaraláshoz sokan gondolták megfelelő viseletnek a napfény káros hatásaival szemben ahelyett, hogy egy divatos szalmakalapot kaptak volna fel. 

Kockás ing

A 90-es évek nagy grunge stílusának egyik legjellemzőbb képviselője, a kockás ing idén visszatér, de nem a megszokott színekkel. A visszafogott földszínek kombinálása, vagy a jól bevált kék-piros-zöld színek fekete kockákkal immár a múlté. Idén a nagy méretű, harsány, esetleg pasztell színű kockák hódítanak, ami valljuk be, nem valami elegáns. 

Kordbársony dzseki

A farmer dzseki alapdarab egy férfi és egy nő gardróbjában is, hiszen szinte mindennel jól összepárosítható, laza viselet, ami évtizedek óta divatban van. Csak a szabása vagy a díszítése változott. Idén azonban átveszi a helyét a kordbársony dzseki. Nem zakó, hanem dzseki. Míg utóbbi bár kissé nagypapás, de legalább elegáns, míg egy kordbársonyból készült dzseki, inkább ciki viselet – akárcsak a leopárdminta – mint menő. Erre a divatvonatra semmiképpen ne ülj fel. 

Övtáska

Az övtáskát magyarul inkább hasi-tasinak nevezik a köztudatban. A 90-es években mindenki előszeretettel hordta, kombinálva a rikító színű, susogós melegítőkkel. Tény, ha kevés dolgot viszünk magunkkal, de a zsebeinkben már nem férnek el, és szeretnénk könnyen hozzáférni, akkor jó választás lehet. Sőt egy fesztiválon is jó szolgálatot tehet, hiszen könnyebb egy övtáskával bulizni, mint egy hátizsákkal. Viszont a mindennapi, utcai viseletként továbbra is ciki, hiába gyártják még a legnagyobb divatházak is. Inkább kapj fel egy divatos kis kézitáskát, hidd el jobban jársz. 

Összegzés

Visszatér a 90-es évek divatjából 4 ruhadarab és kiegészítő, amiket jobb, ha soha nem veszel fel.

A vödörkalap senkinek sem áll jól és a napfény ellen sem véd úgy, mint egy szalmakalap.

A kockás ing a megszokott színek helyett nagy mintákkal és harsány, esetleg pasztell színekkel tér vissza.

A farmer dzsekit kiszoríthatja a nagypapás stílusú kordbársony dzseki.

Az övtáska, magyarul hasi-tasi bár funkcióját tekintve hasznos, továbbra is ciki, jobban jársz egy divatos kézitáskával. 

Az alábbi videó jól összefoglalja a 90-es évek divatját, nosztalgiázz vagy inspirálódj te is! 

